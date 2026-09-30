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Νοτιοκορεατική επένδυση 54 δισ. δολαρίων σε αγωγό αερίου στην Αλάσκα ανακοινώνει ο Τραμπ
Νοτιοκορεατική επένδυση 54 δισ. δολαρίων σε αγωγό αερίου στην Αλάσκα ανακοινώνει ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος στηρίζει το κολοσσιαίο έργο υποδομής, το οποίο προβλέπει τη μεταφορά, μέσω ενός αγωγού διαμέτρου ενός μέτρου, φυσικού αερίου που εξορύσσεται στη βόρεια Αλάσκα, σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων, έως ένα λιμάνι στο νότιο τμήμα της πολιτείας
O Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο της Νότιας Κορέας στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ποσό των 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων για έναν αγωγό αερίου στην Αλάσκα, ένα έργο που έχει προκαλέσει επικρίσεις κυρίως από την πλευρά των προασπιστών της βιοποικιλότητας.
«Σήμερα στον Λευκό Οίκο: ο πρόεδρος Τραμπ θα παρουσιάσει ένα κορεατικό σχέδιο ύψους 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλάσκα», μια πολιτεία που θα αποτελέσει πεδίο μάχης στις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε η Τέιλορ Ρότζερς, μια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, σε ανάρτησή της στο Χ.
Το σχέδιο, το οποίο θα αναλάβει ο αμερικανικός όμιλος Glenfarne (σε ποσοστό 75%) και η πολιτεία της Αλάσκας (σε ποσοστό 25%) και το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσει τεχνικά κωλύματα, δεν αναμένεται, εντούτοις, να είναι λειτουργικό πριν από το 2030 το νωρίτερο.
Στον ιστότοπο του σχεδίου γίνεται λόγος για τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, με την προτεραιότητα να δίνεται στους ντόπιους εργαζόμενους, κατόπιν έως 1000 θέσεις εργασίας στη λειτουργική φάση.
Αξιωματούχοι στην Αλάσκα υποστηρίζουν αυτό το σχέδιο εδώ και χρόνια, όμως προβλήματα κόστους και ζητήματα οικονομικής βιωσιμότητας έχουν εμποδίσει την πρόοδό του.
Αυτή η άγρια και απομακρυσμένη περιοχή διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, αλλά φιλοξενεί επίσης πολλά απειλούμενα είδη, όπως πολικές αρκούδες, γκρίζλι, καριμπού και πολλά είδη πτηνών.
Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση ανέτρεψε πολλούς περιβαλλοντικούς κανόνες και περιορισμούς που αφορούν την εκμετάλλευση πετρελαίου στην περιοχή, αρκετοί από τους οποίους είχαν ανακοινωθεί το 2024 από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Ο όμιλος JERA, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας, είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε σημαντικές αγορές LNG που θα προέρχεται από τον συγκεκριμένο αγωγό, έπειτα από εμπορική συμφωνία μεταξύ Τόκιο και Ουάσιγκτον, η οποία προβλέπει αυξημένες αγορές αμερικανικών υδρογονανθράκων από την Ιαπωνία.
Αυτή η ανακοίνωση λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες αφού οι υπουργοί Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ υποδέχθηκαν στο Άνκορατζ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αλάσκας, επίσημες αντιπροσωπείες από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, στο πλαίσιο ενός «Συνεδρίου για τη βιώσιμη ενέργεια», με την ελπίδα να τους ενθαρρύνουν να «αγοράσουν φυσικό αέριο από την Αλάσκα».
«Σήμερα στον Λευκό Οίκο: ο πρόεδρος Τραμπ θα παρουσιάσει ένα κορεατικό σχέδιο ύψους 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλάσκα», μια πολιτεία που θα αποτελέσει πεδίο μάχης στις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε η Τέιλορ Ρότζερς, μια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, σε ανάρτησή της στο Χ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει αυτό το κολοσσιαίο έργο υποδομής, το οποίο προβλέπει τη μεταφορά, μέσω ενός αγωγού διαμέτρου ενός μέτρου, φυσικού αερίου που εξορύσσεται στη βόρεια Αλάσκα, σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων, έως ένα λιμάνι στο νότιο τμήμα αυτής της αμερικανικής πολιτείας. Εκεί, το φυσικό αέριο θα μετατρέπεται σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και θα εξάγεται με πλοία προς την Ασία, που αποτελεί την κύρια αγορά προορισμού του.
“@POTUS is set to unveil South Korea’s plan to invest some $200 billion in the US, including $54 billion for a long-stalled venture to export natural gas from Alaska that’s been championed by a Republican Senator @SenDanSullivan.”— Taylor Rogers (@TaylorRogers47) September 30, 2026
Το σχέδιο, το οποίο θα αναλάβει ο αμερικανικός όμιλος Glenfarne (σε ποσοστό 75%) και η πολιτεία της Αλάσκας (σε ποσοστό 25%) και το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσει τεχνικά κωλύματα, δεν αναμένεται, εντούτοις, να είναι λειτουργικό πριν από το 2030 το νωρίτερο.
Στον ιστότοπο του σχεδίου γίνεται λόγος για τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, με την προτεραιότητα να δίνεται στους ντόπιους εργαζόμενους, κατόπιν έως 1000 θέσεις εργασίας στη λειτουργική φάση.
Αξιωματούχοι στην Αλάσκα υποστηρίζουν αυτό το σχέδιο εδώ και χρόνια, όμως προβλήματα κόστους και ζητήματα οικονομικής βιωσιμότητας έχουν εμποδίσει την πρόοδό του.
Αυτή η άγρια και απομακρυσμένη περιοχή διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, αλλά φιλοξενεί επίσης πολλά απειλούμενα είδη, όπως πολικές αρκούδες, γκρίζλι, καριμπού και πολλά είδη πτηνών.
Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση ανέτρεψε πολλούς περιβαλλοντικούς κανόνες και περιορισμούς που αφορούν την εκμετάλλευση πετρελαίου στην περιοχή, αρκετοί από τους οποίους είχαν ανακοινωθεί το 2024 από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Ο όμιλος JERA, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας, είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε σημαντικές αγορές LNG που θα προέρχεται από τον συγκεκριμένο αγωγό, έπειτα από εμπορική συμφωνία μεταξύ Τόκιο και Ουάσιγκτον, η οποία προβλέπει αυξημένες αγορές αμερικανικών υδρογονανθράκων από την Ιαπωνία.
Αυτή η ανακοίνωση λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες αφού οι υπουργοί Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ υποδέχθηκαν στο Άνκορατζ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αλάσκας, επίσημες αντιπροσωπείες από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, στο πλαίσιο ενός «Συνεδρίου για τη βιώσιμη ενέργεια», με την ελπίδα να τους ενθαρρύνουν να «αγοράσουν φυσικό αέριο από την Αλάσκα».
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