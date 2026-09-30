Νοτιοκορεατική επένδυση 54 δισ. δολαρίων σε αγωγό αερίου στην Αλάσκα ανακοινώνει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος στηρίζει το κολοσσιαίο έργο υποδομής, το οποίο προβλέπει τη μεταφορά, μέσω ενός αγωγού διαμέτρου ενός μέτρου, φυσικού αερίου που εξορύσσεται στη βόρεια Αλάσκα, σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων, έως ένα λιμάνι στο νότιο τμήμα της πολιτείας