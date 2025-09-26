Πιτ Ντέιβιντσον: Η συζήτηση με τη μητέρα του που τον έπεισε να μείνει μακριά από τις καταχρήσεις
Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς η αγωνία της μητέρας του λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο για να αλλάξει πορεία

Πέννυ Λουπάκη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκάλυψε ότι μια συναισθηματική κουβέντα που είχε με τη μητέρα του, Έιμι Γουότερς Ντέιβιντσον, στάθηκε το σημείο καμπής που τον ώθησε να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς του δαίμονες και να μείνει νηφάλιος. Ο 31χρονος κωμικός μίλησε ανοιχτά στο podcast του Θίο Βον «This Past Weekend» για τον αγώνα του με την ψυχική υγεία και τις καταχρήσεις, περιγράφοντας πώς η αγωνία της μητέρας του λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο για να αλλάξει πορεία.

«Η μητέρα μου είναι ο πιο υποστηρικτικός άνθρωπος στον κόσμο», ανέφερε συγκινημένος. «Όταν βρισκόμουν σε κέντρο απεξάρτησης, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να δω στις ειδήσεις ότι ο γιος μου πέθανε". Αυτό με σκότωσε μέσα μου». Όπως παραδέχτηκε, τότε συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να αφήσει τη μητέρα του να βιώσει μια ακόμη τραγωδία, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Σκοτ Ντέιβιντσον, ο οποίος ήταν πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον εξήγησε ότι βρέθηκε πολλές φορές στα άκρα, φτάνοντας να απωθεί με σκληρότητα όσους πραγματικά τον αγαπούσαν. «Όλοι όσοι με νοιάστηκαν, δέχθηκαν τη χειρότερη πλευρά μου. Τους έλεγα "φύγετε, αφήστε με". Όμως δεν με εγκατέλειψαν ποτέ, ακόμα κι όταν η συμπεριφορά μου ήταν παρανοϊκή. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μπλόφαραν, με αγαπούσαν πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Πλέον, ο ηθοποιός μετρά πάνω από έναν χρόνο νηφαλιότητας και δηλώνει ευγνώμων που στάθηκε όρθιος την κατάλληλη στιγμή. Η σύντροφός του, το μοντέλο Έλσι Χιούιτ, είναι έγκυος και περιμένουν το πρώτο τους παιδί, γεγονός που κάνει τον Ντέιβιντσον ακόμη πιο αποφασισμένο να παραμείνει υγιής. «Ευτυχώς είμαι τώρα καθαρός. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να γίνω πατέρας αν δεν είχα βάλει σε τάξη τη ζωή μου», τόνισε.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη τον Ιούλιο, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή τον περασμένο Μάρτιο, με κοινές τους εμφανίσεις σε διακοπές στη Φλόριντα και αργότερα με αναρτήσεις στο Instagram.




