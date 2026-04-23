Πιτ Ντέιβιντσον: Δεν θυμάμαι πώς ήμουν στα πρώτα μου βήματα, ήμουν τόσο εθισμένος στα ναρκωτικά
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι πάλευε με τον εθισμό του μέχρι τα 30 του χρόνια
Στα πρώτα βήματα της καριέρας του ανέτρεξε ο Πιτ Ντέιβιντσον, αποκαλύπτοντας ότι δεν θυμάται και πολλά λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά.
Κατά τη διάρκεια live ηχογράφησης του «The Pete Davidson Show» του Netflix που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου στο Capitol Theatre της Νέας Υόρκης, ο 32χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Ήμουν τόσο εθισμένος στα ναρκωτικά. Δεν θυμάμαι πώς ήμουν ή πώς ήταν εκείνη η περίοδος».
Όταν ο Σαμ Μόριλ που ήταν καλεσμένος του τον ρώτησε τι ουσίες έπαιρνε, ο Ντέιβιντσον απάντησε ότι κάπνιζε μαριχουάνα «συνέχεια», παρότι ήξερε ότι του έκανε κακό και συνέχισε λέγοντας ότι, αν και ποτέ δεν έπινε πραγματικά αλκοόλ, άρχισε να παίρνει χάπια, LSD και κεταμίνη, όταν ξεκίνησε να δουλεύει στην τηλεόραση, επειδή υπέφερε από άγχος. Στη συνέχεια ανέφερε ότι εξακολουθούσε να είναι εθισμένος μέχρι που έκλεισε τα 30.
Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Ντέιβιντσον είχε μιλήσει για την απεξάρτησή του κατά τη διάρκεια κωμικής παράστασης με τον Τζον Μουλέινι και τον Τζον Στιούαρτ στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ. Ο Ντέιβιντσον είχε ανοίξει το πρόγραμμά του αναφερόμενος στην πρόσφατη παραμονή του σε κέντρο αποκατάστασης. «Μόλις βγήκα από την αποτοξίνωση, όλοι», είχε πει στο κοινό. «Έχω αυτή τη λάμψη μετά την αποτοξίνωση. Η έβδομη φορά είναι και η τυχερή».
Ο ηθοποιός είχε μοιραστεί με το κοινό ότι έπαιρνε καθημερινά κεταμίνη, υπογραμμίζοντας ότι αλλοίωνοντας την αντίληψή του. Επίσης, είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε παρευρεθεί στην κηδεία της Αρίθα Φράνκλιν το 2018, ενώ ήταν υπό την επήρεια. Στην ίδια παράσταση είχε πει μεταξύ άλλων: «Δεν μπορείς να παίρνεις ναρκωτικά στα 30 σου, δεν είναι πια χαριτωμένο. Είσαι απλώς ένας ναρκομανής όταν κάνεις χρήση ναρκωτικών στα τριάντα σου».
