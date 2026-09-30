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Τραγωδία στο Σάντερλαντ: Τρεις έφηβοι ανασύρθηκαν νεκροί μετά από πτώση αυτοκινήτου σε ποτάμι, συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός
Τραγωδία στο Σάντερλαντ: Τρεις έφηβοι ανασύρθηκαν νεκροί μετά από πτώση αυτοκινήτου σε ποτάμι, συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός
Ο νεαρός ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και κατηγορείται για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης
Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (29/9) στο Σάντερλαντ, καθώς τρεις έφηβοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, ανασύρθηκαν νεκροί από τον ποταμό Γουέρ, στο οποίο έπεσε το αυτοκίνητο που επέβαιναν. Ο 17χρονος οδηγός, ο οποίος κατάφερε να βγει σώος από το όχημα, συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης.
Η Αστυνομία της Νορθουμβρίας έδωσε σήμερα (30/9) στο φως της δημοσιότητας τα ονόματα και τις φωτογραφίες των τριών νεαρών που έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για τον 17χρονο Τζάξον Ντιουκ, τον 16χρονο Λουκ Έθεριτζ και την 16χρονη Ζάρα Σο. Όλοι ήταν μαθητές στο Sunderland College. Σήμερα ολοκληρώθηκε και η ανάσυρση του αυτοκινήτου από τον ποταμό με τη χρήση ειδικού γερανού.
Ο Επιθεωρητής Scott Cowie, διοικητής της περιοχής του Σάντερλαντ, δήλωσε: «Οι τελευταίες 24 ώρες έφεραν αδιανόητη οδύνη και θλίψη στους αγαπημένους του Λουκ, του Τζάκσον και της Ζάρα. Και οι τρεις είχαν ολόκληρο το μέλλον μπροστά τους και θα μας λείψουν πάρα πολύ. Αναγνωρίζουμε επίσης τον αντίκτυπο που είχε αυτή η τραγωδία στους κατοίκους του Σάντερλαντ και των γύρω περιοχών, και γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσετε να στηρίζετε ο ένας τον άλλον».
«Μια οδυνηρή απώλεια για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα και για όλο το Σάντερλαντ»
Το Sunderland College αποχαιρέτησε τους τρεις φοιτητές με μία συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook.
«Μας συγκλονίζει βαθιά η είδηση ότι τρεις φοιτητές από την πανεπιστημιούπολη Bede έχασαν τραγικά τη ζωή τους χθες το απόγευμα. Πρόκειται για μια οδυνηρή απώλεια για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την πόλη του Σάντερλαντ», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως «όλοι στο Sunderland College εκφράζουμε τις ειλικρινείς σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους αγαπημένους τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».
«Απονέμουμε επίσης φόρο τιμής στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στον τόπο του συμβάντος. Παρέχεται υποστήριξη σε όσους φοιτητές ή συναδέλφους μας ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από αυτή την τραγωδία και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικογενειών των εμπλεκομένων».
Η Αστυνομία της Νορθουμβρίας έδωσε σήμερα (30/9) στο φως της δημοσιότητας τα ονόματα και τις φωτογραφίες των τριών νεαρών που έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για τον 17χρονο Τζάξον Ντιουκ, τον 16χρονο Λουκ Έθεριτζ και την 16χρονη Ζάρα Σο. Όλοι ήταν μαθητές στο Sunderland College. Σήμερα ολοκληρώθηκε και η ανάσυρση του αυτοκινήτου από τον ποταμό με τη χρήση ειδικού γερανού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες χθες το μεσημέρι ένα μαύρο Audi A3 με τέσσερις συνολικά επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του κοντά στη γέφυρα Γουέρμαουθ και κατέληξε στο νερό λίγο πριν τις 13:30 (τοπική ώρα) της Νορθουμβρίας.
Tragic scenes this afternoon as the Audi A3 which entered the River Wear in Sunderland yesterday is pulled from the water.— Kayleigh Fraser (@kayleighbfraser) September 30, 2026
Three teens, a girl and two boys, lost their lives when the car plunged into the water shortly before 1.30pm. pic.twitter.com/VEDBuumjXb
Ο Επιθεωρητής Scott Cowie, διοικητής της περιοχής του Σάντερλαντ, δήλωσε: «Οι τελευταίες 24 ώρες έφεραν αδιανόητη οδύνη και θλίψη στους αγαπημένους του Λουκ, του Τζάκσον και της Ζάρα. Και οι τρεις είχαν ολόκληρο το μέλλον μπροστά τους και θα μας λείψουν πάρα πολύ. Αναγνωρίζουμε επίσης τον αντίκτυπο που είχε αυτή η τραγωδία στους κατοίκους του Σάντερλαντ και των γύρω περιοχών, και γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσετε να στηρίζετε ο ένας τον άλλον».
«Μια οδυνηρή απώλεια για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα και για όλο το Σάντερλαντ»
Το Sunderland College αποχαιρέτησε τους τρεις φοιτητές με μία συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook.
«Μας συγκλονίζει βαθιά η είδηση ότι τρεις φοιτητές από την πανεπιστημιούπολη Bede έχασαν τραγικά τη ζωή τους χθες το απόγευμα. Πρόκειται για μια οδυνηρή απώλεια για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την πόλη του Σάντερλαντ», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως «όλοι στο Sunderland College εκφράζουμε τις ειλικρινείς σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους αγαπημένους τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».
«Απονέμουμε επίσης φόρο τιμής στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στον τόπο του συμβάντος. Παρέχεται υποστήριξη σε όσους φοιτητές ή συναδέλφους μας ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από αυτή την τραγωδία και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικογενειών των εμπλεκομένων».
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