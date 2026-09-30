Δήμαρχος «πάγωσε» την υπηκοότητα Μαροκινής επειδή δεν μιλούσε επαρκώς ιταλικά: Δεν ήταν σε θέση να διαβάσει την ορκωμοσία, λέει ο Μάρκο Σκιεζάρο

Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, η οποία ζήτησε να επαληθευθεί αν οι αποφάσεις που έλαβε ο δήμαρχος του Καντονέγκε ξεπερνούν τα όρια των αρμοδιοτήτων του