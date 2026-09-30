Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Δήμαρχος «πάγωσε» την υπηκοότητα Μαροκινής επειδή δεν μιλούσε επαρκώς ιταλικά: Δεν ήταν σε θέση να διαβάσει την ορκωμοσία, λέει ο Μάρκο Σκιεζάρο
Δήμαρχος «πάγωσε» την υπηκοότητα Μαροκινής επειδή δεν μιλούσε επαρκώς ιταλικά: Δεν ήταν σε θέση να διαβάσει την ορκωμοσία, λέει ο Μάρκο Σκιεζάρο
Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, η οποία ζήτησε να επαληθευθεί αν οι αποφάσεις που έλαβε ο δήμαρχος του Καντονέγκε ξεπερνούν τα όρια των αρμοδιοτήτων του
Σε κύριο θέμα της ιταλικής επικαιρότητας έχει μετατραπεί απόφαση του δημάρχου της κωμόπολης Καντονέγκε, έξω από την Πάδοβα, ο οποίος αρνήθηκε να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης της ιταλικής υπηκοότητας σε μαροκινή γυναίκα που εδώ και 15 χρόνια είναι παντρεμένη με Ιταλό πολίτη.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Μάρκο Σκιεζάρο, «την ημέρα της τελετής χορήγησης της υπηκοότητας -η οποία προβλέπει και την ανάγνωση του κειμένου σχετικής ορκωμοσίας- ρώτησε την γυναίκα τι κάνει, αλλά εκείνη δεν μπόρεσε να καταλάβει την ερώτηση και δεν ήταν σε θέση να διαβάσει την ορκωμοσία». «Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα "να παγώσω", προσωρινά, την όλη διαδικασία», πρόσθεσε ο δήμαρχος του Καντονέγκε.
Με την όλη υπόθεση ασχολήθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών η οποία υπογράμμισε ότι όποιος ζητά την ιταλική υπηκοότητα πρέπει να γνωρίζει, με ικανοποιητικό τρόπο, την γλώσσα της χώρας. Η εφημερίδα Corriere della Sera, παράλληλα, γράφει σήμερα ότι η μαροκινή γυναίκα, σε δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποίησε στα γραφεία του δήμου, συνοδευόμενη από συγγενή, δεν ήταν σε θέση να συνομιλήσει στα ιταλικά με τους υπεύθυνους.
Η νομαρχία της περιοχής πρόσθεσε ότι, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης της ιταλικής υπηκοότητας, θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό ιταλομάθειας επιπέδου Β1».
Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, η οποία ζήτησε να επαληθευθεί αν οι αποφάσεις που έλαβε ο δήμαρχος του Καντονέγκε ξεπερνούν τα όρια των αρμοδιοτήτων του. Ιταλοί νομικοί, παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε ήδη χορηγηθεί άδεια παραμονής αορίστου χρόνου στην μαροκινή γυναίκα, κάτι που δεν καθιστά αναγκαία νέα τεστ για την γνώση των ιταλικών. Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών όμως, έως τώρα, στηρίζει την γραμμή που υιοθέτησε ο Σκιεζάρο, με την λογική ότι ο άνετος χειρισμός της γλώσσας αποτελεί πάντα κύρια προϋπόθεση για την απόκτηση της υπηκοότητας.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Μάρκο Σκιεζάρο, «την ημέρα της τελετής χορήγησης της υπηκοότητας -η οποία προβλέπει και την ανάγνωση του κειμένου σχετικής ορκωμοσίας- ρώτησε την γυναίκα τι κάνει, αλλά εκείνη δεν μπόρεσε να καταλάβει την ερώτηση και δεν ήταν σε θέση να διαβάσει την ορκωμοσία». «Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα "να παγώσω", προσωρινά, την όλη διαδικασία», πρόσθεσε ο δήμαρχος του Καντονέγκε.
Με την όλη υπόθεση ασχολήθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών η οποία υπογράμμισε ότι όποιος ζητά την ιταλική υπηκοότητα πρέπει να γνωρίζει, με ικανοποιητικό τρόπο, την γλώσσα της χώρας. Η εφημερίδα Corriere della Sera, παράλληλα, γράφει σήμερα ότι η μαροκινή γυναίκα, σε δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποίησε στα γραφεία του δήμου, συνοδευόμενη από συγγενή, δεν ήταν σε θέση να συνομιλήσει στα ιταλικά με τους υπεύθυνους.
Η νομαρχία της περιοχής πρόσθεσε ότι, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης της ιταλικής υπηκοότητας, θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό ιταλομάθειας επιπέδου Β1».
Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, η οποία ζήτησε να επαληθευθεί αν οι αποφάσεις που έλαβε ο δήμαρχος του Καντονέγκε ξεπερνούν τα όρια των αρμοδιοτήτων του. Ιταλοί νομικοί, παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε ήδη χορηγηθεί άδεια παραμονής αορίστου χρόνου στην μαροκινή γυναίκα, κάτι που δεν καθιστά αναγκαία νέα τεστ για την γνώση των ιταλικών. Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών όμως, έως τώρα, στηρίζει την γραμμή που υιοθέτησε ο Σκιεζάρο, με την λογική ότι ο άνετος χειρισμός της γλώσσας αποτελεί πάντα κύρια προϋπόθεση για την απόκτηση της υπηκοότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα