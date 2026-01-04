Μπίλι Τζόελ: Η πρώτη εμφάνισή του μετά την αποκάλυψη για τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση
Τον περασμένο Μάιο ο 76χρονος τραγουδιστής είχε ανακοινώσει ότι θα έκανε ένα διάλειμμα από τη μουσική για να επικεντρωθεί στην υγεία του
Ο Μπίλι Τζόελ εμφανίστηκε ζωντανά στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με μια εγκεφαλική πάθηση.
Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ο 76χρονος τραγουδιστής παρουσιάστηκε σε ένα αμφιθέατρο στο Ουέλινγκτον της Φλόριντα, όπου οι θαυμαστές παρακολουθούσαν το συγκρότημα Turnstiles, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο ίδιος θα τους έκανε έκπληξη.
Βίντεο από τη βραδιά δείχνει τον Τζόελ να εμφανίζεται με μπαστούνι και να κάθεται στο πιάνο, ενώ το κοινό φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. «Δεν σκόπευα να δουλέψω απόψε», αστειεύτηκε, πριν ξεκινήσει το «We Didn’t Start the Fire» και στη συνέχεια το «Big Shot», τα οποία ερμήνευσε, συνοδευόμενος από το συγκρότημa.
Ο μουσικός είχε στο πλευρό του στη σκηνή και τα δύο μικρότερα παιδιά του, τις κόρες του, τη 10χρονη Ντέλα και την 8χρονη Ρέμι. Τα κορίτσια χειροκροτούσαν και χόρευαν καθώς ο πατέρας τους έπαιζε.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή του
Τον Μάιο, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης είχε γνωστοποιήσει με ανάρτηση στο Instagram ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης. Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι οι πρόσφατες συναυλιακές εμφανίσεις επιδείνωσαν την κατάσταση της υγείας του, προκαλώντας προβλήματα στην ακοή, την όραση και την ισορροπία του. Προσέθετε επίσης ότι οι γιατροί τον είχαν συμβουλεύσει να αποφύγει τις εμφανίσεις όσο διαρκεί η θεραπεία και ότι «ακολουθεί ειδική φυσικοθεραπεία».
Ο Τζόελ, επιπλέον, ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία του. Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE τον Ιούλιο, ο Τζόελ καθησύχασε τους θαυμαστές του «Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για μένα και την υγεία μου, αλλά είμαι καλά. Αυτό που έχω είναι κάτι που πολύ λίγοι γνωρίζουν, ακόμη και εγώ, όσο κι αν προσπαθείς να το ψάξεις. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να το αντιμετωπίσω και να αναρρώσω», είχε πει.
