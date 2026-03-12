Μπίλι Τζόελ: Είναι πραγματικός μαχητής, είναι αποφασισμένος να παραμείνει υγιής, δήλωσε η κόρη του
Έχει τόσες αντοχές, είπε η Άλεξα Ρέι για τον 75χρονο καλλιτέχνη που έχει διαγνωστεί με εγκεφαλική πάθηση
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Μπίλι Τζόελ έδωσε η κόρη του. Ο 75χρονος καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει το περασμένο καλοκαίρι πως έχει διαγνωστεί με μια εγκεφαλική πάθηση που μπορεί να επηρεάζει την ισορροπία, τη μνήμη και την κινητικότητα.
Σύμφωνα με την Άλεξα Ρέι, ο Τζόελ κάνει τακτικά φυσικοθεραπείες και έχει προσαρμόσει τη διατροφή του στις νέες του ανάγκες. Παρά την περιπέτεια της υγείας του και τις αλλαγές στην καθημερινότητά του, παραμένει μαχητής και αγωνιστής, αποφασισμένος να συνεχίσει τη ζωή του.
«Κάνει τακτικά φυσικοθεραπεία και τα πηγαίνει πολύ καλά», δήλωσε η κόρη του Μπίλι Τζόελ στο Hollywood Reporter. «Έχει χάσει και βάρος, καθώς ακολουθεί συγκεκριμένη δίαιτα. Είμαι τόσο περήφανη γι’ αυτόν. Είναι πραγματικός μαχητής και έχει τόσες αντοχές, είναι αποφασισμένος να παραμείνει υγιής και να φροντίζει τον εαυτό του. Είναι ένας αγωνιστής. Πάντα ήταν αγωνιστής», πρόσθεσε.
Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Μπίλι Τζόελ επέστρεψε στη σκηνή για μία σύντομη εμφάνιση που αιφνιδίασε το κοινό της Φλόριντα. Αν και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των θεατών, ερμηνεύοντας τα τραγούδια «We Didn’t Start the Fire» και «Big Shot», άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους. «Πιέζει τον εαυτό του περισσότερο από όσο επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του», είχαν αναφέρει στο Radar On Line.
Φωτογραφία: Shutterstock
Billy Joel’s daughter gives health update on singer after ‘scary’ brain disorder https://t.co/lzlqfB0Un5 pic.twitter.com/ckQKKEBH0J— Page Six (@PageSix) March 12, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
