Ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του με σπάνια πάθηση
Ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του με σπάνια πάθηση
«Η μνήμη μου βελτιώθηκε, η ισορροπία μου έγινε λίγο καλύτερη και η ικανότητά μου να λειτουργώ βελτιώθηκε», είπε ο 77χρονος τραγουδιστής
Σε επέμβαση στον εγκέφαλο αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε ο Μπίλι Τζόελ έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του με σπάνια πάθηση.
Ο 77χρονος τραγουδιστής μίλησε για το χειρουργείο στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής του «The Billy Joel Channel» την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας πως κατάλαβε για πρώτη φορά πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ισορροπία του, ενώ έπειτα επηρεάστηκε η μνήμη και η κινητικότητά του: «Είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν πάνω σε μια βάρκα, σαν να ένιωθα ένα συνεχές λίκνισμα. Δεν πατούσα σταθερά στα πόδια μου», είπε χαρακτηριστικά.
«Συμφώνησα να μου τοποθετήσουν τη βαλβίδα και υποβλήθηκα σε επέμβαση. Μου εμφύτευσαν μια βαλβίδα στον εγκέφαλο και αυτό στην πραγματικότητα βελτίωσε την κατάστασή μου», αποκάλυψε στη συνέχεια ο ερμηνευτής του «Piano Man» και συμπλήρωσε: «Η μνήμη μου βελτιώθηκε, η ισορροπία μου έγινε λίγο καλύτερη και η ικανότητά μου να λειτουργώ βελτιώθηκε».
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Ο τραγουδιστής τον Μάιο του 2025 είχε ακυρώσει όλες του τις εμφανίσεις μετά τη διάγνωσή του, ωστόσο κατά τη διάρκεια της εκπομπής τόνισε πως δεν πρόκειται να σταματήσει τα live, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του: «Θέλω απλώς ο κόσμος να ξέρει ότι δεν πρέπει να ανησυχεί για μένα. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Είμαι εδώ. Είμαι ακόμα εδώ», είπε και εξήγησε πως ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών, οι οποίοι του συνέστησαν να διακόψει προσωρινά τις συναυλίες, για να μην επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία του.
«Οι γιατροί μου εξήγησαν ότι οι εμφανίσεις προκαλούσαν κάτι σαν διάσειση κάθε φορά που έκανα μια συναυλία και ότι θα μπορούσα να χάνω περισσότερα εγκεφαλικά κύτταρα όσο περισσότερες συναυλίες έδινα. Συνειδητοποίησα ότι αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να το κάνω αυτό τώρα. Πρέπει να βελτιωθώ. Δεν θέλουν να καταπονούμαι υπερβολικά, οπότε κάνω φυσικοθεραπεία. Κάνω ό,τι μου λένε να κάνω», εξήγησε.
Ο 77χρονος τραγουδιστής μίλησε για το χειρουργείο στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής του «The Billy Joel Channel» την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας πως κατάλαβε για πρώτη φορά πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ισορροπία του, ενώ έπειτα επηρεάστηκε η μνήμη και η κινητικότητά του: «Είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν πάνω σε μια βάρκα, σαν να ένιωθα ένα συνεχές λίκνισμα. Δεν πατούσα σταθερά στα πόδια μου», είπε χαρακτηριστικά.
«Συμφώνησα να μου τοποθετήσουν τη βαλβίδα και υποβλήθηκα σε επέμβαση. Μου εμφύτευσαν μια βαλβίδα στον εγκέφαλο και αυτό στην πραγματικότητα βελτίωσε την κατάστασή μου», αποκάλυψε στη συνέχεια ο ερμηνευτής του «Piano Man» και συμπλήρωσε: «Η μνήμη μου βελτιώθηκε, η ισορροπία μου έγινε λίγο καλύτερη και η ικανότητά μου να λειτουργώ βελτιώθηκε».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής τον Μάιο του 2025 είχε ακυρώσει όλες του τις εμφανίσεις μετά τη διάγνωσή του, ωστόσο κατά τη διάρκεια της εκπομπής τόνισε πως δεν πρόκειται να σταματήσει τα live, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του: «Θέλω απλώς ο κόσμος να ξέρει ότι δεν πρέπει να ανησυχεί για μένα. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Είμαι εδώ. Είμαι ακόμα εδώ», είπε και εξήγησε πως ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών, οι οποίοι του συνέστησαν να διακόψει προσωρινά τις συναυλίες, για να μην επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία του.
«Οι γιατροί μου εξήγησαν ότι οι εμφανίσεις προκαλούσαν κάτι σαν διάσειση κάθε φορά που έκανα μια συναυλία και ότι θα μπορούσα να χάνω περισσότερα εγκεφαλικά κύτταρα όσο περισσότερες συναυλίες έδινα. Συνειδητοποίησα ότι αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να το κάνω αυτό τώρα. Πρέπει να βελτιωθώ. Δεν θέλουν να καταπονούμαι υπερβολικά, οπότε κάνω φυσικοθεραπεία. Κάνω ό,τι μου λένε να κάνω», εξήγησε.
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