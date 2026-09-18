Ο Τομ Χόλαντ δεν κατέκτησε μόνο τη Ζεντάγια: Από το μπαλέτο στη στολή του Spider-Man, πώς «αναρριχήθηκε» στην κορυφή των πιο εμπορικών ηθοποιών
Ο Τομ Χόλαντ δεν κατέκτησε μόνο τη Ζεντάγια: Από το μπαλέτο στη στολή του Spider-Man, πώς «αναρριχήθηκε» στην κορυφή των πιο εμπορικών ηθοποιών
Μόλις στα 30 του χρόνια, ο Χόλαντ έχει κατακτήσει την κορυφή του παγκόσμιου box office με blockbuster όπως ο «Spider-Man» και η «Οδύσσεια» - Η αγάπη του για τον χορό, το West End, και η «καινούργια μέρα» στην καριέρα του
Η ιστορία του ξεκινά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Χόλιγουντ, σε μια σκηνή του West End. Πριν από τα blockbusters, τους μεγάλους ρόλους και τα κόκκινα χαλιά, ήταν απλώς ένα αγόρι που αγαπούσε τον χορό. Χρόνια αργότερα θα έπρεπε να πείσει ότι είχε αυτό που χρειαζόταν για να φορέσει τη στολή του Spider-Man.
Σήμερα, ο Τομ Χόλαντ δεν έχει κερδίσει απλώς μια θέση στην ελίτ της κινηματογραφικής βιομηχανίας και την καρδιά της Ζεντάγια. Έχει κατακτήσει τον τίτλο του πιο εμπορικού ηθοποιού όλων των εποχών. Στα 30 του χρόνια, βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν στο χρηματιστήριο του θεάματος και αφήνει πίσω του ονόματα που σάρωναν τα κινηματογραφικά πλατό, όταν ο ίδιος δεν μπορούσε καν να φανταστεί ποια θα ήταν η πορεία του.
Το φετινό καλοκαίρι μόνο χαμόγελα θα μπορούσε να χαρίσει στον Βρετανό ηθοποιό. Από τη μία, επέστρεψε με την ταινία «Spider-Man: Brand New Day» στον ρόλο που τον καθιέρωσε στη συνείδηση των θεατών. Από την άλλη, «βούτηξε» στον κόσμο της «Οδύσσειας», δια χειρός Κρίστοφερ Νόλαν, για να βρεθεί ως Τηλέμαχος απέναντι στους μνηστήρες που πολιορκούσαν την Πηνελόπη και τον θρόνο της Ιθάκης -ανάμεσά τους και ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Η συμμετοχή του στις δύο αυτές υπερπαραγωγές ήταν αρκετή, για ν' ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Η τελευταία ταινία της Marvel έσπασε ρεκόρ, φτάνοντας μέχρι στιγμής τα 2,45 δισ. δολάρια. Όσον αφορά στη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, έχει αποφέρει στα ταμεία πάνω από 1,68 δισ. δολάρια.
Και κάπως έτσι, ο Τομ Χόλαντ βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου box office ως ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου με τις συνολικές εισπράξεις των ταινιών στις οποίες έχει είτε πρωταγωνιστικό είτε βασικό ρόλο να αγγίζουν τα 15,5 δισ. δολάρια. Ο θρίαμβος μάλιστα του Spider-Man θα τον κάνει πλουσιότερο κατά τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Wrap, πέρα από την αμοιβή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, με το μπόνους οι απολαβές του θα ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια.
Πίσω από τα ιλιγγιώδη νούμερα, όμως, κρύβονται εισπρακτικά φιάσκα, απογοητεύσεις, αλλά και μια επιμονή που επιβραβεύτηκε. Κάποτε, ο Τομ Χόλαντ δεν μετρούσε δισεκατομμύρια, αλλά τα βήματά του πάνω στο παρκέ. Στα εννιά του χρόνια, εκδήλωσε την αγάπη του όχι για την υποκριτική, αλλά για τον χορό. Σε μια σχολή στο Γουίμπλεντον του Λονδίνου άρχισε να εξασκείται στο hip-hop, χωρίς να γνωρίζει τότε πού θα τον οδηγούσε το πάθος του.
Σήμερα, ο Τομ Χόλαντ δεν έχει κερδίσει απλώς μια θέση στην ελίτ της κινηματογραφικής βιομηχανίας και την καρδιά της Ζεντάγια. Έχει κατακτήσει τον τίτλο του πιο εμπορικού ηθοποιού όλων των εποχών. Στα 30 του χρόνια, βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν στο χρηματιστήριο του θεάματος και αφήνει πίσω του ονόματα που σάρωναν τα κινηματογραφικά πλατό, όταν ο ίδιος δεν μπορούσε καν να φανταστεί ποια θα ήταν η πορεία του.
Το φετινό καλοκαίρι μόνο χαμόγελα θα μπορούσε να χαρίσει στον Βρετανό ηθοποιό. Από τη μία, επέστρεψε με την ταινία «Spider-Man: Brand New Day» στον ρόλο που τον καθιέρωσε στη συνείδηση των θεατών. Από την άλλη, «βούτηξε» στον κόσμο της «Οδύσσειας», δια χειρός Κρίστοφερ Νόλαν, για να βρεθεί ως Τηλέμαχος απέναντι στους μνηστήρες που πολιορκούσαν την Πηνελόπη και τον θρόνο της Ιθάκης -ανάμεσά τους και ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Η συμμετοχή του στις δύο αυτές υπερπαραγωγές ήταν αρκετή, για ν' ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Η τελευταία ταινία της Marvel έσπασε ρεκόρ, φτάνοντας μέχρι στιγμής τα 2,45 δισ. δολάρια. Όσον αφορά στη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, έχει αποφέρει στα ταμεία πάνω από 1,68 δισ. δολάρια.
Και κάπως έτσι, ο Τομ Χόλαντ βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου box office ως ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου με τις συνολικές εισπράξεις των ταινιών στις οποίες έχει είτε πρωταγωνιστικό είτε βασικό ρόλο να αγγίζουν τα 15,5 δισ. δολάρια. Ο θρίαμβος μάλιστα του Spider-Man θα τον κάνει πλουσιότερο κατά τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Wrap, πέρα από την αμοιβή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, με το μπόνους οι απολαβές του θα ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια.
Πίσω από τα ιλιγγιώδη νούμερα, όμως, κρύβονται εισπρακτικά φιάσκα, απογοητεύσεις, αλλά και μια επιμονή που επιβραβεύτηκε. Κάποτε, ο Τομ Χόλαντ δεν μετρούσε δισεκατομμύρια, αλλά τα βήματά του πάνω στο παρκέ. Στα εννιά του χρόνια, εκδήλωσε την αγάπη του όχι για την υποκριτική, αλλά για τον χορό. Σε μια σχολή στο Γουίμπλεντον του Λονδίνου άρχισε να εξασκείται στο hip-hop, χωρίς να γνωρίζει τότε πού θα τον οδηγούσε το πάθος του.
Χάρη σε μια χορογράφο, που τον ξεχώρισε σε μια παράσταση της σχολής στο Richmond Dance Festival το 2006, θα συστηνόταν σύντομα σε ένα ευρύ κοινό, ως επαγγελματίας αυτή τη φορά. Εκείνη η γυναίκα ήταν που τον παρότρυνε να περάσει από οντισιόν για το μιούζικαλ Μπίλι Έλιοτ.
Χρειάστηκαν ωστόσο δύο χρόνια εντατικής εκπαίδευσης σε μπαλέτο, κλακέτες και ακροβατικά για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην παράσταση. Την ώρα που οι συμμαθητές του, του έκαναν μπούλινγκ, αυτός παρέμενε προσηλωμένος στον στόχο του. «Με κορόιδευαν για τον χορό και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσαν να με χτυπήσουν αρκετά δυνατά ώστε να με κάνουν να σταματήσω» είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2017.
Τελικά, το 2008, δύο χρόνια μετά την πρώτη οντισιόν, ανέβηκε στη σκηνή του West End, στην αρχή ως Μάικλ Κάφρεϊ και στη συνέχεια ως Μπίλι Έλιοτ. Ήταν 12 ετών και η αρχή μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας είχε μόλις γίνει. Τέσσερα χρόνια αργότερα μεταπήδησε στη μεγάλη οθόνη, προσπαθώντας να επιβιώσει από ένα τσουνάμι στην ταινία «The Impossible». Η ερμηνεία του δίπλα στη Ναόμι Γουότς και τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ ήταν η απόδειξη ότι μπορούσε να σταθεί εξίσου πειστικά και μπροστά στην κάμερα.
Ωστόσο, όλα άλλαξαν, όταν στη ζωή του μπήκε ο Spider-Man. Η ευλυγισία και η άνεση στην κίνηση, που είχε κερδίσει χάρη στον χορό, και η ικανότητά του στα ακροβατικά αποδείχτηκαν πολύτιμα εφόδια για τον ρόλο. Η παρθενική του εμφάνιση ως Πίτερ Πάρκερ στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel έγινε το 2016 με το «Captain America: Civil War».
Την επόμενη χρονιά είχε και τη δική του ταινία. Ο λόγος για το «Spider-Man: Homecoming». Σε αντίθεση με τους εσωστρεφείς, δραματικούς, ίσως και λίγο «σκοτεινούς» Spider-Man των προκατόχων του, δηλαδή του Τόμπι Μαγκουάιρ και του Άντριου Γκάρφιλντ, ο Τομ Χόλαντ έδωσε νέα πνοή στον αγαπημένο υπερήρωα. Έφερε μια νεανική και πιο «ελαφριά» εκδοχή. Του χάρισε αυθορμητισμό, χιούμορ και αμηχανία -στοιχεία που τον κρατούν «δεμένο» με τον ρόλο εδώ και μία δεκαετία.
Θα περίμενε κανείς ότι μετά την εξέλιξή του στο πρόσωπο ενός τεράστιου franchise, θα εφησύχαζε, αλλά συνέβη το αντίθετο. Ενώ συνέχιζε να κάνει ως Spider-Man ακροβατικά στη Νέα Υόρκη για να σώσει τους κατοίκους της από μία διαφορετική σε κάθε ταινία απειλή και ένωνε πού και πού τις δυνάμεις του με τους υπόλοιπους Avengers, αναζητούσε τον ρόλο που θα του επέτρεπε να αποδείξει ότι είναι ικανός για πολύ περισσότερα. Χωρίς να «προδώσει» το κινηματογραφικό του alter ego, δοκιμάστηκε σε μια σειρά από διαφορετικούς ρόλους. Κανένα από αυτούς όμως δεν τον βοήθησε να ξεφύγει από τη σκιά του Spider-Man.
Μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε μπροστά του ο Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σπουδαίος δημιουργός είδε στο πρόσωπό του τον δικό του Τηλέμαχο. Έτσι, ο Τομ Χόλαντ βρέθηκε από τη Νέα Υόρκη στην… Ιθάκη και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νόλαν απέδειξε πως μπορεί να ξεχωρίσει στη μεγάλη οθόνη, ακόμα και όταν δεν φοράει τη γνώριμη στολή.
Στα προσεχώς, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ρίζες του, παντρεύοντας δύο μεγάλες αγάπες του, τον χορό και την υποκριτική. Έχει ήδη μάλιστα ξεκινήσει πρόβες για την ταινία στην οποία θα υποδυθεί τον Φρεντ Αστέρ. Όπως δήλωσε άλλωστε σε πρόσφατη συνέντευξή του, χρειάζεται πολλή δουλειά για να φανεί αντάξιος του θρυλικού χορευτή και χορογράφου.
Μπορεί ο Spider-Man να παραμένει στη ζωή του, αλλά απ’ ότι φαίνεται για τον Τομ Χόλαντ έχει μόλις ξημερώσει μια «καινούργια μέρα».
Χρειάστηκαν ωστόσο δύο χρόνια εντατικής εκπαίδευσης σε μπαλέτο, κλακέτες και ακροβατικά για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην παράσταση. Την ώρα που οι συμμαθητές του, του έκαναν μπούλινγκ, αυτός παρέμενε προσηλωμένος στον στόχο του. «Με κορόιδευαν για τον χορό και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσαν να με χτυπήσουν αρκετά δυνατά ώστε να με κάνουν να σταματήσω» είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2017.
Τελικά, το 2008, δύο χρόνια μετά την πρώτη οντισιόν, ανέβηκε στη σκηνή του West End, στην αρχή ως Μάικλ Κάφρεϊ και στη συνέχεια ως Μπίλι Έλιοτ. Ήταν 12 ετών και η αρχή μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας είχε μόλις γίνει. Τέσσερα χρόνια αργότερα μεταπήδησε στη μεγάλη οθόνη, προσπαθώντας να επιβιώσει από ένα τσουνάμι στην ταινία «The Impossible». Η ερμηνεία του δίπλα στη Ναόμι Γουότς και τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ ήταν η απόδειξη ότι μπορούσε να σταθεί εξίσου πειστικά και μπροστά στην κάμερα.
Ωστόσο, όλα άλλαξαν, όταν στη ζωή του μπήκε ο Spider-Man. Η ευλυγισία και η άνεση στην κίνηση, που είχε κερδίσει χάρη στον χορό, και η ικανότητά του στα ακροβατικά αποδείχτηκαν πολύτιμα εφόδια για τον ρόλο. Η παρθενική του εμφάνιση ως Πίτερ Πάρκερ στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel έγινε το 2016 με το «Captain America: Civil War».
Την επόμενη χρονιά είχε και τη δική του ταινία. Ο λόγος για το «Spider-Man: Homecoming». Σε αντίθεση με τους εσωστρεφείς, δραματικούς, ίσως και λίγο «σκοτεινούς» Spider-Man των προκατόχων του, δηλαδή του Τόμπι Μαγκουάιρ και του Άντριου Γκάρφιλντ, ο Τομ Χόλαντ έδωσε νέα πνοή στον αγαπημένο υπερήρωα. Έφερε μια νεανική και πιο «ελαφριά» εκδοχή. Του χάρισε αυθορμητισμό, χιούμορ και αμηχανία -στοιχεία που τον κρατούν «δεμένο» με τον ρόλο εδώ και μία δεκαετία.
Θα περίμενε κανείς ότι μετά την εξέλιξή του στο πρόσωπο ενός τεράστιου franchise, θα εφησύχαζε, αλλά συνέβη το αντίθετο. Ενώ συνέχιζε να κάνει ως Spider-Man ακροβατικά στη Νέα Υόρκη για να σώσει τους κατοίκους της από μία διαφορετική σε κάθε ταινία απειλή και ένωνε πού και πού τις δυνάμεις του με τους υπόλοιπους Avengers, αναζητούσε τον ρόλο που θα του επέτρεπε να αποδείξει ότι είναι ικανός για πολύ περισσότερα. Χωρίς να «προδώσει» το κινηματογραφικό του alter ego, δοκιμάστηκε σε μια σειρά από διαφορετικούς ρόλους. Κανένα από αυτούς όμως δεν τον βοήθησε να ξεφύγει από τη σκιά του Spider-Man.
Μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε μπροστά του ο Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σπουδαίος δημιουργός είδε στο πρόσωπό του τον δικό του Τηλέμαχο. Έτσι, ο Τομ Χόλαντ βρέθηκε από τη Νέα Υόρκη στην… Ιθάκη και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νόλαν απέδειξε πως μπορεί να ξεχωρίσει στη μεγάλη οθόνη, ακόμα και όταν δεν φοράει τη γνώριμη στολή.
Στα προσεχώς, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ρίζες του, παντρεύοντας δύο μεγάλες αγάπες του, τον χορό και την υποκριτική. Έχει ήδη μάλιστα ξεκινήσει πρόβες για την ταινία στην οποία θα υποδυθεί τον Φρεντ Αστέρ. Όπως δήλωσε άλλωστε σε πρόσφατη συνέντευξή του, χρειάζεται πολλή δουλειά για να φανεί αντάξιος του θρυλικού χορευτή και χορογράφου.
Μπορεί ο Spider-Man να παραμένει στη ζωή του, αλλά απ’ ότι φαίνεται για τον Τομ Χόλαντ έχει μόλις ξημερώσει μια «καινούργια μέρα».
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