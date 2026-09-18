Ο Τομ Χόλαντ δεν κατέκτησε μόνο τη Ζεντάγια: Από το μπαλέτο στη στολή του Spider-Man, πώς «αναρριχήθηκε» στην κορυφή των πιο εμπορικών ηθοποιών

Μόλις στα 30 του χρόνια, ο Χόλαντ έχει κατακτήσει την κορυφή του παγκόσμιου box office με blockbuster όπως ο «Spider-Man» και η «Οδύσσεια» - Η αγάπη του για τον χορό, το West End, και η «καινούργια μέρα» στην καριέρα του