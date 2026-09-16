Το «Spider-Man: Brand New Day» είναι πλέον η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office
Το «Spider-Man: Brand New Day» είναι πλέον η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office
Το «Star Wars: The Force Awakens» υποχώρησε στη δεύτερη θέση, με τη νέα ταινία Spider-Man να αγγίζει τα 936,773 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις
To «Spider-Man: Brand New Day» είναι πλέον και επίσημα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας το «Star Wars: The Force Awakens».
Το φιλμ του 2015 παρέμενε για περισσότερο από μία δεκαετία στην κορυφή του βορειοαμερικανικού box office, με εισπράξεις 936 εκατ. δολαρίων. Πλέον, όμως, παραχώρησε επισήμως την πρωτιά στη νεότερη περιπέτεια του Spider-Man με τον Τομ Χόλαντ, η οποία ξεπέρασε το συγκεκριμένο ποσό, φτάνοντας τα 936,773 εκατ. δολάρια έπειτα από 47 ημέρες προβολής στις αίθουσες.
Το ερώτημα τώρα είναι αν το «Spider-Man: Brand New Day» διαθέτει την αντοχή ώστε να γίνει η πρώτη ταινία στην ιστορία που θα φτάσει το 1 δισ. δολάρια μόνο στο εγχώριο box office, αν και σε αυτό το σημείο κάτι τέτοιο μοιάζει δύσκολο χωρίς επανακυκλοφορία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επική παραγωγή της Sony και της Marvel, «Brand New Day», έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 2,45 δισ. δολαρίων. Είναι η τρίτη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το «Avatar» του 2009, με 2,9 δισ. δολάρια, και το «Avengers: Endgame», με 2,7 δισ., ενώ βρίσκεται μπροστά από το «Avatar: The Way of Water» του 2022, με 2,3 δισ. δολάρια, και τον «Τιτανικό» του 1994, με 2,2 δισ. δολάρια.
Το «Spider-Man: Brand New Day», η τέταρτη σόλο κινηματογραφική εμφάνιση του Χόλαντ ως Πίτερ Πάρκερ, καταγράφει μια εντυπωσιακή πορεία στο box office από τα τέλη Ιουλίου. Η ταινία έκανε πρεμιέρα με 360 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική, επίδοση-ρεκόρ, και με το εκπληκτικό ποσό των 932 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Στη συνέχεια ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια μόλις έξι ημέρες μετά την κυκλοφορία της.
Έφτασε τα 2 δισ. δολάρια μετά από τρία Σαββατοκύριακα, becoming η δεύτερη ταχύτερη ταινία που πέτυχε αυτό το ορόσημο, πίσω από το «Avengers: Endgame» του 2019, το οποίο είχε φτάσει εκεί σε 11 ημέρες. Μεταξύ άλλων ρεκόρ, το «Brand New Day» έγινε η ταχύτερη ταινία που έφτασε τα 700 εκατ. δολάρια σε 13 ημέρες, τα 800 εκατ. σε 19 ημέρες και τα 900 εκατ. σε 36 ημέρες. Είναι μόλις η δεύτερη ταινία στην ιστορία που ξεπέρασε τα 900 εκατ. δολάρια στο εγχώριο box office.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, δημιουργός του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings». Το «Brand New Day» συνεχίζει την ιστορία μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home» του 2021, το οποίο ολοκληρώθηκε με ολόκληρο τον κόσμο να έχει ξεχάσει την ύπαρξη του Πίτερ Πάρκερ. Η ανταπόκριση των θεατών στην αρχή ήταν μεγάλη, καθώς το κοινό ήθελε να μάθει ποιες θα ήταν οι συνέπειες της καθοριστικής επιλογής του Spider-Man.
Το «Brand New Day» αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για τη Marvel, η οποία πέρασε μια δύσκολη χρονιά στο box office το 2025, με εμπορικές αποτυχίες όπως τα «Captain America: Brave New World» και «The Fantastic Four: First Steps». Η Marvel σκοπεύει να αξιοποιήσει τη δυναμική της επιτυχίας του «Spider-Man 4» με το «Avengers: Doomsday» της Disney, το οποίο θα φέρει ξανά μαζί σχεδόν κάθε υπερήρωα που μπορεί κανείς να φανταστεί. Παράλληλα, θα επαναφέρει τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, όχι ως Iron Man αλλά ως τον κακό Doctor Doom. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.
Το φιλμ του 2015 παρέμενε για περισσότερο από μία δεκαετία στην κορυφή του βορειοαμερικανικού box office, με εισπράξεις 936 εκατ. δολαρίων. Πλέον, όμως, παραχώρησε επισήμως την πρωτιά στη νεότερη περιπέτεια του Spider-Man με τον Τομ Χόλαντ, η οποία ξεπέρασε το συγκεκριμένο ποσό, φτάνοντας τα 936,773 εκατ. δολάρια έπειτα από 47 ημέρες προβολής στις αίθουσες.
Το ερώτημα τώρα είναι αν το «Spider-Man: Brand New Day» διαθέτει την αντοχή ώστε να γίνει η πρώτη ταινία στην ιστορία που θα φτάσει το 1 δισ. δολάρια μόνο στο εγχώριο box office, αν και σε αυτό το σημείο κάτι τέτοιο μοιάζει δύσκολο χωρίς επανακυκλοφορία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επική παραγωγή της Sony και της Marvel, «Brand New Day», έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 2,45 δισ. δολαρίων. Είναι η τρίτη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το «Avatar» του 2009, με 2,9 δισ. δολάρια, και το «Avengers: Endgame», με 2,7 δισ., ενώ βρίσκεται μπροστά από το «Avatar: The Way of Water» του 2022, με 2,3 δισ. δολάρια, και τον «Τιτανικό» του 1994, με 2,2 δισ. δολάρια.
'Spider-Man: Brand New Day' Overtakes 'Star Wars: Force Awakens' as Highest-Grossing Movie of All Time at Domestic Box Office https://t.co/9tcHfCZLOD— Variety (@Variety) September 16, 2026
Έφτασε τα 2 δισ. δολάρια μετά από τρία Σαββατοκύριακα, becoming η δεύτερη ταχύτερη ταινία που πέτυχε αυτό το ορόσημο, πίσω από το «Avengers: Endgame» του 2019, το οποίο είχε φτάσει εκεί σε 11 ημέρες. Μεταξύ άλλων ρεκόρ, το «Brand New Day» έγινε η ταχύτερη ταινία που έφτασε τα 700 εκατ. δολάρια σε 13 ημέρες, τα 800 εκατ. σε 19 ημέρες και τα 900 εκατ. σε 36 ημέρες. Είναι μόλις η δεύτερη ταινία στην ιστορία που ξεπέρασε τα 900 εκατ. δολάρια στο εγχώριο box office.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, δημιουργός του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings». Το «Brand New Day» συνεχίζει την ιστορία μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home» του 2021, το οποίο ολοκληρώθηκε με ολόκληρο τον κόσμο να έχει ξεχάσει την ύπαρξη του Πίτερ Πάρκερ. Η ανταπόκριση των θεατών στην αρχή ήταν μεγάλη, καθώς το κοινό ήθελε να μάθει ποιες θα ήταν οι συνέπειες της καθοριστικής επιλογής του Spider-Man.
Το «Brand New Day» αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για τη Marvel, η οποία πέρασε μια δύσκολη χρονιά στο box office το 2025, με εμπορικές αποτυχίες όπως τα «Captain America: Brave New World» και «The Fantastic Four: First Steps». Η Marvel σκοπεύει να αξιοποιήσει τη δυναμική της επιτυχίας του «Spider-Man 4» με το «Avengers: Doomsday» της Disney, το οποίο θα φέρει ξανά μαζί σχεδόν κάθε υπερήρωα που μπορεί κανείς να φανταστεί. Παράλληλα, θα επαναφέρει τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, όχι ως Iron Man αλλά ως τον κακό Doctor Doom. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.
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