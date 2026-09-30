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ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Διακόπηκε προσωρινά το παιχνίδι λόγω προβλήματος στη μπασκέτα στο «Παλατάκι», βίντεο
ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Διακόπηκε προσωρινά το παιχνίδι λόγω προβλήματος στη μπασκέτα στο «Παλατάκι», βίντεο
Ένα κάρφωμα του Ραίκουαν Γκρέι στο 1.22' πριν το φινάλε έβγαλε... νοκ άουτ τη μπασκέτα
Πρόβλημα με την μπασκέτα στο «Παλατάκι» στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα οδήγησε σε προσωρινή διακοπή στο τέλος της 3ης περιόδου.
Στο 1.22 πριν το τέλος της 3ης περιόδου η μπασκετα στο PAOK Sports Arena βγήκε off μετα από κάρφωμα του Ραίκουαν Γκρέι και οι άνθρωποι του γηπέδου μέτρησαν και ξαναμέτρησαν το ύψος της στεφάνης.
Μάλιστα κατέβασαν την μπασκέτα για να την επαναφέρουν στις αρχικές τις ρυθμίσεις.
Το σκορ ήταν 56-52 για τον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι αφού έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ξεκίνησε σχεδόν μετά από μισή ώρα.
Στο 1.22 πριν το τέλος της 3ης περιόδου η μπασκετα στο PAOK Sports Arena βγήκε off μετα από κάρφωμα του Ραίκουαν Γκρέι και οι άνθρωποι του γηπέδου μέτρησαν και ξαναμέτρησαν το ύψος της στεφάνης.
Μάλιστα κατέβασαν την μπασκέτα για να την επαναφέρουν στις αρχικές τις ρυθμίσεις.
Το σκορ ήταν 56-52 για τον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι αφού έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ξεκίνησε σχεδόν μετά από μισή ώρα.
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