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Η εκτόξευση των ρόστερ και η Super League των 700 εκατομμυρίων ευρώ
Η εκτόξευση των ρόστερ και η Super League των 700 εκατομμυρίων ευρώ
Μυθικά ποσά δαπανήθηκαν από τις ελληνικές ομάδες για την ενίσχυση τους – Εκτοξεύτηκε η αξία των ρόστερ και η Super League αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ
Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε από τη στιγμή που έκλεισε και το παράθυρο των ελεύθερων. Το Big 4 δεν έκανε κάποια κίνηση να αποκτήσει ποδοσφαιριστή που είχε μείνει χωρίς συμβόλαιο. Το καλοκαίρι, όμως, είχε τεράστιο ενδιαφέρον με τις ελληνικές ομάδες να ξοδεύουν σημαντικά ποσά για την ενίσχυση τους.
Έγιναν μεγάλες επενδύσεις από το Big 4 και έχει ενδιαφέρον να δούμε που έχουν εκτοξευτεί τα μπάτζετ μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με το έγκυρο transfermarkt ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με το πιο ακριβό ρόστερ, το οποίο κοστολογείται 189.55 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 132.95 εκατ. ευρώ. Στην 3η θέση είναι ο ΠΑΟΚ που και αυτός ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ και έχει φτάσει στα 118.35. Η ΑΕΚ είναι στην 4η θέση της σχετικής λίστας με 86.2 εκατομμύρια ευρώ.
Στη συνέχεια υπάρχει ο Άρης με 43.35 εκατομμύρια ευρώ, ο Λεβαδειακός με 20.33, ο ΟΦΗ που συμμετέχει στο Europa League έχει ρόστερ που κοστολογείται 18.75 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βόλος είναι στα 15.08, ο Ατρόμητος στα 14.2, ο Παναιτωλικός στα 13.9, ο Αστέρας Τρίπολης στα 12.95, η Καλαμάτα στα 11.95, ο Ηρακλής στα 11.78 και η Κηφισιά στα 10.6 εκατομμύρια ευρώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα κοστολογείται 699.93 εκατομμύρια ευρώ και ο μέσος όρος ηλικίας του είναι στα 26.7 χρόνια. Αριθμητικά το μεγαλύτερο ρόστερ έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ με 34 ποδοσφαιριστές. Συνολικά στη Super League συμμετέχουν 443 ποδοσφαιριστές και οι 259 είναι ξένοι, δηλαδή ένα ποσοστό που φτάνει το 58.5%.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στις πιο δαπανηρές μεταγραφές. Ο ακριβότερος παίκτης του πρωταθλήματος σύμφωνα με το transfermarkt είναι ο Γκουστάβο Σα που κοστολογείται 25 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και ακολουθεί ο Πουέρτα με 18 εκατομμύρια ευρώ και στην ίδια θέση με το ίδιο ποσό είναι ο Ουναΐ. Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι στα 15 εκατ. ευρώ και ο Λίον Μπέιλι στα 14 εκατ. Ευρώ. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται και ο Λόβρο Μάγιερ που η ΑΕΚ ξόδεψε 8 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε έγιναν και σημαντικές πωλήσεις από τις ελληνικές ομάδες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφυγε για τη Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Χρήστο Μουζακίτης για τη Χαλ. Ακόμη και η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στο Κάνσας είναι μία από τις σημαντικές πωλήσεις που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι.
Έγιναν μεγάλες επενδύσεις από το Big 4 και έχει ενδιαφέρον να δούμε που έχουν εκτοξευτεί τα μπάτζετ μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με το έγκυρο transfermarkt ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με το πιο ακριβό ρόστερ, το οποίο κοστολογείται 189.55 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 132.95 εκατ. ευρώ. Στην 3η θέση είναι ο ΠΑΟΚ που και αυτός ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ και έχει φτάσει στα 118.35. Η ΑΕΚ είναι στην 4η θέση της σχετικής λίστας με 86.2 εκατομμύρια ευρώ.
Στη συνέχεια υπάρχει ο Άρης με 43.35 εκατομμύρια ευρώ, ο Λεβαδειακός με 20.33, ο ΟΦΗ που συμμετέχει στο Europa League έχει ρόστερ που κοστολογείται 18.75 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βόλος είναι στα 15.08, ο Ατρόμητος στα 14.2, ο Παναιτωλικός στα 13.9, ο Αστέρας Τρίπολης στα 12.95, η Καλαμάτα στα 11.95, ο Ηρακλής στα 11.78 και η Κηφισιά στα 10.6 εκατομμύρια ευρώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα κοστολογείται 699.93 εκατομμύρια ευρώ και ο μέσος όρος ηλικίας του είναι στα 26.7 χρόνια. Αριθμητικά το μεγαλύτερο ρόστερ έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ με 34 ποδοσφαιριστές. Συνολικά στη Super League συμμετέχουν 443 ποδοσφαιριστές και οι 259 είναι ξένοι, δηλαδή ένα ποσοστό που φτάνει το 58.5%.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στις πιο δαπανηρές μεταγραφές. Ο ακριβότερος παίκτης του πρωταθλήματος σύμφωνα με το transfermarkt είναι ο Γκουστάβο Σα που κοστολογείται 25 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και ακολουθεί ο Πουέρτα με 18 εκατομμύρια ευρώ και στην ίδια θέση με το ίδιο ποσό είναι ο Ουναΐ. Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι στα 15 εκατ. ευρώ και ο Λίον Μπέιλι στα 14 εκατ. Ευρώ. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται και ο Λόβρο Μάγιερ που η ΑΕΚ ξόδεψε 8 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε έγιναν και σημαντικές πωλήσεις από τις ελληνικές ομάδες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφυγε για τη Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Χρήστο Μουζακίτης για τη Χαλ. Ακόμη και η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στο Κάνσας είναι μία από τις σημαντικές πωλήσεις που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι.
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