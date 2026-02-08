Γιάννης Στάνκογλου: Δεν θα μπορούσα με τίποτα να είμαι με μια γυναίκα που θα ενοχλούταν για τον χρόνο που περνάω με τα παιδιά μου
Θα πρέπει να σεβαστεί πάρα πολύ το τι σημαίνει περνάω χρόνο και κάνω πράγματα με τα παιδιά, είπε ο ηθοποιός
Τα όρια του σχετικά με την προσωπική του ζωή και τα παιδιά του ξεκαθάρισε ο Γιάννης Στάνκογλου, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να είναι με μία σύντροφο, που θα έκανε παράπονα για τον χρόνο που περνάει με την κόρη και τον γιο του.
Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι αυτή την περίοδο έχει βρει μια εσωτερική ηρεμία που του έλειπε για χρόνια και ότι του ταιριάζει πολύ ως συνθήκη ζωής. Με αφορμή την καθημερινότητά του, σχολίασε ότι το βασικό του μέλημα είναι τα δύο του παιδιά και πως ο χρόνος που περνά μαζί τους είναι αδιαπραγμάτευτος, επομένως και κάτι που πρέπει να γίνεται σεβαστό από οποιονδήποτε βρίσκεται δίπλα του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» είπε: «Έχω και μια ησυχία και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που δεν το είχα πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που θα τσίνιζε με τον χρόνο που αφιερώνω στα παιδιά μου. Με τίποτα. Θα πρέπει να σεβαστεί πάρα πολύ το τι σημαίνει περνάω χρόνο και κάνω πράγματα με τα παιδιά, όπως και πολλά άλλα».
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Στάνκογλου ανέφερε, ότι στην κορυφή των προτεραιοτήτων του βρίσκονται τα παιδιά του και αμέσως μετά η δουλειά του, ενώ το ενδεχόμενο μιας σχέσης δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή βασικό του στόχο. Παράλληλα, περιέγραψε ότι αισθάνεται καλά με τον τρόπο που οργανώνει τον χρόνο του: «Τα παιδιά είναι πρώτα στη ζωή μου και μετά η δουλειά. Το να σκεφτώ τον εαυτό μου ως σύντροφο, δεν είναι και πολύ ψηλά στη σκέψη μου. Περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου. Βρίσκω χρόνο για πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε χρόνο, αν καθορίζουμε κι εμείς λίγο τον χρόνο μας και δεν τον αφήνουμε να μας παίρνει».
