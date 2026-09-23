GNTM: Η διαγωνιζόμενη που ξέσπασε σε κλάματα και το σχόλιο της Μπέττυς Μαγγίρα - «Θα μπορούσες να είσαι στην κατηγορία light plus size;»

Μπέττυ Μαγγίρα τη ρώτησε αν «θα μπορούσες να είσαι στην κατηγορία light plus size;» με τη διαγωνιζόμενη να απαντάει ότι νιώθει πως «έχει καμπύλες». Όταν η ίδια αποχώρησε για να φορέσει το μαγιό της, η Μπέττυ Μαγγίρα συζήτησε με τους υπόλοιπους κριτές: «Έχει ωραίες αναλογίες, αλλά τα πόδια της είναι ζουμερά. Όταν της είπα ότι είναι light plus size σοκαρίστηκε λίγο, μήπως δεν θεωρεί τον εαυτό της light plus size. Δεν είναι κακό, μην το παίρνουμε στραβά όλο αυτό».



Στη συνέχεια, η Σταυρούλα περπάτησε και με μαγιό με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να της δίνουν μια ευκαιρία για την επόμενη φάση. Όταν ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στα δυνατά στοιχεία της εμφάνισής της, τόνισε ωστόσο ότι οι αναλογίες της δεν αντιστοιχούν εύκολα σε ένα συγκεκριμένο fashion size.



Η 20χρονη δήλωσε ότι το προηγούμενο καλοκαίρι είχε χάσει βάρος, την περίοδο που βρισκόταν στην Τουρκία, περιγράφοντας εκείνο το διάστημα ως ιδιαίτερα δύσκολο σε ψυχολογικό επίπεδο. Όπως εξήγησε, ήταν μακριά από την οικογένειά της, αλλά και από τον σύντροφό της.

Με την επιστροφή της, αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική της ισορροπία, αντί να πιέσει τον εαυτό της για την εικόνα της. «Κοίτα να γίνεις πρώτα καλά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου και μετά θα το ξαναφτιάξεις» είπε ότι ήταν τα λόγια που απηύθυνε στον εαυτό της. Κατά τη διάρκεια της εξομολόγησής της, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να τονώσει την αυτοπεποίθηση της Σταυρούλας και να την εμψυχώσει:

Η Σταυρούλα από την πλευρά της παραδέχτηκε ότι ούτε η ίδια μπορούσε να εξηγήσει γιατί συγκινήθηκε:

«Δεν ξέρω γιατί κλαίω τόσο τώρα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Γενικά είμαι αυθόρμητη. Άμα μου ’ρθει να νευριάσω, θα νευριάσω. Άμα μου ’ρθει να κλάψω, θα κλάψω. Και πάλι χαίρομαι».