Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η Μπέττυ Μαγγίρα έδεσε απευθείας στην παρέα του GNTM
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Ηλιάνα Παπαγεωργίου Μπέττυ Μαγγίρα GNTM

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η Μπέττυ Μαγγίρα έδεσε απευθείας στην παρέα του GNTM

Είναι λες και είμαστε χρόνια μαζί, πρόσθεσε το μοντέλο για την ηθοποιό και νέο μέλος στην κριτική επιτροπή του προγράμματος

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η Μπέττυ Μαγγίρα έδεσε απευθείας στην παρέα του GNTM
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Αμέσως προσαρμόστηκε σύμφωνα με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου η Μπέττυ Μαγγίρα στο κλίμα του GNTM. Το μοντέλο αναφέρθηκε στην ηθοποιό που αποτελεί τη νέα προσθήκη στην κριτική επιτροπή του τηλεοπτικού προγράμματος και τόνισε πως η συνύπαρξή τους την κάνει να νιώθει σαν να συνεργαζόντουσαν μαζί χρόνια. Όπως τόνισε, τα γυρίσματα κυλούν πολύ όμορφα.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε για το GNTM, εξηγώντας πως αναμένεται να προβάλλεται από τον Σεπτέμβριο. «Ξεκινάμε το GNTM τον Σεπτέμβρη, όλα φανταστικά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, κι εμείς με τις δυσκολίες μας, με ό,τι συμβαίνει αυτή την εποχή, αλλά είμαστε πολύ ευδιάθετοι, πολύ χαρούμενοι, προχωράμε δυναμικά», είπε η αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Όσον αφορά στη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων, σημείωσε: «Έδεσε απευθείας στην παρέα, από την πρώτη κιόλας μέρα και τώρα που έχουμε μπει στα επεισόδια κανονικά, είναι λες και είμαστε χρόνια μαζί. Περνάμε πολύ ωραία».

Δείτε το βίντεο 


Φωτογραφία: NDPPHOTO
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