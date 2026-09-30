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Διασωληνωμένος 35χρονος οδηγός μετά από τροχαίο στην Ερέτρια, το αυτοκίνητό του καρφώθηκε σε δέντρο
Διασωληνωμένος 35χρονος οδηγός μετά από τροχαίο στην Ερέτρια, το αυτοκίνητό του καρφώθηκε σε δέντρο
Ο οδηγός φέρει τραύματα στο κεφάλι
Διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται ένας 35χρονος οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τη Κυριακή (27/9) σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι συνθήκες το τζιπ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο.
Ο 35χρονος φέρεται να πήγαινε σε ραντεβού με άλλους ιδιοκτήτες τζιπ, οι οποίοι επειδή εκείνος δεν ήρθε στο ραντεβού τον αναζήτησαν. Όταν τον εντόπισαν, ειδοποίησαν τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία με στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί στον Ευαγγελισμό.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι συνθήκες το τζιπ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο.
Ο 35χρονος φέρεται να πήγαινε σε ραντεβού με άλλους ιδιοκτήτες τζιπ, οι οποίοι επειδή εκείνος δεν ήρθε στο ραντεβού τον αναζήτησαν. Όταν τον εντόπισαν, ειδοποίησαν τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία με στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί στον Ευαγγελισμό.
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