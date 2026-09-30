Καστοριά: 24χρονος ΑμεΑ επιτέθηκε και χτύπησε δασκάλα σε δημοτικό σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ
Καστοριά Σχολείο Δασκάλα Ξυλοδαρμός

Καστοριά: 24χρονος ΑμεΑ επιτέθηκε και χτύπησε δασκάλα σε δημοτικό σχολείο

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Καστοριά: 24χρονος ΑμεΑ επιτέθηκε και χτύπησε δασκάλα σε δημοτικό σχολείο
Στράτος Λούβαρης
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Ένα περιστατικό επίθεσης σε βάρος εκπαιδευτικού σημειώθηκε την Τετάρτη (30/9) στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, όταν ένας 24χρονος επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η δασκάλα τού ανέφερε ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος, ο 24χρονος που είναι ΑμεΑ φέρεται να την χτύπησε στην κοιλιακή χώρα.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να αποχωρήσει μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

Η εκπαιδευτικός φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του 24χρονου, η  σύλληψη του οποίου έγινε αυτεπαγγέλτως.
Στράτος Λούβαρης
21 ΣΧΟΛΙΑ

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