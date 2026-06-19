Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Αν Χάθαγουεϊ, το ανακοίνωσε με ένα βίντεο στο Instagram
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Αν Χάθαγουεϊ Έγκυος

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Αν Χάθαγουεϊ, το ανακοίνωσε με ένα βίντεο στο Instagram

Στο κλιπ η 43χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει τη φουσκωμένη κοιλιά της

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Αν Χάθαγουεϊ, το ανακοίνωσε με ένα βίντεο στο Instagram
Έγκυος στο τρίτο της παιδί είναι η Αν Χάθαγουεϊ. Η 43χρονη σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο νέο. Φορώντας ένα αέρινο λευκό φόρεμα, η ηθοποιός μπήκε στο πλάνο με τα χέρια της μπροστά στην κοιλιά της.

Καθώς ακούγεται το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, η Χάθαγουεϊ κατεβάζει τα χέρια της, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. Χαμογελά, αγκαλιάζει την κοιλιά της και στη συνέχεια φεύγει τρέχοντας από το πλάνο. «Μωρό μου, είμαι δική σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, έχουν αποκτήσει ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Το βίντεο που ανέβασε


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Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Αν Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Σεν Τροπέ. Τα στιγμιότυπα που είχαν κυκλοφορήσει έδειχναν τη διάσημη ηθοποιό με μπικίνι, αλλά και με ένα λευκό φόρεμα, που φανέρωναν τη φουσκωμένη της κοιλιά.  

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