Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Αν Χάθαγουεϊ, το ανακοίνωσε με ένα βίντεο στο Instagram



Καθώς ακούγεται το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, η Χάθαγουεϊ κατεβάζει τα χέρια της, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. Χαμογελά, αγκαλιάζει την κοιλιά της και στη συνέχεια φεύγει τρέχοντας από το πλάνο. «Μωρό μου, είμαι δική σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.



Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, έχουν αποκτήσει ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.



Το βίντεο που ανέβασε



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway (@annehathaway)