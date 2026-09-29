Έλενα Παπαρίζου: Δεν νιώθω ακόμα καλά να μιλήσω για τον Γιώργο Μαζωνάκη
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Έλενα Παπαρίζου Γιώργος Μαζωνάκης

Έλενα Παπαρίζου: Δεν νιώθω ακόμα καλά να μιλήσω για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Θα έλεγα ότι είναι περίεργα φέτος στο The Voice, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Έλενα Παπαρίζου: Δεν νιώθω ακόμα καλά να μιλήσω για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Γεωργία Κοτζιά
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Για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ρωτήθηκε η Έλενα Παπαρίζου, με την ίδια να απαντά πως δεν αισθάνεται ακόμα έτοιμη να μιλήσει για το θέμα αυτό δημόσια.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και αναφέρθηκε στα γυρίσματα του The Voice όπου θα συμμετείχε ο καλλιτέχνης για τρίτη σεζόν, σημειώνοντας πως είναι περίεργο το κλίμα, όμως όλοι προσπαθούν να το χαρούν.

Η Έλενα Παπαρίζου, η οποία ήταν φανερά συγκινημένη την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη είπε αναλυτικά: «Έχουμε το Voice. Θα έλεγα ότι είναι περίεργα φέτος. Δεν νιώθω καλά ακόμα να μιλήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πολύ διαφορετικά, αλλά θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα, με πολλή αγάπη. Ο Γιώργος είναι μέσα μας και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ».

Δείτε το βίντεο



Στον νέο κύκλο του The Voice, τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα πάρει η Πάολα. Η παραγωγή έχει αποφασίσει, ωστόσο, να τιμήσει και να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή με τον τρόπο της, με μία βραδιά - αφιέρωμα σε εκείνον.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας θα ερμηνεύσουν τραγούδια του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο Γιώργος Λιανός που παρουσιάζει το σόου, προαναγγέλλει το αφιέρωμα, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρεται στην απώλεια του τραγουδιστή. «Απόψε το "Voice" τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», αναφέρει ο παρουσιαστής, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να προσθέτει: «Είμαστε εδώ πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του».

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Ο Χρήστος Μάστορας, κατά τη διάρκεια του βίντεο κοιτάει ψηλά και λέει: «Γιώργο μου λείπεις φιλαράκι».

Γεωργία Κοτζιά
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