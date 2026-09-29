Έλενα Παπαρίζου: Δεν νιώθω ακόμα καλά να μιλήσω για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Στον νέο κύκλο του The Voice, τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα πάρει η Πάολα. Η παραγωγή έχει αποφασίσει, ωστόσο, να τιμήσει και να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή με τον τρόπο της, με μία βραδιά - αφιέρωμα σε εκείνον.Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας θα ερμηνεύσουν τραγούδια του εκλιπόντος καλλιτέχνη.Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο Γιώργος Λιανός που παρουσιάζει το σόου, προαναγγέλλει το αφιέρωμα, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρεται στην απώλεια του τραγουδιστή. «Απόψε το "Voice" τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», αναφέρει ο παρουσιαστής, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να προσθέτει: «Είμαστε εδώ πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του».Ο Χρήστος Μάστορας, κατά τη διάρκεια του βίντεο κοιτάει ψηλά και λέει: «Γιώργο μου λείπεις φιλαράκι».