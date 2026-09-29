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Η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να εμποδίσει την πώληση γερμανικής εταιρείας logistics στην κινεζική Cosco
Η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να εμποδίσει την πώληση γερμανικής εταιρείας logistics στην κινεζική Cosco
Η μεγάλη κινεζική ναυτιλιακή εταιρεία σκοπεύει να αποκτήσει το 80% των μετοχών της εταιρείας Zippel
Να εμποδίσει την πώληση της γερμανικής εταιρείας εφοδιαστικής Zippel στον κινεζικό κρατικό όμιλο της Cosco προτίθεται η γερμανική κυβέρνηση, λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας.
Την πληροφορία μεταφέρει η εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη υπόμνημα της γερμανικής κυβέρνησης «μόνο για υπηρεσιακή χρήση».
Η μεγάλη κινεζική ναυτιλιακή εταιρεία σκοπεύει να αποκτήσει το 80% των μετοχών της εταιρείας Zippel, με έδρα το Αμβούργο, η οποία εξειδικεύεται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ θαλάσσιων λιμένων και προορισμών στην ενδοχώρα.
Η Handelsblatt ανέφερε ότι το υπόμνημα προειδοποιεί ότι οι στρατηγικές εξαρτήσεις που θα προέκυπταν από μια τέτοια πώληση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης σε περίπτωση πολιτικών αναταραχών.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν με όλο και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα τις επενδύσεις των κινεζικών κρατικών εταιρειών στον τομέα της εφοδιαστικής και των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, καθώς φοβούνται ότι αυτές θα μπορούσαν να παρέχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα και να δημιουργήσουν εξαρτήσεις.
«Έχουμε λάβει γνώση της απόφασης. Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες θα συνεχιστούν κανονικά», δήλωσε εκπρόσωπος της Zippel, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας ανέφερε ότι εξετάζει τη συναλλαγή στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των ξένων επενδύσεων.
Εκπρόσωπος της Cosco στη Γερμανία δήλωσε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε σχόλια έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση από το Βερολίνο.
Η γερμανική αρχή ανταγωνισμού ενέκρινε τη συναλλαγή τον Φεβρουάριο, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Ιούνιο στο κλαδικό περιοδικό DVV, ο διευθύνων σύμβουλος της Zippel, Άξελ Πλας, δήλωσε ότι η εν εξελίξει εξέταση των επενδύσεων από το Υπουργείο Οικονομίας εστιάζει εν μέρει στα συστήματα λογισμικού της εταιρείας και στο κατά πόσον αυτά διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα.
Η Cosco κατέχει ήδη μειοψηφικό μερίδιο σε έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων με έδρα το λιμάνι του Αμβούργου, αφού η προηγούμενη γερμανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως το 2023, παρά τις έντονες διαφωνίες εντός της κυβερνητικής συμμαχίας.
Την πληροφορία μεταφέρει η εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη υπόμνημα της γερμανικής κυβέρνησης «μόνο για υπηρεσιακή χρήση».
Η μεγάλη κινεζική ναυτιλιακή εταιρεία σκοπεύει να αποκτήσει το 80% των μετοχών της εταιρείας Zippel, με έδρα το Αμβούργο, η οποία εξειδικεύεται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ θαλάσσιων λιμένων και προορισμών στην ενδοχώρα.
Η Handelsblatt ανέφερε ότι το υπόμνημα προειδοποιεί ότι οι στρατηγικές εξαρτήσεις που θα προέκυπταν από μια τέτοια πώληση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης σε περίπτωση πολιτικών αναταραχών.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν με όλο και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα τις επενδύσεις των κινεζικών κρατικών εταιρειών στον τομέα της εφοδιαστικής και των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, καθώς φοβούνται ότι αυτές θα μπορούσαν να παρέχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα και να δημιουργήσουν εξαρτήσεις.
«Έχουμε λάβει γνώση της απόφασης. Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες θα συνεχιστούν κανονικά», δήλωσε εκπρόσωπος της Zippel, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας ανέφερε ότι εξετάζει τη συναλλαγή στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των ξένων επενδύσεων.
Εκπρόσωπος της Cosco στη Γερμανία δήλωσε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε σχόλια έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση από το Βερολίνο.
Η γερμανική αρχή ανταγωνισμού ενέκρινε τη συναλλαγή τον Φεβρουάριο, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Ιούνιο στο κλαδικό περιοδικό DVV, ο διευθύνων σύμβουλος της Zippel, Άξελ Πλας, δήλωσε ότι η εν εξελίξει εξέταση των επενδύσεων από το Υπουργείο Οικονομίας εστιάζει εν μέρει στα συστήματα λογισμικού της εταιρείας και στο κατά πόσον αυτά διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα.
Η Cosco κατέχει ήδη μειοψηφικό μερίδιο σε έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων με έδρα το λιμάνι του Αμβούργου, αφού η προηγούμενη γερμανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως το 2023, παρά τις έντονες διαφωνίες εντός της κυβερνητικής συμμαχίας.
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