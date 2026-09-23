Με σμόκιν και καουμπόικες μπότες ο Τομ Κρουζ στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger» στο Λονδίνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στη συνέχεια εξήρε τη συμβολή των παραγωγών Μέρι Πάρεντ και Μάικλ Σαρπ, πριν αναφερθεί στον Μεξικανό σκηνοθέτη: «Είσαι μοναδικός στο είδος σου και θαύμαζα τις παραγωγές σου από την πρώτη κιόλας ταινία. Το να έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου. Θα δείτε αυτόν τον χαρακτήρα και όσα δημιούργησε, εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.Ακολούθησε επί σκηνής ο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Όλοι γνωρίζουμε πόσο απίστευτος ηθοποιός είναι, αλλά για μένα το πιο εκπληκτικό ήταν το πόσο γενναιόδωρος είναι, καθώς και η θετική ενέργεια που έφερνε καθημερινά στα γυρίσματα. Ο ενθουσιασμός του είναι μεταδοτικός, σε σημείο που σε φέρνει σχεδόν σε αμηχανία», ανέφερε, προκαλώντας τα γέλια του Κρουζ.«Πιστεύω ότι μοιραζόταν την εμπειρία και το πάθος του μαζί μας κάθε μέρα, σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο όπου θα δείτε κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάποιον τόσο ικανό να ελέγχει κάθε σπιθαμή του σώματός του, τη φωνή του, τον τόνο, την ένταση, τις παύσεις, όλα με την ίδια ακρίβεια που επιδεικνύει όταν πηδάει από ένα αεροπλάνο γνωρίζοντας ότι ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει τη ζωή ή τον θάνατο», σημείωσε.Η ταινία των Warner Bros/Legendary αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.Φωτογραφίες: Reuters