Με σμόκιν και καουμπόικες μπότες ο Τομ Κρουζ στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger» στο Λονδίνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με σμόκιν και καουμπόικες μπότες ο Τομ Κρουζ στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger» στο Λονδίνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον - «Θέλουμε απλώς να τους πούμε πόσο τους αγαπάμε και πόσο εκτιμάμε τη στήριξη που προσφέρουν στις τέχνες», είπε ο ηθοποιός στην ομιλία του
Το Λέστερ Σκουέρ Γκάρντενς του Λονδίνου μετατράπηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σε σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο, καθώς φιλοξένησε την παγκόσμια πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας «Digger», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου και με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμού Royal Film Performance, παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με το Deadline. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στην ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Film & TV Charity του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος στηρίζει τους εργαζόμενους στον τομέα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Ο Κρουζ έφτασε στο σημείο αρκετά νωρίτερα φορώντας σμόκιν και γυαλιά ηλίου και πόζαρε μπροστά από το σκηνικό που είχε στηθεί για την ταινία, ενώ συνομίλησε με το κοινό. Με την άφιξη του πριγκιπικού ζεύγους ο Ινιάριτου συνόδευσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και ο Κρουζ την πριγκίπισσα Κέιτ, συστήνοντάς τους στα υπόλοιπα μέλη του καστ. Μεταξύ των συμπρωταγωνιστών που παρευρέθηκαν ήταν οι Σάντρα Χούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ 'Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν και Μάικλ Στούλμπαργκ.
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Στην ομιλία του ο χολιγουντιανός σταρ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ουίλιαμ και την Κέιτ. «Θέλουμε απλώς να τους πούμε πόσο τους αγαπάμε και πόσο εκτιμάμε τη στήριξη που προσφέρουν στις τέχνες, τόσο στη χώρα όσο και παγκοσμίως», είπε.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμού Royal Film Performance, παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με το Deadline. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στην ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Film & TV Charity του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος στηρίζει τους εργαζόμενους στον τομέα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Ο Κρουζ έφτασε στο σημείο αρκετά νωρίτερα φορώντας σμόκιν και γυαλιά ηλίου και πόζαρε μπροστά από το σκηνικό που είχε στηθεί για την ταινία, ενώ συνομίλησε με το κοινό. Με την άφιξη του πριγκιπικού ζεύγους ο Ινιάριτου συνόδευσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και ο Κρουζ την πριγκίπισσα Κέιτ, συστήνοντάς τους στα υπόλοιπα μέλη του καστ. Μεταξύ των συμπρωταγωνιστών που παρευρέθηκαν ήταν οι Σάντρα Χούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ 'Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν και Μάικλ Στούλμπαργκ.
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Στην ομιλία του ο χολιγουντιανός σταρ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ουίλιαμ και την Κέιτ. «Θέλουμε απλώς να τους πούμε πόσο τους αγαπάμε και πόσο εκτιμάμε τη στήριξη που προσφέρουν στις τέχνες, τόσο στη χώρα όσο και παγκοσμίως», είπε.
Στη συνέχεια εξήρε τη συμβολή των παραγωγών Μέρι Πάρεντ και Μάικλ Σαρπ, πριν αναφερθεί στον Μεξικανό σκηνοθέτη: «Είσαι μοναδικός στο είδος σου και θαύμαζα τις παραγωγές σου από την πρώτη κιόλας ταινία. Το να έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου. Θα δείτε αυτόν τον χαρακτήρα και όσα δημιούργησε, εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.
Ακολούθησε επί σκηνής ο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Όλοι γνωρίζουμε πόσο απίστευτος ηθοποιός είναι, αλλά για μένα το πιο εκπληκτικό ήταν το πόσο γενναιόδωρος είναι, καθώς και η θετική ενέργεια που έφερνε καθημερινά στα γυρίσματα. Ο ενθουσιασμός του είναι μεταδοτικός, σε σημείο που σε φέρνει σχεδόν σε αμηχανία», ανέφερε, προκαλώντας τα γέλια του Κρουζ.
«Πιστεύω ότι μοιραζόταν την εμπειρία και το πάθος του μαζί μας κάθε μέρα, σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο όπου θα δείτε κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάποιον τόσο ικανό να ελέγχει κάθε σπιθαμή του σώματός του, τη φωνή του, τον τόνο, την ένταση, τις παύσεις, όλα με την ίδια ακρίβεια που επιδεικνύει όταν πηδάει από ένα αεροπλάνο γνωρίζοντας ότι ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει τη ζωή ή τον θάνατο», σημείωσε.
Δείτε το τρέιλερ
Η ταινία των Warner Bros/Legendary αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.
Φωτογραφίες: Reuters
Ακολούθησε επί σκηνής ο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Όλοι γνωρίζουμε πόσο απίστευτος ηθοποιός είναι, αλλά για μένα το πιο εκπληκτικό ήταν το πόσο γενναιόδωρος είναι, καθώς και η θετική ενέργεια που έφερνε καθημερινά στα γυρίσματα. Ο ενθουσιασμός του είναι μεταδοτικός, σε σημείο που σε φέρνει σχεδόν σε αμηχανία», ανέφερε, προκαλώντας τα γέλια του Κρουζ.
«Πιστεύω ότι μοιραζόταν την εμπειρία και το πάθος του μαζί μας κάθε μέρα, σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο όπου θα δείτε κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάποιον τόσο ικανό να ελέγχει κάθε σπιθαμή του σώματός του, τη φωνή του, τον τόνο, την ένταση, τις παύσεις, όλα με την ίδια ακρίβεια που επιδεικνύει όταν πηδάει από ένα αεροπλάνο γνωρίζοντας ότι ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει τη ζωή ή τον θάνατο», σημείωσε.
Δείτε το τρέιλερ
Η ταινία των Warner Bros/Legendary αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.
Φωτογραφίες: Reuters
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