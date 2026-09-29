Απάτη - μαμούθ με κινητά τηλέφωνα, εγκληματική οργάνωση πουλούσε μεταχειρισμένα για καινούρια σε χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους κι η Κύπρος

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σε εξέλιξη, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις - Πώς δρούσε το κύκλωμα με τη ζημιά από την απώλεια του ΦΠΑ να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ