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Απάτη - μαμούθ με κινητά τηλέφωνα, εγκληματική οργάνωση πουλούσε μεταχειρισμένα για καινούρια σε χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους κι η Κύπρος
Απάτη - μαμούθ με κινητά τηλέφωνα, εγκληματική οργάνωση πουλούσε μεταχειρισμένα για καινούρια σε χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους κι η Κύπρος
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σε εξέλιξη, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις - Πώς δρούσε το κύκλωμα με τη ζημιά από την απώλεια του ΦΠΑ να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ
Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πωλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούργια, προκαλώντας ζημιά τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απώλειες άνω των 30 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ σε κράτη-μέλη.
Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Troja», πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Κολωνία της Γερμανίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνειακών αρχών από 19 χώρες.
Συνολικά 1.770 στελέχη των αρχών πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ολλανδία.
Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης.
Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Οι συσκευές στη συνέχεια καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία.
Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγορών (online marketplaces) σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα κατάφερε να διαθέσει στην αγορά περισσότερες από ένα εκατομμύριο συσκευές, παραπλανώντας αγοραστές που θεωρούσαν ότι αποκτούσαν καινούργια προϊόντα.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης, σύμφωνα με την EPPO, ότι εταιρείες-βιτρίνες σε χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ελβετία φέρεται να χρησιμοποίησαν παράνομα ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες φέρεται να δήλωναν τις πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο του λεγόμενου καθεστώτος φορολόγησης περιθωρίου κέρδους (margin taxation scheme).
Το συγκεκριμένο καθεστώς επιτρέπει σε μεταπωλητές να καταβάλλουν ΦΠΑ μόνο στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός προϊόντος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μεταχειρισμένα αγαθά για τα οποία ο ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί.
Καθώς τα κινητά τηλέφωνα εμφανίζονταν ως καινούργια προϊόντα, ο ΦΠΑ θα έπρεπε να υπολογίζεται στη συνολική αξία πώλησης. Η φερόμενη απάτη είχε ως αποτέλεσμα απώλειες εσόδων για τις χώρες όπου διακινήθηκαν οι συσκευές.
Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Troja», πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Κολωνία της Γερμανίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνειακών αρχών από 19 χώρες.
Συνολικά 1.770 στελέχη των αρχών πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ολλανδία.
Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης.
Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην ευρωπαϊκή αγορά
Οι συσκευές στη συνέχεια καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία.
Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγορών (online marketplaces) σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα κατάφερε να διαθέσει στην αγορά περισσότερες από ένα εκατομμύριο συσκευές, παραπλανώντας αγοραστές που θεωρούσαν ότι αποκτούσαν καινούργια προϊόντα.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης, σύμφωνα με την EPPO, ότι εταιρείες-βιτρίνες σε χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ελβετία φέρεται να χρησιμοποίησαν παράνομα ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Απάτη με τον ΦΠΑ μέσω εταιρειών-«μαϊμού»
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες φέρεται να δήλωναν τις πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο του λεγόμενου καθεστώτος φορολόγησης περιθωρίου κέρδους (margin taxation scheme).
Το συγκεκριμένο καθεστώς επιτρέπει σε μεταπωλητές να καταβάλλουν ΦΠΑ μόνο στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός προϊόντος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μεταχειρισμένα αγαθά για τα οποία ο ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί.
Καθώς τα κινητά τηλέφωνα εμφανίζονταν ως καινούργια προϊόντα, ο ΦΠΑ θα έπρεπε να υπολογίζεται στη συνολική αξία πώλησης. Η φερόμενη απάτη είχε ως αποτέλεσμα απώλειες εσόδων για τις χώρες όπου διακινήθηκαν οι συσκευές.
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία οδήγησε στην έναρξη της μεγάλης έρευνας.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της OLAF
Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Europol και η Eurojust, καθώς και οι αρμόδιες εθνικές αρχές των εμπλεκόμενων χωρών.
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