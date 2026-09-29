Ευαγγελία Συριοπούλου για τη σχέση με τον σύζυγό της: Η καψούρα της αρχής σταματάει, αλλά υπάρχουν πολύ βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε

Η Ευαγγελία Συριοπούλου, όταν ρωτήθηκε εάν περνάει ο έρωτας και ποιο είναι το μυστικό για να πετύχει μία σχέση, απάντησε: «Δεν υπάρχει μυστικό. Αυτό είναι μια μαγική στιγμή που είσαι μαζί με έναν άνθρωπο. Βρίσκεστε μαζί στη ζωή. Επιλέγεις να είσαι μαζί του. Τον θαυμάζεις. Δεν σταματάει ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η αγάπη. Η καψούρα της αρχής σταματάει, αλλά μετά υπάρχουν όλα τα πολύ βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε και θέλεις να περάσεις όλη τη ζωή μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει και αυτό».





«Δεν παντρεύτηκα τόσο μικρή. Με τον σύζυγό μου είμαι δεκαεφτά χρόνια μαζί. Πολλά χρόνια. Όταν σταθήκαμε στα πόδια μας και θέλαμε πολύ να κάνουμε οικογένεια, το κάναμε», είπε.