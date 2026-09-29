Ευαγγελία Συριοπούλου για τη σχέση με τον σύζυγό της: Η καψούρα της αρχής σταματάει, αλλά υπάρχουν πολύ βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε
Ευαγγελία Συριοπούλου για τη σχέση με τον σύζυγό της: Η καψούρα της αρχής σταματάει, αλλά υπάρχουν πολύ βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε
Η ηθοποιός μετρά 17 χρόνια κοινής πορείας με τον Στράτο Πατσατζή
Για τη σχέση της με τον σύζυγό της μίλησε η Ευαγγελία Συριοπούλου, εξηγώντας πως μπορεί η «καψούρα της αρχής» να περνάει με τα χρόνια, παρόλα αυτά, υπάρχουν πολύ βαθιά και δυνατά συναισθήματα που τους κρατούν ενωμένους και αγαπημένους.
Η ηθοποιός, η οποία μετρά 17 χρόνια κοινής πορείας και δύο παιδιά με τον Στράτο Πατσατζή, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και τόνισε πως δεν έχει πάψει να θαυμάζει τον αγαπημένο της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καθημερινότητα με τους γιους τους.
Η Ευαγγελία Συριοπούλου, όταν ρωτήθηκε εάν περνάει ο έρωτας και ποιο είναι το μυστικό για να πετύχει μία σχέση, απάντησε: «Δεν υπάρχει μυστικό. Αυτό είναι μια μαγική στιγμή που είσαι μαζί με έναν άνθρωπο. Βρίσκεστε μαζί στη ζωή. Επιλέγεις να είσαι μαζί του. Τον θαυμάζεις. Δεν σταματάει ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η αγάπη. Η καψούρα της αρχής σταματάει, αλλά μετά υπάρχουν όλα τα πολύ βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε και θέλεις να περάσεις όλη τη ζωή μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει και αυτό».
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Όπως εξήγησε, επέλεξε με τον σύζυγό της να δημιουργήσουν οικογένεια, όταν αισθάνθηκαν έτοιμοι: «Δεν παντρεύτηκα τόσο μικρή. Με τον σύζυγό μου είμαι δεκαεφτά χρόνια μαζί. Πολλά χρόνια. Όταν σταθήκαμε στα πόδια μας και θέλαμε πολύ να κάνουμε οικογένεια, το κάναμε», είπε.
Όσον αφορά στα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει με τον Στράτο Πατσατζή, εξομολογήθηκε πως προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της: «Έχω δύο παιδάκια, δύο αγοράκια, πέντε χρονών και δύο χρονών, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σπίτι. Είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει το πρόγραμμα, τα όρια, αλλά και πολύ παιχνίδι στο σπίτι... Προσπαθώ να προσαρμοστώ τώρα με τα αγόρια, γιατί παίζουμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπαλίτσα. Είναι λίγο πιο ζωηρά, με αυτοκινητάκια, φεύγουν, πετάγονται», ανέφερε με χιούμορ.
Μιλώντας για τον σύζυγό της, εξήγησε πως δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο του θεάματος: «Ο άντρας μου δεν είναι της δουλειάς, καμία σχέση. Ενδιαφέρεται όμως για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ασχολείται με οικονομικά. Είναι στέλεχος σε μια εταιρεία».
Η ηθοποιός, η οποία μετρά 17 χρόνια κοινής πορείας και δύο παιδιά με τον Στράτο Πατσατζή, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και τόνισε πως δεν έχει πάψει να θαυμάζει τον αγαπημένο της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καθημερινότητα με τους γιους τους.
Η Ευαγγελία Συριοπούλου, όταν ρωτήθηκε εάν περνάει ο έρωτας και ποιο είναι το μυστικό για να πετύχει μία σχέση, απάντησε: «Δεν υπάρχει μυστικό. Αυτό είναι μια μαγική στιγμή που είσαι μαζί με έναν άνθρωπο. Βρίσκεστε μαζί στη ζωή. Επιλέγεις να είσαι μαζί του. Τον θαυμάζεις. Δεν σταματάει ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η αγάπη. Η καψούρα της αρχής σταματάει, αλλά μετά υπάρχουν όλα τα πολύ βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε και θέλεις να περάσεις όλη τη ζωή μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει και αυτό».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, επέλεξε με τον σύζυγό της να δημιουργήσουν οικογένεια, όταν αισθάνθηκαν έτοιμοι: «Δεν παντρεύτηκα τόσο μικρή. Με τον σύζυγό μου είμαι δεκαεφτά χρόνια μαζί. Πολλά χρόνια. Όταν σταθήκαμε στα πόδια μας και θέλαμε πολύ να κάνουμε οικογένεια, το κάναμε», είπε.
Όσον αφορά στα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει με τον Στράτο Πατσατζή, εξομολογήθηκε πως προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της: «Έχω δύο παιδάκια, δύο αγοράκια, πέντε χρονών και δύο χρονών, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σπίτι. Είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει το πρόγραμμα, τα όρια, αλλά και πολύ παιχνίδι στο σπίτι... Προσπαθώ να προσαρμοστώ τώρα με τα αγόρια, γιατί παίζουμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπαλίτσα. Είναι λίγο πιο ζωηρά, με αυτοκινητάκια, φεύγουν, πετάγονται», ανέφερε με χιούμορ.
Μιλώντας για τον σύζυγό της, εξήγησε πως δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο του θεάματος: «Ο άντρας μου δεν είναι της δουλειάς, καμία σχέση. Ενδιαφέρεται όμως για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ασχολείται με οικονομικά. Είναι στέλεχος σε μια εταιρεία».
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