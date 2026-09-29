Βόρεια Μακεδονία: Εξαρθρώθηκε τρομοκρατικό δίκτυο που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος, πέντε συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Μακεδονία Ισλαμικό Κράτος Σκόπια

Βόρεια Μακεδονία: Εξαρθρώθηκε τρομοκρατικό δίκτυο που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος, πέντε συλλήψεις

Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες σε δεκάδες ακίνητα στα Σκόπια, κατάσχοντας πολλά όπλα - ανάμεσά τους ένα τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή - πυρομαχικά και μια σημαία του Ισλαμικό Κράτους, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές

Βόρεια Μακεδονία: Εξαρθρώθηκε τρομοκρατικό δίκτυο που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος, πέντε συλλήψεις
Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσαν σήμερα πως εξάρθρωσαν τρομοκρατικό δίκτυο στα Σκόπια το οποίο συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως επικεφαλής του δικτύου, και κατασχέθηκαν αυτόματα όπλα.

Χθες Δευτέρα, η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες σε δεκάδες ακίνητα στα Σκόπια, κατάσχοντας πολλά όπλα - ανάμεσά τους ένα τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή - πυρομαχικά και μια σημαία του ΙΚ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές.

Μεταξύ των πέντε συλληφθέντων είναι ένας 34χρονος, «μέλος» του ΙΚ, ο οποίος βρισκόταν σε αυτήν τη χώρα των Βαλκανίων από το 2023. «Προσηλύτιζε νέους για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της οργάνωσης, διένειμε εξτρεμιστικό υλικό και προμηθευόταν όπλα», αναφέρει η αστυνομία. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία, επιβεβαίωσε η εισαγγελία.

Ο 34χρονος και άλλοι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται επίσης για παράνομη διακίνηση όπλων.

Η υπηρεσία εθνικής ασφαλείας ανέφερε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες διατηρούσαν «στενούς δεσμούς» με «τρομοκράτες» σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότεροι από 12 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Βόρεια Μακεδονία κατηγορούμενοι για διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

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