Σε επτά χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του μπιλιάρδου Γκρέιμ Ντοτ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Ο 49χρονος Σκωτσέζος ήταν ανέκφραστος κατά την ανακοίνωση της ποινής του - Θα παραμείνει εφ’ όρου ζωής εγγεγραμμένος στο μητρώο καταδικασμένων για σεξουαλικά αδικήματα





Ο δικαστής, λόρδος Χάροουερ, δήλωσε ότι ο Ντοτ στέρησε από τα







Ο 49χρονος Σκωτσέζος, ο οποίος κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπιλιάρδου το 2006, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα κατά την ανακοίνωση της ποινής του. Απλώς έγνεψε προς κάποιον από το ακροατήριο καθώς οδηγούνταν εκτός δικαστηρίου, σύμφωνα με το





Judge tells the three-time finalist that he ‘robbed’ a boy and a girl of their childhood, sentencing him to seven years https://t.co/KUwhjXvlHq pic.twitter.com/yFgeyFE7zJ — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 29, 2026

Ο λόρδος Χάροουερ δήλωσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου ότι και τα δύο θύματα του Ντοτ ήταν ευάλωτα για λόγους που υπερέβαιναν την ηλικία τους.



Είπε ότι ο Ντοτ αντάμειβε τα θύματα με λιχουδιές και παρουσίαζε την κακοποίηση ως μέρος ενός παιχνιδιού.



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Η κακοποίηση του δεύτερου θύματος, ενός αγοριού ηλικίας περίπου οκτώ ετών, ξεκίνησε περίπου δέκα χρόνια αργότερα.



Το δικαστήριο άκουσε ότι τους προειδοποιούσε πως κανείς δεν θα τους πίστευε αν αποκάλυπταν σε κάποιον τις πράξεις του.



Ο δικαστής πρόσθεσε ότι τα θύματα βίωσαν «συντριπτικά συναισθήματα φόβου, ντροπής και θυμού» ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, με επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία ακόμη και στην ενήλικη ζωή τους.



Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του μπιλιάρδου Γκρέιμ Ντοτ καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών Ο δικαστής, λόρδος Χάροουερ, δήλωσε ότι ο Ντοτ στέρησε από τα θύματά του «ένα σημαντικό μέρος της παιδικής τους ηλικίας» και ότι η συμπεριφορά του έφερε τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας «grooming», δηλαδή της σταδιακής χειραγώγησης και προσέγγισης ενός παιδιού με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση.Ο Ντοτ είχε αρνηθεί δύο κατηγορίες για άσεμνη και ακόλαστη συμπεριφορά απέναντι σε ένα κορίτσι και ένα αγόρι, σε περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ 1993 και 2010, αλλά κρίθηκε ένοχος μετά τη δίκη του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης.Ο 49χρονος Σκωτσέζος, ο οποίος κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπιλιάρδου το 2006, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα κατά την ανακοίνωση της ποινής του. Απλώς έγνεψε προς κάποιον από το ακροατήριο καθώς οδηγούνταν εκτός δικαστηρίου, σύμφωνα με το BBC Ο λόρδος Χάροουερ δήλωσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου ότι και τα δύο θύματα του Ντοτ ήταν ευάλωτα για λόγους που υπερέβαιναν την ηλικία τους.Είπε ότι ο Ντοτ αντάμειβε τα θύματα με λιχουδιές και παρουσίαζε την κακοποίηση ως μέρος ενός παιχνιδιού.Ο πρώην πρωταθλητής του σνούκερ ήταν 16 ή 17 ετών όταν κακοποίησε το κορίτσι, το οποίο ήταν περίπου εννέα ετών όταν ξεκίνησε η δοκιμασία του.Η κακοποίηση του δεύτερου θύματος, ενός αγοριού ηλικίας περίπου οκτώ ετών, ξεκίνησε περίπου δέκα χρόνια αργότερα.Το δικαστήριο άκουσε ότι τους προειδοποιούσε πως κανείς δεν θα τους πίστευε αν αποκάλυπταν σε κάποιον τις πράξεις του.Ο δικαστής πρόσθεσε ότι τα θύματα βίωσαν «συντριπτικά συναισθήματα φόβου, ντροπής και θυμού» ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, με επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία ακόμη και στην ενήλικη ζωή τους.

Η συμπεριφορά του Ντοτ απέναντι στα παιδιά «συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση της εμπιστοσύνης».



Καθώς ο λόρδος Χάροουερ απευθυνόταν σε εκείνον, ο Ντοτ κουνούσε επανειλημμένα το κεφάλι του, εμφανώς δύσπιστος.



Ο δικαστής πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις των κοινωνικών υπηρεσιών, ο Ντοτ θεωρείται ότι παρουσιάζει «χαμηλότερο του μέσου όρου κίνδυνο υποτροπής». Ωστόσο, καθώς εξακολουθεί να δηλώνει αθώος, ο λόρδος Χάροουερ δεν μπορούσε να λάβει υπόψη οποιαδήποτε μεταμέλεια εκ μέρους του.



Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο Ντοτ έχει ήδη δεχθεί απειλές και, για τον λόγο αυτό, έχει μεταφερθεί σε διαφορετικό χώρο εντός της φυλακής.



Ο Γιούαν Ντάου, ο οποίος εκπροσωπεί τον Ντοτ, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας δύο παιδιών είναι πλέον σε διάσταση με τη σύζυγό του, αλλά «εξακολουθεί να έχει τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων του».



Πρόσθεσε ότι ο Ντοτ αντιμετωπίζει «μακροχρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας» και ότι η προσωπική και επαγγελματική του φήμη έχει καταστραφεί.



Η ποινή των επτά ετών υπολογίζεται από τις 24 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία ο 49χρονος τέθηκε υπό κράτηση.



Θα παραμείνει εφ’ όρου ζωής εγγεγραμμένος στο μητρώο καταδικασμένων για σεξουαλικά αδικήματα.



Η εισαγγελέας Φέι Κουκ, από την Crown Office, δήλωσε: «Ο Γκρέιμ Ντοτ γνώρισε την επιτυχία και τον δημόσιο θαυμασμό, αλλά ιδιωτικά εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη δύο παιδιών για να τα κακοποιήσει και να τα εξαναγκάσει».



Πρόσθεσε ότι «η εγκληματική συμπεριφορά του Ντοτ οδήγησε στην πτώση του και τώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του».



Τόνισε επίσης ότι «η δικαιοσύνη δεν έχει χρονικό όριο» και ενθάρρυνε οποιοδήποτε θύμα παλαιότερης κακοποίησης να την καταγγείλει.



Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο άκουσε ότι ο Ντοτ είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα και είχε αγγίξει ανάρμοστα ένα κορίτσι δημοτικού σχολείου τη δεκαετία του 1990, ενώ είχε κακοποιήσει ένα αγόρι μεταξύ 2006 και 2010.



Ο Ντοτ είχε χαρακτηρίσει τις καταγγελίες εναντίον του «αηδιαστικές».



Η γυναίκα, η οποία σήμερα είναι περίπου 40 ετών, δήλωσε ότι ο Ντοτ είχε «χαϊδέψει» τους γλουτούς της ενώ την κουβαλούσε στην πλάτη και ότι, σε άλλη περίπτωση, είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα μπροστά της.



Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Ντοτ, από τη Γλασκώβη, της πρότεινε να «κατεβάσει το παντελόνι της», σήκωσε την μπλούζα της και άρχισε να φιλά την κοιλιά της, αφού πρώτα τη ρώτησε αν ήθελε να «παίξουν ένα παιχνίδι μαντεψιάς».



Το θύμα δήλωσε ότι ο Ντοτ τη φιλούσε, την άγγιζε ανάρμοστα και προέβη σε σεξουαλική πράξη η οποία, εάν είχε διαπραχθεί σήμερα, θα συνιστούσε βιασμό.



Είπε ότι θυμόταν τη «μυρωδιά» των κρεμών που χρησιμοποιούσε ο Ντοτ για μια δερματική πάθηση, αφού τη φιλούσε, και ότι οι πράξεις του την άφηναν «σοκαρισμένη και φοβισμένη».



Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Ντοτ της είχε αγοράσει ένα αρκουδάκι με μια καρδιά πάνω του κατά τη διάρκεια της κακοποίησης.



Η αστυνομία είχε επικοινωνήσει με τον Ντοτ σχετικά με τις καταγγελίες το 2001, αλλά δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες.



Η γυναίκα έδωσε νέα κατάθεση στην αστυνομία το 2025.



Κατά την κατάθεσή του, το άνδρα θύμα δήλωσε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τη νίκη του Ντοτ επί του Πίτερ Έμπντον, με την οποία κατέκτησε τον μοναδικό παγκόσμιο τίτλο του στο Crucible του Σέφιλντ το 2006.



Το αγόρι, το οποίο σήμερα είναι άνδρας στα 20 του, δήλωσε ότι ήταν περίπου οκτώ ετών όταν ο Ντοτ το κακοποίησε σε ένα ντους σε σπίτι στο Νότιο Λαναρκσάιρ.



Κατέθεσε ότι ο Ντοτ τον «αντάμειβε» με πατατάκια και αναψυκτικά και ότι κάποτε του έδωσε ένα χαρτονόμισμα των 50 λιρών, για να κατηγορήσει στη συνέχεια το αγόρι ότι το είχε κλέψει, όταν οι γονείς του ανακάλυψαν ότι είχε τα χρήματα.



Είπε επίσης ότι είχε κακοποιηθεί σε αυτοκίνητο σε αρκετές περιπτώσεις και ότι ο Ντοτ τον «άγγιζε ανάρμοστα» ενώ έπαιζε διαδικτυακό πόκερ.



Ο Ντοτ καταδικάστηκε για «lewd and libidinous practices», όρο που αναφέρεται σε σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών που διαπράχθηκαν πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010.



Το συγκεκριμένο αδίκημα καταργήθηκε το 2009, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από εκείνη την ημερομηνία.



Μετά την καταδίκη του τον Αύγουστο, η World Professional Billiards and Snooker Association ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε οριστικά και με άμεση ισχύ την ιδιότητα μέλους του Ντοτ.



Ο Ντοτ είχε προηγουμένως τεθεί σε αποκλεισμό από όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του σνούκερ στις 9 Απριλίου 2025, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της δίκης του.



Στη συνέχεια, υποβιβάστηκε από την επαγγελματική λίστα κατάταξης στο τέλος της σεζόν 2025/26.



Ο Ντοτ έχει επίσης δύο προηγούμενες καταδίκες για ήσσονος σημασίας τροχαίες παραβάσεις, το 2013 και το 2015.