Νίνο με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Είναι σκουλήκια που σε υποβαθμίζουν κι άμα φύγεις από τη ζωή πρώτοι θα κάνουν αφιερώματα



Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη , ο Νίνο αναφέρθηκε γενικότερα στη στάση ορισμένων απέναντι στους καλλιτέχνες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «σκουλήκια που σε υποβαθμίζουν» και πως, αν φύγεις από τη ζωή, «πρώτοι θα κάνουν αφιερώματα».

Ο Νίνο στάθηκε ακόμη, στη συμπεριφορά που, όπως ανέφερε, έχουν ορισμένοι άνθρωποι απέναντι στους καλλιτέχνες, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να τους απαξιώνουν όσο βρίσκονται εν ζωή, αλλά να τους αποθεώνουν μετά τον θάνατό τους. Στο ίδιο σημείο αναφέρθηκε και σε πρόσωπα που, όπως είπε, έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε:

».

Σε άλλο σημείο

, ο Νίνο εξήγησε ότι θεωρεί σημαντικό να παραμένει ανεξάρτητος και να εκφράζει όσα πιστεύει, χωρίς να λειτουργεί, όπως είπε, ως «

». Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε και στη δική του εικόνα για τον τραγουδιστή και στην πορεία του στον χώρο:

«

».

Ο τραγουδιστής διαχώρισε στη συνέχεια τη στάση του κοινού από εκείνη ανθρώπων του χώρου, υποστηρίζοντας ότι

ο κόσμος

αναγνωρίζει την αλήθεια και δεν μπορεί να επηρεαστεί από παρασκηνιακές κινήσεις:

«

».

Κλείνοντας, ο Νίνο έστειλε το δικό του μήνυμα για την ανάγκη να υπάρχει προσοχή στις ανθρώπινες σχέσεις:

«

».

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μιλώντας για τη δική του πορεία στον χώρο, από την πρώτη του επαφή με το κοινό το 2002, αλλά και για την εικόνα που, όπως είπε, είχε ο κόσμος για εκείνον και τη μουσική του. Στη συνέχεια, τόνισε ότι είναι αυτόφωτος καλλιτέχνης, που δεν έχει στηριχθεί σε πρόσωπα ή μηχανισμούς του χώρου για να διαμορφώσει την πορεία του, πριν αναφερθεί στις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια.Αρχικά, ο Νίνο σχολίασε: «Θέλω να πω κάποια λόγια που τα έχω μέσα μου. Με το κοινό γνωρίστηκα το 2002, πριν 24 χρόνια, πήρα πολλή αγάπη από το κοινό. Με αγάπησε το κοινό, γιατί έβλεπε τα καθαρά μου μάτια. Εκεί μέσα υπήρχαν κάμερες 24 ώρες, δεν μπορούσες να φτιάξεις χαρακτήρα και να παίξεις πονηρά. Έπαιζες με αυτό που είσαι πραγμτικά. Ο κόσμος με αγάπησε, όπως και τα τραγούδια μου».Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία του στη μουσική, εκφράζοντας την άποψή του για ανθρώπους που, όπως υποστήριξε, λειτουργούν παρασκηνιακά και επηρεάζουν την πορεία άλλων καλλιτεχνών: «Τότε που ξεκίνησα είχα μια πολύ μεγάλη χαρά που έμπαινα στον χώρο της μουσικής. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος έχει πολλές δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι πιο παλιά ήταν πιο αγνά τα πράγματα. Τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα, που πολεμούν τους αυτόφωτους και αγνούς ανθρώπους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους. Αυτοί οι ετερόφωτοι άνθρωποι είναι που ψιθυρίζουν στα τραπέζια που διαμορφώνουν τον χάρτη των καλλιτεχνών. Ψιθυρίζουν λογάκια και λένε κάτι κακιούλες για να σε βγάλουν εκτός κάδρου. Σχεδόν 25 χρόνια το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό. Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό. Από την πρώτη μέρα ως και σήμερα είμαι απόλυτα ελεύθερος. Λέω την αλήθεια, την πραγματικότητα, είμαι αυτόφωτος, δεν μου ρίχνει κάποιος άλλος το φως».«Μιλάμε για σκουλήκια που φέρονται απάνθρωπα, σε απαξιώνουν, σε υποβαθμίζουν κι άμα φύγεις από τη ζωή είναι αυτοί οι πρώτοι που θα σε αποθεώσουν και θα κάνουν αφιερώματα. Εγώ έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι αφάνταστα. Ο κύκλος μου ξέρει ποιοι είναι αυτοί, όπως επίσης και ο κόσμος ξέρει με ονοματεπώνυμα ποιες είναι αυτές οι σαύρες και αυτά τα σκουλήκια τα ετερόφωτα, αυτά τα γλυφτράκια. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά θα ήθελα να έχω πει την άποψή μουπιόνιΛέω αυτά που πιστεύω, είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι πιόνι κανενός. Είμαι ο Νίνο Ξυπολιτάς. Είμαι πεντακάθαρος. Δεν έχω γλύψει ποτέ αυτές τις σαύρες, που λειτουργούν λες και θα ζήσουμε για πάντα. Αυτό που θα μείνει είναι το πώς θα σε θυμούνται. Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό, ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ, ένας αυτόφωτος άνθρωπος με ιδέες. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία ο Μαζώ. Ροκ σταρ κανονικός. Με έχει πειράξει πάρα πολύ όλο αυτό και παρατηρώ αυτές τις ημέρες το πώς του φέρεται ο χώρος γιατί βρίσκομαι κι εγώ σε αυτόνΔεν παρατηρώ πώς φέρεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Ο κόσμος τον αγαπούσε ρε. Όταν ο κόσμος σε αγαπάει και βλέπει ότι είσαι αληθινός, δεν μπορείς εσύ ρε σκουλήκι, μέσα σε ένα τραπέζι, ένα σπίτι, ή ένα ραντεβού να διαμορφώσεις την αιώνια εικόνα ενός αυτόφωτου ανθρώπουΝα προσέχετε τα σκουλήκια που έχετε δίπλα σας, γιατί αυτός ο κόσμος που ζούμε αποτελείται από αυτόφωτους και ετερόφωτους