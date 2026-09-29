Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της δυσκολεύονται συναισθηματικά να διοργανώσουν το μνημόσυνο του γιου τους
GALA
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ Κηδεία Σίντι Κρόφορντ Ραντ Γκέρμπερ

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της δυσκολεύονται συναισθηματικά να διοργανώσουν το μνημόσυνο του γιου τους

Φέρεται πως ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ που πέθανε σε ηλικία 27 ετών αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του θα παραμείνουν στο σπίτι των γονιών του στο Μαλιμπού

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της δυσκολεύονται συναισθηματικά να διοργανώσουν το μνημόσυνο του γιου τους
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία δύσκολη συνθήκη καλούνται να φέρους εις πέρας η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της, διοργανώνοντας μνημόσυνο προς τιμήν του γιου τους, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, ύστερα από υπερβολική δόση, όπως αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποτεφρώθηκε στο Rose Family Funeral Home και οι στάχτες του θα παραμείνουν στο σπίτι των γονιών του στο Μαλιμπού, ωστόσο το μοντέλο και ο Ραντ Γκέρμπερ επιθυμούν να διοργανώσουν μία τελετή για να τιμήσουν τη μνήμη του, παρά το γεγονός πως αδυνατούν να προχωρήσουν τη διαδικασία λόγω συναισθηματικής φόρτισης.

«Είναι δύσκολο να πάρεις τέτοιες αποφάσεις όταν όλοι δυσκολεύονται συναισθηματικά», εξήγησε πηγή στο People τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνοντας: «Προτεραιότητά τους είναι να παραμείνει ιδιωτικό, χωρίς την παρουσία των ΜΜΕ ή των παπαράτσι».


Άλλη πηγή δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι η 60χρονη Κρόφορντ και ο σύζυγός της «εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλήξουν» στις λεπτομέρειες: «Θέλουν να είναι μια πολύ κλειστή τελετή, όμως υπάρχουν τόσοι άνθρωποι στη ζωή του Πρίσλεϊ που τον αγαπούσαν, και ο αριθμός όσων έχουν επικοινωνήσει μαζί τους για να παρευρεθούν είναι μεγάλος», υποστήριξε η πηγή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρόλα αυτά, φέρεται πως το ζευγάρι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το μνημόσυνο στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, λόγω της «αγάπης του γιου τους για το σερφ και τη θάλασσα».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης