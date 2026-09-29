Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της δυσκολεύονται συναισθηματικά να διοργανώσουν το μνημόσυνο του γιου τους





Σύμφωνα με το TMZ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποτεφρώθηκε στο Rose Family Funeral Home και οι στάχτες του θα παραμείνουν στο σπίτι των γονιών του στο Μαλιμπού, ωστόσο το μοντέλο και ο Ραντ Γκέρμπερ επιθυμούν να διοργανώσουν μία τελετή για να τιμήσουν τη μνήμη του, παρά το γεγονός πως αδυνατούν να προχωρήσουν τη διαδικασία λόγω συναισθηματικής φόρτισης. Μία δύσκολη συνθήκη καλούνται να φέρους εις πέρας η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της, διοργανώνοντας μνημόσυνο προς τιμήν του γιου τους, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, ύστερα από υπερβολική δόση, όπως αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.Σύμφωνα με το TMZ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποτεφρώθηκε στο Rose Family Funeral Home και οι στάχτες του θα παραμείνουν στο σπίτι των γονιών του στο Μαλιμπού, ωστόσο το μοντέλο και ο Ραντ Γκέρμπερ επιθυμούν να διοργανώσουν μία τελετή για να τιμήσουν τη μνήμη του, παρά το γεγονός πως αδυνατούν να προχωρήσουν τη διαδικασία λόγω συναισθηματικής φόρτισης.

«Είναι δύσκολο να πάρεις τέτοιες αποφάσεις όταν όλοι δυσκολεύονται συναισθηματικά», εξήγησε πηγή στο People τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνοντας: «Προτεραιότητά τους είναι να παραμείνει ιδιωτικό, χωρίς την παρουσία των ΜΜΕ ή των παπαράτσι».Άλλη πηγή δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι η 60χρονη Κρόφορντ και ο σύζυγός της «εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλήξουν» στις λεπτομέρειες: «Θέλουν να είναι μια πολύ κλειστή τελετή, όμως υπάρχουν τόσοι άνθρωποι στη ζωή του Πρίσλεϊ που τον αγαπούσαν, και ο αριθμός όσων έχουν επικοινωνήσει μαζί τους για να παρευρεθούν είναι μεγάλος», υποστήριξε η πηγή.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρόλα αυτά, φέρεται πως το ζευγάρι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το μνημόσυνο στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, λόγω της «αγάπης του γιου τους για το σερφ και τη θάλασσα».Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock