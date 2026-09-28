Κέισι Άφλεκ: Μου αρέσει να είμαι αουτσάιντερ στο Χόλιγουντ, το προτιμώ από το να ανήκω στον στενό πυρήνα του
Κέισι Άφλεκ: Μου αρέσει να είμαι αουτσάιντερ στο Χόλιγουντ, το προτιμώ από το να ανήκω στον στενό πυρήνα του
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θυμήθηκε την αντίδρασή του, όταν περιοδικό του απέδωσε αυτόν τον χαρακτηρισμό
Θετικά βλέπει σήμερα τον χαρακτηρισμό «αουτσάιντερ» ο Κέισι Άφλεκ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, αν και αρχικά ενοχλούνταν, σήμερα τον έχει αποδεχθεί. Προτιμά μάλιστα να τον αποκαλούν έτσι από το ν' ανήκει στον «στενό πυρήνα του Χόλιγουντ», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη σχέση του με τη βιομηχανία του θεάματος και στις αποστάσεις που διατηρεί από το σύστημά της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε σε ένα προφίλ του Variety το 2016, το οποίο τον είχε χαρακτηρίσει «αουτσάιντερ», κάτι που τον είχε ενοχλήσει.
«Ο Κέισι Άφλεκ πέρασε χρόνια χτυπώντας την πόρτα του Χόλιγουντ», ανέφερε τότε ο υπότιτλος στο εξώφυλλο του περιοδικού, κάτω από τον τίτλο «Ο Αουτσάιντερ». «Θα καταφέρει επιτέλους να περάσει μέσα με τον πολυσυζητημένο ρόλο του στο “Manchester by the Sea”;».
«Το είδα και σκέφτηκα: “Φίλε, θα με θεωρούν για πάντα αουτσάιντερ, ό,τι κι αν κάνω”. Μπορεί να κερδίσεις ένα Όσκαρ ή να κάνεις μια τεράστια στούντιο παραγωγή, αλλά νομίζω ότι το κοινό σχηματίζει μια συγκεκριμένη εικόνα για κάποιον και χρειάζεται πολύ για να αλλάξει», θυμήθηκε ο Άφλεκ, περιγράφοντας την αντίδρασή του.
Λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση εκείνου του προφίλ, ο Κέισι Άφλεκ κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2017 για την ερμηνεία του στο «Manchester by the Sea». Με τον χρόνο, πάντως, άρχισε να βλέπει διαφορετικά αυτόν τον χαρακτηρισμό και τελικά τον αποδέχθηκε. «Το σκέφτηκα για λίγο και είπα: “Μήπως είμαι τρελός; Μου αρέσει αυτό”. Δεν θέλω να είμαι από μέσα. Μου αρέσει να είμαι αουτσάιντερ».
«Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να είμαι αουτσάιντερ στο Χόλιγουντ παρά να ανήκω στον στενό πυρήνα του. Δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη κουλτούρα. Δεν αγαπώ τις ταινίες που φτιάχνει το Χόλιγουντ. Δεν αγαπώ το σύστημα του Χόλιγουντ και είμαι πολύ χαρούμενος που με θεωρούν αουτσάιντερ», συνέχισε.
Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal τον Ιούλιο του 2024, ο Κέισι Άφλεκ είχε χρησιμοποιήσει ξανά τον ίδιο όρο, αναφερόμενος στην εποχή που μετακόμισε στο Λος Άντζελες μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Μπεν Άφλεκ, και τον παιδικό φίλο του Μπεν, Ματ Ντέιμον.
«Η υποκριτική απλώς προέκυψε. Μόλις τελείωσα το λύκειο, ο καλύτερός μου φίλος κι εγώ οδηγήσαμε μέχρι την Καλιφόρνια και είδαμε όλη τη χώρα στη διαδρομή. Στο Λος Άντζελες μέναμε μαζί με αρκετούς ανθρώπους από το Κέιμπριτζ, μεταξύ των οποίων ο Μπεν και ο Ματ Ντέιμον, αλλά εγώ εξακολουθούσα να νιώθω αουτσάιντερ», είχε πει τότε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη σχέση του με τη βιομηχανία του θεάματος και στις αποστάσεις που διατηρεί από το σύστημά της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε σε ένα προφίλ του Variety το 2016, το οποίο τον είχε χαρακτηρίσει «αουτσάιντερ», κάτι που τον είχε ενοχλήσει.
«Ο Κέισι Άφλεκ πέρασε χρόνια χτυπώντας την πόρτα του Χόλιγουντ», ανέφερε τότε ο υπότιτλος στο εξώφυλλο του περιοδικού, κάτω από τον τίτλο «Ο Αουτσάιντερ». «Θα καταφέρει επιτέλους να περάσει μέσα με τον πολυσυζητημένο ρόλο του στο “Manchester by the Sea”;».
«Το είδα και σκέφτηκα: “Φίλε, θα με θεωρούν για πάντα αουτσάιντερ, ό,τι κι αν κάνω”. Μπορεί να κερδίσεις ένα Όσκαρ ή να κάνεις μια τεράστια στούντιο παραγωγή, αλλά νομίζω ότι το κοινό σχηματίζει μια συγκεκριμένη εικόνα για κάποιον και χρειάζεται πολύ για να αλλάξει», θυμήθηκε ο Άφλεκ, περιγράφοντας την αντίδρασή του.
Casey Affleck reflects on being called a Hollywood outsider in 2016. Ten years later, the Oscar winner and ‘Company’ director has learned to embrace the label. https://t.co/NZerE37aiK— Entertainment Weekly (@EW) September 28, 2026
«Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να είμαι αουτσάιντερ στο Χόλιγουντ παρά να ανήκω στον στενό πυρήνα του. Δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη κουλτούρα. Δεν αγαπώ τις ταινίες που φτιάχνει το Χόλιγουντ. Δεν αγαπώ το σύστημα του Χόλιγουντ και είμαι πολύ χαρούμενος που με θεωρούν αουτσάιντερ», συνέχισε.
Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal τον Ιούλιο του 2024, ο Κέισι Άφλεκ είχε χρησιμοποιήσει ξανά τον ίδιο όρο, αναφερόμενος στην εποχή που μετακόμισε στο Λος Άντζελες μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Μπεν Άφλεκ, και τον παιδικό φίλο του Μπεν, Ματ Ντέιμον.
«Η υποκριτική απλώς προέκυψε. Μόλις τελείωσα το λύκειο, ο καλύτερός μου φίλος κι εγώ οδηγήσαμε μέχρι την Καλιφόρνια και είδαμε όλη τη χώρα στη διαδρομή. Στο Λος Άντζελες μέναμε μαζί με αρκετούς ανθρώπους από το Κέιμπριτζ, μεταξύ των οποίων ο Μπεν και ο Ματ Ντέιμον, αλλά εγώ εξακολουθούσα να νιώθω αουτσάιντερ», είχε πει τότε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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