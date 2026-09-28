Σταλόνε για τον θάνατο του γιου του: Βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, δεν ήταν ανθρώπινη
Σταλόνε για τον θάνατο του γιου του: Βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, δεν ήταν ανθρώπινη
Περνάς από πάρα πολλές φάσεις ενοχής, εκμυστηρεύτηκε ο ηθοποιός για τον γιο του που πέθανε στα 36 του από καρδιακή προσβολή
Τον πόνο που βίωσε μετά την απώλεια του γιου του μοιράστηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο 80χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στον θάνατο του γιου του, Σέιτζ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 36 ετών από καρδιακή προσβολή, σε συνέντευξή του στους New York Times. Αν και το πρώτο καιρό, κατάφερνε να ανταπέξερχεται στις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας της μητέρας του, κάποια στιγμή κατέρρευσε.
«Το θέμα είναι ότι περνάς από πάρα πολλές φάσεις ενοχής. Σκέφτεσαι: Τι θα μπορούσα να είχα κάνει; Έπρεπε να είμαι εκεί; Κι αν είχα κάνει αυτό; Αν είχα πάει δεξιά αντί αριστερά;», είπε αρχικά ο Σταλόνε.
Ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του γιου του, μέσα από ένα απότομο τηλεφώνημα. «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν τόσο ψυχρό. Ο νέος σύζυγος της μητέρας μου, τον οποίο δεν είχα γνωρίσει ποτέ και ο οποίος ήταν γιατρός, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Σλάι, έφυγε. Ο Σέιτζ, έφυγε”. Κι εγώ είπα: “Έφυγε πού;”. “Πέθανε, έφυγε. Λυπάμαι”. Και έκλεισε», θυμήθηκε.
Ο Στάλονε εξήγησε ότι τις πρώτες ημέρες μετά την απώλεια ένιωθε πως κατάφερνε να κρατηθεί, όμως περίπου μία εβδομάδα αργότερα κατέρρευσε συναισθηματικά. «Με την κηδεία, με το να διαχειρίζεσαι τη μητέρα του, με το να προσπαθείς να συνεχίσεις τη ζωή σου στο παρόν, όλα αυτά σε μεταφέρουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Λες: “Ουάου, αντέχω. Πότε θα ξεσπάσει;”. Και μετά, περίπου μία εβδομάδα αργότερα, ήμουν ολομόναχος στο δωμάτιό μου και βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, ούτε πριν ούτε μετά. Ήταν απλώς πόνος, θλίψη και ενοχή. Δεν ήταν ανθρώπινο», πρόσθεσε.
Ο Σταλόνε μίλησε με τρυφερά λόγια για τον εκλιπόντα γιο του, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα πολύ καλό παιδί». «Είχε μια υπέροχη μητέρα. Θα μπορούσε να είχε κάνει σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Δεν είχα ιδέα ότι είχε κάτι που θα περίμενες να εμφανιστεί σε έναν άνθρωπο πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά όχι, κάτι τέτοιο δεν το ξεπερνάς», σημείωσε.
Ο Σέιτζ, τον οποίο ο Σταλόνε είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Σάσα Τσακ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 13 Ιουλίου 2012. Η σχέση τους πέρασε και στη μεγάλη οθόνη, με τον Σέιτζ να υποδύεται στο «Rocky V» τον γιο του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Το θέμα είναι ότι περνάς από πάρα πολλές φάσεις ενοχής. Σκέφτεσαι: Τι θα μπορούσα να είχα κάνει; Έπρεπε να είμαι εκεί; Κι αν είχα κάνει αυτό; Αν είχα πάει δεξιά αντί αριστερά;», είπε αρχικά ο Σταλόνε.
Ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του γιου του, μέσα από ένα απότομο τηλεφώνημα. «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν τόσο ψυχρό. Ο νέος σύζυγος της μητέρας μου, τον οποίο δεν είχα γνωρίσει ποτέ και ο οποίος ήταν γιατρός, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Σλάι, έφυγε. Ο Σέιτζ, έφυγε”. Κι εγώ είπα: “Έφυγε πού;”. “Πέθανε, έφυγε. Λυπάμαι”. Και έκλεισε», θυμήθηκε.
Ο Στάλονε εξήγησε ότι τις πρώτες ημέρες μετά την απώλεια ένιωθε πως κατάφερνε να κρατηθεί, όμως περίπου μία εβδομάδα αργότερα κατέρρευσε συναισθηματικά. «Με την κηδεία, με το να διαχειρίζεσαι τη μητέρα του, με το να προσπαθείς να συνεχίσεις τη ζωή σου στο παρόν, όλα αυτά σε μεταφέρουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Λες: “Ουάου, αντέχω. Πότε θα ξεσπάσει;”. Και μετά, περίπου μία εβδομάδα αργότερα, ήμουν ολομόναχος στο δωμάτιό μου και βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, ούτε πριν ούτε μετά. Ήταν απλώς πόνος, θλίψη και ενοχή. Δεν ήταν ανθρώπινο», πρόσθεσε.
Sylvester Stallone Opens Up About the ‘Pain’ and ‘Guilt’ He Felt After His Son’s Death at 36 https://t.co/Eurh1Bucs3— People (@people) September 28, 2026
Ο Σέιτζ, τον οποίο ο Σταλόνε είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Σάσα Τσακ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 13 Ιουλίου 2012. Η σχέση τους πέρασε και στη μεγάλη οθόνη, με τον Σέιτζ να υποδύεται στο «Rocky V» τον γιο του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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