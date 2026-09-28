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Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απόδρασή της σε ιστορικό αββαείο στη Γαλλία, δείτε εικόνες
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Ηλιάνα Παπαγεωργίου Γαλλία

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απόδρασή της σε ιστορικό αββαείο στη Γαλλία, δείτε εικόνες

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, το μοντέλο ταξίδεψε στη Γαλλία

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απόδρασή της σε ιστορικό αββαείο στη Γαλλία, δείτε εικόνες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Mία απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ταξίδεψε στη Γαλλία, ενώ για τη διαμονή της επέλεξε το ιστορική αββαείο Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη γαλλική εξοχή και επέλεξε για την απόδρασή της το εντυπωσιακό και ιστορικό Abbaye des Vaux de Cernay.

Όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, κατά τη διάρκειας της παραμονής της εκεί, έκανε πικ νικ και δοκίμασε τις δυνάμεις της στη ζωγραφική. Μέσα από το φωτογραφικό άλμπουμ, αποτυπώνονται επίσης τόσο ο εξωτερικός χώρος όσο και το εσωτερικό του αββαείου.

Δείτε το υλικό που μοιράστηκε


Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απόδρασή της σε ιστορικό αββαείο στη Γαλλία, δείτε εικόνες
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απόδρασή της σε ιστορικό αββαείο στη Γαλλία, δείτε εικόνες
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απόδρασή της σε ιστορικό αββαείο στη Γαλλία, δείτε εικόνες
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απόδρασή της σε ιστορικό αββαείο στη Γαλλία, δείτε εικόνες
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απόδρασή της σε ιστορικό αββαείο στη Γαλλία, δείτε εικόνες
6 ΣΧΟΛΙΑ

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