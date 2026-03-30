Μπάμπης Λαζαρίδης: Ήταν άβολο όταν στο σχολείο με ρωτούσαν το όνομα του πατέρα μου και τους έλεγα ότι έχει πεθάνει





Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος ασχολείται με το μόντελινγκ, μίλησε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στην εκπομπή «Spill The Tea» και εξήγησε πως πάντα γνώριζε πως ο πατέρας του δεν ζούσε, αλλά δεν του έλειψε η πατρική φιγούρα γιατί μεγάλωσε με τη μητέρα του και την ευρύτερη οικογένειά τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε επίσης για όλα όσα θαυμάζει στη μητέρα του, ενώ εξήγησε πώς αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να γράφονται για τον ίδιο αλλά και για την τραγουδίστρια.



Για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008, ο Μπάμπης Λαζαρίδης επισήμανε: «Ήξερα από πάντα ότι ο πατέρας μου δεν είναι στη ζωή. Σίγουρα δεν έχεις συνείδηση πριν τα πέντε, αλλά τον έχω χάσει από τριών. Το ήξερα ότι δεν έχω πατέρα και μερικές φορές ήταν άβολο στο σχολείο όταν μπορεί να με ρώταγε η δασκάλα το όνομα του πατέρα μου και της έλεγα ότι δε ζει. Η μητέρα μου με μεγάλωσε μόνη της και όταν είχε δουλειές με μεγάλωνε μια κυριούλα, και η γιαγιά μου και ο θείος μου, και ο παππούς μου. Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Αφού με μεγάλωσαν σωστά, δεν το ένιωσα καν ότι δεν έχω πατέρα. Είχα όλη την οικογένεια στο πλευρό μου». Άβολα αισθανόταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης όταν τον ρωτούσαν στο σχολείο για το όνομα του πατέρα του και τους απαντούσε πως δεν ζούσε, όπως δήλωσε.

Σε άλλο σημείο, εξήγησε πως ποτέ δεν τον ενδιέφερε να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, απλώς το επιδιώκει περισσότερο πλέον λόγω της ενασχόλησής του με το μόντελινγκ: «Ποτέ δεν ήθελα να είμαι στα φώτα της δημοσιότητας. Πάντα έλεγα στη μαμά μου να μην με ανεβάσει σε στόρι, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο. Πάντα ήμουν πιο ντροπαλός και δεν ήθελα να ασχολούμαι με αυτό. Στο σχολείο δεν με αντιμετώπιζαν ως γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, γιατί με τα παιδιά ήμασταν μαζί από πολύ μικρά, οπότε το ήξεραν αλλά δεν το έλεγαν», είπε.

Κλείνοντας, ο Μπάμπης Λαζαρίδης απάντησε για τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται ο ίδιος αλλά και η μητέρα του εξαιτίας της αναγνωρισιμότητάς τους: «Η ψυχολογία μου επηρεάζεται ανάλογα με το τι γράφεται. Σίγουρα, κάποια αρνητικά σχόλια για τη μητέρα μου δεν μου αρέσουν, αλλά έχω μάθει να μην τα βλέπω καν. Και για μένα έχουν γραφτεί κάποια αρνητικά σχόλια. Είναι λογικό όταν βγαίνεις λίγο πιο δημόσια να υπάρχουν και κάποια αρνητικά σχόλια. Ο καθένας έχει την άποψή του, απλά εγώ δεν τα κοιτάω και συνεχίζω να προσπαθώ να πετύχω τους στόχους μου. Δεν απαντάω ποτέ σε σχόλια, ούτε θα κάτσω να βρίσω. Γενικά είμαι ήρεμος άνθρωπος, δεν ασχολούμαι με αυτά. Με έχει μεγαλώσει πολύ σωστά η μητέρα μου», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε εάν εξαιτίας της απώλειας του πατέρα του νιώθει πως είναι «ο άντρας του σπιτιού» και απάντησε: «Δεν θα έλεγα ότι είμαι ο άντρας του σπιτιού. Η μητέρα μου κάνει κουμάντο είναι η αλήθεια, αλλά μπορώ να πω ότι με μεγάλωσε πάρα πολύ σωστά, οπότε ήθελα να είμαι πάντα εκεί για εκείνη».Μιλώντας για την Αγγελική Ηλιάδη, αποκάλυψε πως θαυμάζει σε εκείνη τη στοχοπροσήλωσή της, αλλά και το πόσο ψηλά έχει τον εγωισμό της: «Στη μαμά μου ξεχωρίζω ότι είναι πάντα συγκεντρωμένη στους στόχους της και έχει και ψηλά τον εγωισμό της. Είναι αυστηρός κριτής η μητέρα μου. Μου δίνει καλές συμβουλές και τις ακούω πάντα. Μου λέει να μη βγαίνω τόσο πολύ στα κανάλια, να είμαι μετριόφρων, ότι πρέπει να μιλάει η δουλειά μου», είπε.Ο Μπάμπης Λαζαρίδης της έστειλε και ένα μήνυμα: «Μαμά σ’ αγαπώ πολύ», δήλωσε, ωστόσο στη συνέχεια εξήγησε πως δεν είναι «μαμάκιας»: «Δεν θα έλεγα ότι είμαι μαμάκιας, αλλά μόνο εκείνη έχω, δεν έχω πατέρα και την αγαπάω πολύ».