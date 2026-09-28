Τα 42 λεπτά έως τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι του έδωσαν να πάρει, οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις

διερεύνηση του θανάτου του



Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται εντός της εβδομάδας, θα δώσουν την απάντηση στο βασικό ερώτημα που ετέθη αμέσως μετά τη διαπίστωση του θανάτου του τραγουδιστή, το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου: ποια είναι η αιτία, γιατί πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις στα 54 χρόνια του.

νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του που έγιναν δύο ημέρες μετά τον θάνατό του, παρουσία τόσο του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας όσο και συμβούλου των δύο προφυλακισμένων γιατρών, δεν προσδιόρισε την αιτία θανάτου. Τα στοιχεία, ωστόσο, που έχουν έρθει στο φως στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει οδηγούν σε συγκεκριμένα σενάρια για τον μηχανισμό που οδήγησε στον θάνατο.



Παράλληλα, καθώς προχωρά η ανάκτηση δεδομένων μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και νέα στοιχεία παραδίδονται στον ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, νέα πρόσωπα έρχονται στο κάδρο και η εμπλοκή τους εξετάζεται. Πλέον, είναι ορατό τόσο το ενδεχόμενο να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και άλλοι όσο και να αναβαθμιστεί περαιτέρω το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών.



Η κατάθεση νοσηλεύτριας Ήδη, πάντως, μέρα με τη μέρα αποδεικνύεται ότι οι γιατροί που υπόσχονταν ευεξία και νεότητα στο ιατρείο της Καρνεάδου επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή να καλύψουν εγκληματικές ενέργειες που επαναλαμβάνονταν πέρα και έξω από κάθε κανόνα ιατρικής ηθικής και ανθρώπινης συνείδησης: την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεψυχούσε στο ένα «εξεταστήριο» της



Δικαιοσύνη ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί μέθη, ενώ από εκείνη η Γάκα ζήτησε το αντίδοτο όταν πια διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος χανόταν. Και ενώ το ιατρείο ήταν «εξοπλισμένο» με μια σειρά μηχανημάτων παρανόμως, ο απλός απινιδωτής που συναντάται ακόμη και σε δημόσιους χώρους υπήρχε μεν στο ιατρείο, αλλά δεν λειτουργούσε, αφού δεν ήταν καν φορτισμένος.



Μάλιστα, σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενης, εκτός από την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησαν την κρίσιμη ώρα της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη, τηλεφώνησαν και στον προμηθευτή του απινιδωτή ρωτώντας γιατί δεν δούλευε, ο οποίος τους απάντησε απλά ότι θα έπρεπε να τον είχαν φορτίσει...



«Ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ» Η μαρτυρία της 53χρονης νοσηλεύτριας-εργαζόμενης στο ιατρείο της Καρνεάδου αποκτά επιπλέον αξία καθώς είπε ότι η Γάκα ζήτησε «κοινή γραμμή» από όλους τους παρισταμένους στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, πράγμα που επιβεβαίωσε και δεύτερη εργαζόμενη στην κατάθεσή της. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη Χαράλαμπος Λυκούδης, η συγκεκριμένη κατάθεση εξυπηρετεί σκοπιμότητες και ειδικότερα υπηρετεί την υπερασπιστική γραμμή του προφυλακισμένου Ηλία Θεοδωρόπουλου.



Κλείσιμο ένας γιατρός μπορεί να συνεχίσει να κοιμάται όταν στο ιατρείο του ένας άνθρωπος πεθαίνει, στη διάρκεια μιας πράξης που διενεργείται παράνομα και κατά σύστημα, ακόμη και Σαββατοκύριακα. Καλείται αναισθησιολόγος, αναζητούνται οδηγίες ανάνηψης, ψάχνουν αντίδοτα για τη μέθη που χορηγήθηκε, επίσης, παράνομα κι εκείνος ξυπνά, δέχεται ασθενή και γράφει και συνταγή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.



Ο κ. Λυκούδης, πάντως, επισήμανε ότι τα στοιχεία που προσέφερε στην ανάκριση η 53χρονη εργαζόμενη ήταν θέμα χρόνου να έρθουν στο φως: η μέθη που χορηγήθηκε, αλλά και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν θα φανούν στις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η άρση απορρήτου δείχνει και τις συνομιλίες με αναισθησιολόγο και όλες τις επικοινωνίες που έγιναν. Άλλωστε, ακόμη και όσα προσπάθησαν να διαγράψουν ανακτήθηκαν και είναι από τις πρώτες κιόλας μέρες κομμάτια της δικογραφίας.



Το κατηγορητήριο για Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο ενδέχεται να αναβαθμιστεί περαιτέρω μετά τα όσα αποκαλύπτονται

Στα χέρια των ανακριτικών αρχών αναμένεται να δοθεί τις επόμενες ημέρες το «κλειδί» για τητου Γιώργου Μαζωνάκη Οι, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται εντός της εβδομάδας, θα δώσουν την απάντηση στο βασικό ερώτημα που ετέθη αμέσως μετά τη διαπίστωση του θανάτου του τραγουδιστή, το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου: ποια είναι η αιτία, γιατί πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις στα 54 χρόνια του.στη σορό του που έγιναν δύο ημέρες μετά τον θάνατό του, παρουσία τόσο τουόσο και συμβούλου των δύο προφυλακισμένων, δεν προσδιόρισε την. Τα στοιχεία, ωστόσο, που έχουν έρθει στο φως στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει οδηγούν σε συγκεκριμένα σενάρια για τον μηχανισμό που οδήγησε στον θάνατο.Παράλληλα, καθώς προχωρά η ανάκτηση δεδομένων μετά την άρση τουκαι νέα στοιχεία παραδίδονται στον ανακριτή από τη, νέα πρόσωπα έρχονται στο κάδρο και η εμπλοκή τους εξετάζεται. Πλέον, είναι ορατό τόσο το ενδεχόμενο να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και άλλοι όσο και να αναβαθμιστεί περαιτέρω το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών.Ήδη, πάντως, μέρα με τη μέρα αποδεικνύεται ότι οι γιατροί που υπόσχονταν ευεξία και νεότητα στο ιατρείο της Καρνεάδου επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή να καλύψουν εγκληματικές ενέργειες που επαναλαμβάνονταν πέρα και έξω από κάθε κανόνα ιατρικής ηθικής και ανθρώπινης συνείδησης: την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεψυχούσε στο ένα «εξεταστήριο» της Ιωάννας Γάκα , στο διπλανό μια γυναίκα υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση , διαδικασία σωτήρια για συγκεκριμένους ασθενείς και υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται σε νοσοκομείο.Αυτό κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή μία από τις εργαζόμενες στο ιατρείο τής άνευ ειδικότητας, πλην όμως πολυπράγμονος γιατρού και του συζύγου της. Είναι η ίδια γυναίκα που επιβεβαίωσε στηότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί μέθη, ενώ από εκείνη η Γάκα ζήτησε το αντίδοτο όταν πια διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος χανόταν. Και ενώ το ιατρείο ήταν «εξοπλισμένο» με μιαπαρανόμως, ο απλός απινιδωτής που συναντάται ακόμη και σε δημόσιους χώρους υπήρχε μεν στο, αλλά δεν λειτουργούσε, αφού δεν ήταν καν φορτισμένος.Μάλιστα, σύμφωνα με κατάθεση, εκτός από τηνμε την οποία επικοινώνησαν την κρίσιμη ώρα της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη, τηλεφώνησαν και στον προμηθευτή του απινιδωτή ρωτώντας γιατί δεν δούλευε, ο οποίος τους απάντησε απλά ότι θα έπρεπε να τον είχαν φορτίσει...Η μαρτυρία της 53χρονηςστο ιατρείο τηςαποκτά επιπλέον αξία καθώς είπε ότι η Γάκα ζήτησε «κοινή γραμμή» από όλους τουςστο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, πράγμα που επιβεβαίωσε και δεύτερη εργαζόμενη στην κατάθεσή της. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη Χαράλαμπος Λυκούδης, η συγκεκριμένη κατάθεση εξυπηρετεί σκοπιμότητες και ειδικότερα υπηρετεί την υπερασπιστική γραμμή του προφυλακισμένου«Ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ», υποστήριξε, αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον να γίνει πιστευτό ότι, στη διάρκεια μιας πράξης που διενεργείται παράνομα και κατά σύστημα, ακόμη και Σαββατοκύριακα. Καλείται, αναζητούνται οδηγίες ανάνηψης, ψάχνουν αντίδοτα για τη μέθη που χορηγήθηκε, επίσης, παράνομα κι εκείνος ξυπνά, δέχεται ασθενή και γράφει και συνταγή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.Ο κ. Λυκούδης, πάντως, επισήμανε ότι τα στοιχεία που προσέφερε στην ανάκριση ηήταν θέμα χρόνου να έρθουν στο φως: η μέθη που χορηγήθηκε, αλλά και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν θα φανούν στις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η άρση απορρήτου δείχνει και τις συνομιλίες με αναισθησιολόγο και όλες τις επικοινωνίες που έγιναν. Άλλωστε, ακόμη και όσα προσπάθησαν να διαγράψουν ανακτήθηκαν και είναι από τις πρώτες κιόλας μέρες κομμάτια της δικογραφίας.



Υδροθεραπεία και υπνοθεραπεία Η υπόθεση Μαζωνάκη έχει εξελιχθεί σε θρίλερ, αφού κάθε φορά που προκύπτει ένα νέο στοιχείο ακολουθούν νέα ερωτήματα: η ανάκτηση της φωτογραφίας του τραγουδιστή στο ιατρείο των Θεοδωρόπουλου - Γάκα έφερε στο επίκεντρο της υπόθεσης, τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό. Γιατί να σταλεί η φωτογραφία; Υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στους δύο, αποκαλύφθηκε στη συνέχεια. Η πρακτική ήταν συγκεκριμένη: προτού «καθαρίσει» ο νους και η ψυχή με την υπνοθεραπεία, έπρεπε να καθαρίσει το σώμα. Ετσι βρέθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου ο τραγουδιστής. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες υποβλήθηκε πρώτα σε υδροθεραπεία εντέρου (την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου) και σε πλασμαφαίρεση, διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε, αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή 42 λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας, όπως έδειξε το ίδιο το μηχάνημα που παρανόμως χρησιμοποιούσαν οι Θεοδωρόπουλος και Γάκα για τις «θεραπείες» των πολλών χιλιάδων ευρώ που πουλούσαν στους ανθρώπους οι οποίοι περνούσαν την πόρτα της επιχείρησής τους.



Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός ισχυρισμός των δύο προφυλακισμένων γιατρών είναι ότι ο Μαζωνάκης κατέρρευσε πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.



Θανατηφόρος συνδυασμός Ωστόσο και η χρονική απόσταση της πρώτης διαδικασίας, του εντερικού καθαρισμού, με την πλασμαφαίρεση μπορεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, να έχει παίξει ρόλο στη μοιραία εξέλιξη. Όπως έχει επισημάνει ο αναισθησιολόγος στο Αττικό Νοσοκομείο Δημήτρης Μανίκης, η υδροθεραπεία προκαλεί αφυδάτωση, ενώ η πλασμαφαίρεση προϋποθέτει έναν καλά ενυδατωμένο οργανισμό. Οπως, δε, επισημαίνει στο «ΘΕΜΑ» ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, δεν είναι μόνο η αφυδάτωση που προκαλείται, αλλά κυρίως η διατάραξη των ηλεκτρολυτών στον οργανισμό (κάλιο και νάτριο) που είναι απαραίτητοι για την καλή λειτουργία της καρδιάς.



Τα δεδομένα που έρχονται στο φως, τόσο από την έρευνα της Αστυνομίας όσο και από τις καταθέσεις στον ανακριτή, οδηγούν σε συγκεκριμένα σενάρια-υποθέσεις για την αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις και ήδη η οικογένεια, διά του συνηγόρου της, έχει ζητήσει την επίσπευση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων.



Ο κ. Λέων εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται, σε συνδυασμό με όλες τις πράξεις και τις παραλείψεις που έγιναν τις κρίσιμες ώρες, πιθανότατα θα αποδείξουν ότι ο μηχανισμός θανάτου είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. «Όσο θα έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για την υπόθεση, τόσο ανοίγει και η βεντάλια των ευθυνών», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι δεν μιλάμε για κάτι που πήγε στραβά, αλλά για μια κατάσταση που ήταν εξαρχής λάθος και θύμα έπεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.



Αμείλικτα ερωτήματα Κωδικοποιώντας όλα όσα έχουν έρθει στο φως έως τώρα, ο κ. Λέων θέτει μια σειρά ερωτημάτων:



1. Η ίδια η γιατρός στην αρχική της, κιόλας, κατάθεση παραδέχθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην Καρνεάδου «σε κακή κατάσταση». Γιατί δεν ζήτησε εξετάσεις, αιματολογικές, καρδιολογικές; Γνώριζε ότι είχε προηγηθεί η υδροθεραπεία και όφειλε να ξέρει, έχοντας τελειώσει την Ιατρική, τις πιθανές συνέπειες στον οργανισμό του. Γιατί δεν έκαναν, έστω, ένα απλό καρδιογράφημα;



2. Στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν φάρμακα αναισθησίας. Πώς έχει τα φάρμακα αυτά ένα ιδιωτικό ιατρείο όταν χορηγούνται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον; Και πώς τα χορηγεί μια ανειδίκευτη γιατρός; Ειδικά η προμήθεια των φαρμάκων αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι στην έρευνα που μπορεί να φέρει προ των ευθυνών τους και άλλα

πρόσωπα.



3. Τι δοσολογία αναισθητικού φαρμάκου χορηγήθηκε και τι αντίδοτο; Ηδη, γίνεται λόγος για τρεις ουσίες: προποφόλη, που δεν έχει αντίδοτο, και μιδαζολάμη με το αντίδοτό της, τη φλουμαζενίλη. Το ερώτημα είναι αν χορηγήθηκε, τελικά, κοκτέιλ αυτών των φαρμάκων, κάτι που θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.



4. Πότε και τι είδους επιπλοκές προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη: έπεσαν οι παλμοί, έκανε αρρυθμίες, κόπηκε η αναπνοή του, έκανε υπόταση; Και πώς αντιμετωπίστηκαν όλα αυτά;



5. Κρίσιμο είναι και το γεγονός ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί αναζήτησαν οδηγίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά δεν κάλεσαν το ΕΚΑΒ. «Ανάλογα με την περιγραφή του περιστατικού από έναν πολίτη, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ είναι εκπαιδευμένοι να δίνουν βασικές οδηγίες αντιμετώπισης μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Εδώ δεν έγινε ούτε αυτό και μιλάμε για γιατρούς - ο σύζυγος είναι παθολόγος, είναι μια μάχιμη ειδικότητα. Η κλήση στο ΕΚΑΒ, όμως, γνωρίζουν ότι καταγράφεται, ενώ δεν μπορεί καν να σχολιαστεί το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν τον ασθενή τους στο νοσοκομείο», αναφέρει ο κ. Λέων.



Καθώς η έρευνα στις επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, προχωρά, στοιχεία και διάλογοι που έχουν έρθει ήδη στο φως προκαλούν σοκ για τον κυνισμό που αναδεικνύεται: «Θα σου τον συγυρίσω εγώ», φέρεται να απάντησε ο υπνοθεραπευτής στη Γάκα, όταν εκείνη τον ενημέρωσε ότι ο τραγουδιστής μετά την υδροθεραπεία δεν ήθελε να πάει την επόμενη μέρα για την πλασμαφαίρεση. Η έως τώρα ερμηνεία της συγκεκριμένης φράσης είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε να επανέλθει στο ιατρείο της Καρνεάδου, ωστόσο πρέπει να αποτιμηθεί στον συνολικό διάλογο που έχει περιληφθεί στη δικογραφία από την επικοινωνία ανάμεσα στη Γάκα και τον Κομιανό.



Κομιανός: «Θα τον στριμώξω εγώ» Ο υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς που κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή το πρωί της περασμένης Δευτέρας υποστήριξε ότι η πρώτη επικοινωνία που είχε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν μέσω προσώπου του επαγγελματικού περιβάλλοντος του τραγουδιστή, στις 27 Αυγούστου. Ο Κομιανός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να αναλάβει τον τραγουδιστή, λόγω της προηγούμενης νοσηλείας του στο Δρομοκαϊτειο. Ωστόσο, μετά τις επικοινωνίες που ακολούθησαν, συναντήθηκε τελικά με τον Μαζωνάκη σε εστιατόριο στο Ψυχικό, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα έγινε η επικοινωνία με τη Γάκα και κλείστηκε το ραντεβού της υδροθεραπείας για την επόμενη μέρα. Ο Κομιανός αναφέρθηκε και σε μήνυμα που έστειλε στη Γάκα, στο οποίο της έγραψε «άσε, θα τον στριμώξω εγώ», λέγοντας ότι εννοούσε ότι θα τον στρίμωχνε στο πρόγραμμα των ραντεβού του.



Στα ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, πάντως, είναι γιατί η Γάκα φωτογράφισε τον Γιώργο Μαζωνάκη και γιατί έστειλε τη φωτογραφία στον Κομιανό. Παραμένει, επίσης, θαμπό το τοπίο σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του Θεοδωρόπουλου, αφού -έως τώρα τουλάχιστον- υπάρχουν μόνο οι δικοί του υπερασπιστικοί ισχυρισμοί που επιβεβαιώνονται από μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή που του επιφύλαξαν ακριβώς την ίδια ποινική μεταχείριση με εκείνη της συζύγου του. Ο Θεοδωρόπουλος, πάντως, προτίθεται να ζητήσει την άρση της προφυλάκισης, έστω και με κατ’ οίκον περιορισμό.