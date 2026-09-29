Μαρινάκης: Πρώτη προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης - Ο Ανδρουλάκης παίζει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών

Η κλεψύδρα για την ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης έχει αναποδογυρίσει, με το πετρέλαιο θέρμανσης να μπαίνει πρώτη προτεραιότητα.Αυτόν τον οδικό χάρτη περιέγραψε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action 24, συνδέοντας το επόμενο βήμα για τη βενζίνη με τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και την ενέργεια.«Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε», τόνισε.Για το πρώτο σκέλος των παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν σαφής: «Ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη, με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης».Οι περαιτέρω ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.Για τη βενζίνη ανέφερε ότι αποτελεί το επόμενο πεδίο στο οποίο μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, σημειώνοντας: «Εκεί είμαστε εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων».Για το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν τον προβληματίζει η δημοσκοπική του άνοδος, καθώς, όπως ανέφερε, δεν μπορεί ακόμη να αξιολογηθεί ως τάση.Αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο «στα δύσκολα, όπως κι εμείς, έβαλε τη χώρα πάνω από το κόμμα», κατηγόρησε όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι έχει επιλέξει «να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών».

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Το όριο στις παρεμβάσεις



Πάνω από 400 προϊόντα με μειωμένες τιμές

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Τα «φάλτσα» των στελεχών

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«Δεν φταίει ο ψηφοφόρος»



Πυρά στον Τσίπρα για τους επαγγελματίες

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Τα μηνύματα από Chevron και ExxonMobil

Στη συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία, αντιπαρέβαλε στο σημερινό ΠΑΣΟΚ εκείνο που, κατά τη διατύπωσή του, είχε «τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα της Φώφης Γεννηματά και του Ευάγγελου Βενιζέλου».Ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε ταυτόχρονα το δημοσιονομικό όριο μέχρι το οποίο μπορούν να κινηθούν τα μέτρα στήριξης.«Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε. Παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία», είπε.«Χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος ζητάει να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών πρέπει να πει ποιον φόρο θα αυξήσουμε για να πάρουμε αυτό το μέτρο», πρόσθεσε.Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι περισσότερες από 400 ετικέτες έχουν δεχθεί να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας μειωμένων τιμών για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.«Η συμφωνία κυρίων ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών», σημείωσε, ενώ ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 60 εκατ. ευρώ στην αγορά.«Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια», πρόσθεσε.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε παράλληλα να βάλει όρια τόσο στην κριτική της αντιπολίτευσης όσο και στην κυβερνητική αποτίμηση των μέτρων.«Όσο επικίνδυνη για τον δημόσιο διάλογο είναι η λογική της αντιπολίτευσης ότι όσα δίνουμε εμείς είναι ψίχουλα, τόσο λάθος είναι να λέμε ότι αυτά που δίνουμε εμείς δημιουργούν μια χώρα-παράδεισο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», είπε.Για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι το ύφος μπορεί να αδικεί την πολιτική της κυβέρνησης.Με αφορμή τον Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος ανασκεύασε δήλωσή του, σημείωσε ότι δεν θέλει να συμβάλλει στο «πετροβόλημα» ανθρώπων που έχουν το θάρρος να αναγνωρίσουν μια ατυχή τοποθέτηση.«Πράγματι, το ύφος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο», είπε, για να προσθέσει: «Όταν κάτι ξεφεύγει στο ύφος, αδικείται και η ίδια μας η πολιτική».Για τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ προς κόμματα στα δεξιά της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε την ευθύνη στην αποτελεσματικότητα της ίδιας της κυβέρνησης.«Θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Μόνο το αποτέλεσμα εκτιμάει ο κόσμος», ανέφερε.«Εγώ τον καταλαβαίνω αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει ευθύνη του ψηφοφόρου. Είναι λάθος να λες ότι επειδή δεν με ψήφισε κάποιος, φταίει αυτός που δεν κατάλαβε το μεγαλείο μου και όχι εγώ που δεν εξήγησα σωστά την πολιτική μου», πρόσθεσε.Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ: «Ποιο μονοπρόσωπο κόμμα έλυσε έστω και ένα πρόβλημα των πολιτών και ποιος από εκείνους τους υπερπατριώτες στα λόγια θωράκισε τη χώρα;».Με αφορμή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του ΦΠΑ και στο ασφαλιστικό σύστημα της περιόδου διακυβέρνησής του.«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τώρα τις ελαφρύνσεις στο εκκαθαριστικό τους», είπε, αντιπαραβάλλοντας τις σημερινές φορολογικές παρεμβάσεις με εκείνες της περιόδου Τσίπρα.Έφερε ως παράδειγμα έναν ελεύθερο επαγγελματία και τη σύζυγό του με δύο παιδιά, για τους οποίους, σύμφωνα με τον ίδιο, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται στο μισό.Στο ενεργειακό και γεωπολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στην παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στην Ελλάδα, καθώς και στον Κάθετο Διάδρομο.Μίλησε για «δύο ενεργειακούς κολοσσούς που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα», προσθέτοντας ότι, μαζί με τον Κάθετο Διάδρομο, «όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας και στέλνουν πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις».Ερωτηθείς εάν υπάρχουν χώρες που δεν επιθυμούν τον Κάθετο Διάδρομο, απέφυγε να κατονομάσει οποιαδήποτε πλευρά.«Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «κινείται με βάση το εθνικό συμφέρον».