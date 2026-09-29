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Δίκη για Τέμπη: Δεκτό από το δικαστήριο το αίτημα άρσης απορρήτου του τηλεφώνου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη για Τέμπη Βασίλης Σαμαράς

Δίκη για Τέμπη: Δεκτό από το δικαστήριο το αίτημα άρσης απορρήτου του τηλεφώνου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά

Τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ

Δίκη για Τέμπη: Δεκτό από το δικαστήριο το αίτημα άρσης απορρήτου του τηλεφώνου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά
Πάνος Γαρουφαλιάς
8 ΣΧΟΛΙΑ
Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρήτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ.

Υπέρ του αιτήματος είχε ταχθεί και η εισαγγελέας της έδρας προτείνοντας την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στην συσκευή για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS,MMS καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης.
Πάνος Γαρουφαλιάς
8 ΣΧΟΛΙΑ

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