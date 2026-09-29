31 χρόνια από την απόσυρση του Νίκου Γκάλη: Σαν σήμερα ο «Θεός» του ελληνικού μπάσκετ κρεμάει τη φανέλα του σε ηλικία 38 ετών

Το συγκινητικό γράμμα της απόσυρσης - Τα πρώτα του χρόνια στις ΗΠΑ, η εξέλιξη του Άρη σε αυτοκράτορα του μπάσκετ, η κόντρα με Γιαννάκη και το φιλικό κόντρα στον Τζόρνταν - Η κατάκτηση του Eurobasket το 1987 με την Εθνική Ελλάδος - Η είσοδος στο Hall of Fame του ΝΒΑ