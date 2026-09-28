Η επιστολή της Ντόλι Πάρτον στον Μπίλι Ρέι Σάιρους μετά τη γνωριμία τους: Πιστεύω ότι είσαι ξεχωριστός, του έγραφε
Η επιστολή της Ντόλι Πάρτον στον Μπίλι Ρέι Σάιρους μετά τη γνωριμία τους: Πιστεύω ότι είσαι ξεχωριστός, του έγραφε
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την επιστολή που του είχε δώσει η Πάρτον την άνοιξη του 1992
Μία επιστολή που είχε γράψει η Ντόλι Πάρτον λίγο μετά τη γνωριμίας τους δημοσίευσε στα social media o Μπίλι Ρέι Σάιρους. Ο τραγουδιστής έκανε την ανάρτηση, με αφορμή την καθιέρωση της 25ης Σεπτεμβρίου ως Dolly Parton Day.
Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους μοιράστηκε για πρώτη φορά τη χειρόγραφη επιστολή της Ντόλι Πάρτον, την οποία χαρακτήρισε ένα από τα πολυτιμότερα ενθύμιά του, δίπλα σε αντίστοιχη επιστολή του Τζόνι Κας.
«Δεν το έχω μοιραστεί ποτέ αυτό… μέχρι σήμερα. Έχω δημοσιεύσει στο παρελθόν ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενά μου: μια χειρόγραφη επιστολή του Τζόνι Κας. Αυτή βρίσκεται ακριβώς δίπλα της. Για μένα πάνε μαζί… ο αδελφός Κας και η αδελφή Πάρτον. Είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα δύο από τους ήρωές μου, που αφιέρωσαν χρόνο για να εκφράσουν τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς σκέψεις τους σε ένα παιδί από το Κεντάκι», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι η Πάρτον του είχε δώσει την επιστολή λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη γνωριμία τους, την άνοιξη του 1992. «Το “Achy Breaky Heart” μόλις άρχιζε να απογειώνεται και το “Some Gave All” δεν είχε καν κυκλοφορήσει ακόμη», θυμήθηκε ο Σάιρους, αναφερόμενος στο πρώτο του άλμπουμ. «Και λίγο μετά την επιστολή αυτή, θα τραγουδούσαμε μαζί το “Romeo”, μαζί με τις Τάνια Τάκερ, Κάθι Ματέα και Μέρι Τσάπιν Κάρπεντερ», συμπλήρωσε.
Ο δεσμός τους έγινε ακόμη πιο στενός με τα χρόνια, με την Πάρτον να γίνεται τελικά νονά της κόρης του Σάιρους, Μάιλι. «Τόσες αναμνήσεις και τόσες στιγμές με την Ντόλι, από τηλεοπτικά αφιερώματα μέχρι το “Hannah Montana”. Περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα, κάναμε μαζί το τελευταίο μας τραγούδι, το “Christmas Where We Are”», έγραψε. «Σήμερα μου φάνηκε η σωστή μέρα για να το μοιραστώ. Συνέχισε να λάμπεις, Ντόλι».
Ο Σάιρους δημοσίευσε και ολόκληρο το μήνυμα της Πάρτον. «Μπίλι, χαίρομαι που δουλεύουμε μαζί. Το περίμενα με ανυπομονησία εδώ και μερικές εβδομάδες», του είχε γράψει. «Είμαι περήφανη για όσα σου συμβαίνουν. Κι εγώ πιστεύω ότι είσαι ξεχωριστός! Σου εύχομαι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Συγγνώμη αν κόμπιασα και τραύλισα όταν σε γνώρισα, αλλά είμαι κι εγώ σαν όλα τα άλλα κορίτσια αυτές τις μέρες - απλώς λίγο μεγαλύτερη! Χα! Ευχαριστώ για την προσφορά να υπογράψεις φωτογραφίες για την παρέα μου - τους θαυμαστές σου! Θα με λατρέψουν γι’ αυτό. Το ίδιο ισχύει και για σένα, αν χρειαστείς οτιδήποτε. Με αγάπη, Ντόλι», συνέχιζε στο κείμενό της.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους μοιράστηκε για πρώτη φορά τη χειρόγραφη επιστολή της Ντόλι Πάρτον, την οποία χαρακτήρισε ένα από τα πολυτιμότερα ενθύμιά του, δίπλα σε αντίστοιχη επιστολή του Τζόνι Κας.
«Δεν το έχω μοιραστεί ποτέ αυτό… μέχρι σήμερα. Έχω δημοσιεύσει στο παρελθόν ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενά μου: μια χειρόγραφη επιστολή του Τζόνι Κας. Αυτή βρίσκεται ακριβώς δίπλα της. Για μένα πάνε μαζί… ο αδελφός Κας και η αδελφή Πάρτον. Είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα δύο από τους ήρωές μου, που αφιέρωσαν χρόνο για να εκφράσουν τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς σκέψεις τους σε ένα παιδί από το Κεντάκι», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι η Πάρτον του είχε δώσει την επιστολή λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη γνωριμία τους, την άνοιξη του 1992. «Το “Achy Breaky Heart” μόλις άρχιζε να απογειώνεται και το “Some Gave All” δεν είχε καν κυκλοφορήσει ακόμη», θυμήθηκε ο Σάιρους, αναφερόμενος στο πρώτο του άλμπουμ. «Και λίγο μετά την επιστολή αυτή, θα τραγουδούσαμε μαζί το “Romeo”, μαζί με τις Τάνια Τάκερ, Κάθι Ματέα και Μέρι Τσάπιν Κάρπεντερ», συμπλήρωσε.
Ο δεσμός τους έγινε ακόμη πιο στενός με τα χρόνια, με την Πάρτον να γίνεται τελικά νονά της κόρης του Σάιρους, Μάιλι. «Τόσες αναμνήσεις και τόσες στιγμές με την Ντόλι, από τηλεοπτικά αφιερώματα μέχρι το “Hannah Montana”. Περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα, κάναμε μαζί το τελευταίο μας τραγούδι, το “Christmas Where We Are”», έγραψε. «Σήμερα μου φάνηκε η σωστή μέρα για να το μοιραστώ. Συνέχισε να λάμπεις, Ντόλι».
Billy Ray Cyrus is sharing a never-before-seen letter written to him by the late Dolly Parton in 1992: ‘Today felt like the right day to share it.’ https://t.co/TsDFoHicBS— Entertainment Weekly (@EW) September 28, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
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