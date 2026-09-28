Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά την Ελένη Προκοπίου: Ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά την Ελένη Προκοπίου: Ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό
Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα βίντεο με σκηνές από τις ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει η αείμνηστη ηθοποιός
Με μια ανάρτηση στα social media, η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε την Ελένη Προκοπίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε έξι ταινίες της εταιρείας παραγωγής, σκηνές από τις οποίες περιλαμβάνονται σε ένα αφιερωματικό βίντεο.
Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ στο Instagram, η Ελένη Προκοπίου παρουσιάζεται ως «χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό». Όπως επισημαίνεται επίσης, αν και είχε πάρει την απόφαση να αποσυρθεί νωρίς από το προσκήνιο, κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα την αγαπημένη μας “Κυρία της Αυλής”, Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό, άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, πριν επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της».
Στη συνέχεια του κειμένου, απαριθμούνται οι ταινίες της Φίνος Φιλμ στις οποίες είχε εμφανιστεί η ηθοποιός: «Στη Φίνος Φιλμ πρωτοεμφανίστηκε το 1966 με το ''Ραντεβού στον Αέρα'' και μέσα στην ίδια χρονιά ακολούθησαν οι ''Παράνομοι Πόθοι'', ''Οι Κυρίες της Αυλής'' και ''Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα''. Έξι χρόνια αργότερα επέστρεψε για ''Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας'', που έμελλε να είναι και η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της καριέρας της. Σήμερα την αποχαιρετούμε μέσα από στιγμές τριών ταινιών της και κρατάμε ζωντανά το χαμόγελο, την κίνηση, τη λάμψη της και, φυσικά, την αθάνατη ατάκα της “Μένουμε πάντα παιδιά”».
Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ στο Instagram, η Ελένη Προκοπίου παρουσιάζεται ως «χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό». Όπως επισημαίνεται επίσης, αν και είχε πάρει την απόφαση να αποσυρθεί νωρίς από το προσκήνιο, κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα την αγαπημένη μας “Κυρία της Αυλής”, Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό, άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, πριν επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της».
Στη συνέχεια του κειμένου, απαριθμούνται οι ταινίες της Φίνος Φιλμ στις οποίες είχε εμφανιστεί η ηθοποιός: «Στη Φίνος Φιλμ πρωτοεμφανίστηκε το 1966 με το ''Ραντεβού στον Αέρα'' και μέσα στην ίδια χρονιά ακολούθησαν οι ''Παράνομοι Πόθοι'', ''Οι Κυρίες της Αυλής'' και ''Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα''. Έξι χρόνια αργότερα επέστρεψε για ''Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας'', που έμελλε να είναι και η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της καριέρας της. Σήμερα την αποχαιρετούμε μέσα από στιγμές τριών ταινιών της και κρατάμε ζωντανά το χαμόγελο, την κίνηση, τη λάμψη της και, φυσικά, την αθάνατη ατάκα της “Μένουμε πάντα παιδιά”».
Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
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