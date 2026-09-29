Ο Ρούμπιο ελπίζει η Κούβα «να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο»
ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα Μάρκο Ρούμπιο Ντόναλντ Τραμπ Νικολάς Μαδούρο

Ο Ρούμπιο ελπίζει η Κούβα «να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο»

Όσοι πιστεύουν πως μπορούν να περιμένουν να ολοκληρωθεί η θητεία του Τραμπ χωρίς να κάνουν κάτι «θα πάρουν το μάθημά τους με τον σκληρό τρόπο», προειδοποίησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Ο Ρούμπιο ελπίζει η Κούβα «να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν πως η Κούβα θα επιλέξει «έναν διαφορετικό δρόμο», προειδοποιώντας ότι όσοι πιστεύουν πως μπορούν να περιμένουν να ολοκληρωθεί η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να κάνουν κάτι «θα πάρουν το μάθημά τους με τον σκληρό τρόπο», αν δεν αλλάξουν πορεία.

Στο παρελθόν η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι η αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νωρίτερα φέτος εμπάργκο στην εισαγωγή πετρελαίου στο νησιωτικό κράτος, γεγονός που έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην Κούβα, οι οποίες επιδεινώνονται από τις υπό κατάρρευση υποδομές.

«Ελπίζουμε ότι η Κούβα θα επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στην εκπομπή “Hannity” του Fox News. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει «κάποιοι άνθρωποι» που ελέγχουν την κουβανική κυβέρνηση «να ανοίξουν τα μάτια τους για να δουν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν».

«Δυστυχώς πολλοί από τους ανθρώπους εκεί που συνεχίζουν να φωνάζουν επαναστατικά συνθήματα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να περιμένουν να ολοκληρωθεί η θητεία αυτής της κυβέρνησης (σ.σ. του Ντόναλντ Τραμπ) χωρίς να κάνουν αλλαγές ή χωρίς να κάνουν τίποτα. Κάνουν λάθος και θα πάρουν το μάθημά τους τους με τον σκληρό τρόπο, αν δεν διορθώσουν τη στάση τους», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σάββατο ότι η χώρα του θα είναι πάντα ανοικτή στον διάλογο με τις ΗΠΑ.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο Τραμπ προέβλεψε ότι ΗΠΑ και Κούβα θα καταλήξουν σε συμφωνία και πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να αναληφθεί στρατιωτική δράση.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, όμως η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στην Αβάνα μετά την επιδρομή του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Κλείσιμο
«Πρέπει να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη χώρα», εκτίμησε ο Ρούμπιο αναφερόμενος στη Βενεζουέλα και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για αυτό το συντομότερο δυνατό, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης