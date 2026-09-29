Γεραπετρίτης: «Υπό συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να αποσταλεί ελληνική φρεγάτα στον Περσικό Κόλπο»

«Με τις συνθήκες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και με αποκλεισμό και ουσιαστικά ναρκοθετημένη την περιοχή, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών

στο Στενό του Ορμούζ, αλλά και στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών



Ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι «υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική αποστολή στον Περσικό Κόλπο», καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το Στενό του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο και η περιοχή έχει ουσιαστικά καταστεί μη ασφαλής για τη ναυσιπλοΐα.



Διαμαρτυρίες, διαμάχες και πιέσεις - Ισραήλ κατά Ιρλανδίας «Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό Κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη γεωπολιτική πραγματικότητα, με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.



Όπως είπε, υπάρχουν τρεις βασικές οδοί εξόδου για το αργό πετρέλαιο από την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου: η Ερυθρά Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος και οι χερσαίες υποδομές, δηλαδή οι αγωγοί που διασχίζουν τη Σαουδική Αραβία.



Σύμφωνα με την περιγραφή του υπουργού, οι θαλάσσιες οδοί αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς, ενώ οι χερσαίες υποδομές βρίσκονται επίσης υπό απειλή. «Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική μείωση των ροών του πετρελαίου, που οδηγεί και σε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών», ανέφερε.







Όπως εκτίμησε ο κ. Γεραπετρίτης, το Ιράν έχει αντιληφθεί ότι ο έλεγχος του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά του όπλα.



«Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι το πραγματικά μεγάλο, το ισχυρό, το πυρηνικό, αν θέλετε, όπλο του είναι ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ, από όπου περνά η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου στην υφήλιο», ανέφερε.



Κλείσιμο «Δεν βλέπω άμεσα ομαλοποίηση» Ο υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, περιγράφοντας μια σκληρή διαπραγμάτευση με πολλαπλές απαιτήσεις από την ιρανική πλευρά.



«Δεν βλέπω άμεσα ομαλοποίηση», είπε, αναφέροντας μεταξύ άλλων ως όρους που έχουν τεθεί από το Ιράν το ξεπάγωμα ιρανικών πόρων που βρίσκονται κατασχεμένοι ανά τον κόσμο, το απόλυτο πάγωμα των εχθροπραξιών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και την επιβολή τελών ή άλλου κόστους για τη μετακίνηση μέσα από τον Περσικό Κόλπο.



Κατά τον κ. Γεραπετρίτη, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ουσιαστική διαπραγμάτευση, αλλά και η δυνατότητα όλων των πλευρών να παρουσιάσουν μια συμφωνία ως λειτουργική και όχι ως ταπεινωτική ήττα. «Έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το οποίο, εκτός από την ουσιαστική διαπραγμάτευση, περιλαμβάνει και την ανάγκη μιας ευπρεπούς εξόδου για όλες τις πλευρές και εκεί βρίσκεται το δύσκολο της ιστορίας», σημείωσε.



Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας, λόγω της ισχύος του ελληνικού εμπορικού στόλου. «Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος, έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο. Η ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε.



Στην ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Περσικό Κόλπο και, αλλά και στο ενδεχόμενογια την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη.Ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι «», καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το Στενό του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο και η περιοχή έχει ουσιαστικά καταστεί μη ασφαλής για τη ναυσιπλοΐα.«Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό Κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη γεωπολιτική πραγματικότητα, με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.Όπως είπε, υπάρχουν τρεις βασικές οδοί εξόδου για το αργό πετρέλαιο από την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου: η Ερυθρά Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος και οι χερσαίες υποδομές, δηλαδή οι αγωγοί που διασχίζουν τη Σαουδική Αραβία.Σύμφωνα με την περιγραφή του υπουργού,, ενώ οι χερσαίες υποδομές βρίσκονται επίσης υπό απειλή. «Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική μείωση των ροών του πετρελαίου, που οδηγεί και σε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών», ανέφερε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, χαρακτηρίζοντας το Ιράν «πάρα πολύ σκληρό διαπραγματευτή».Όπως εκτίμησε ο κ. Γεραπετρίτης, το Ιράν έχει αντιληφθεί ότι ο έλεγχος του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά του όπλα.«Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι το πραγματικά μεγάλο, το ισχυρό, το πυρηνικό, αν θέλετε, όπλο του είναι ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ, από όπου», ανέφερε.Ο υπουργός Εξωτερικών, περιγράφοντας μια σκληρή διαπραγμάτευση με πολλαπλές απαιτήσεις από την ιρανική πλευρά.», είπε, αναφέροντας μεταξύ άλλων ως όρους που έχουν τεθεί από το Ιράν το ξεπάγωμα ιρανικών πόρων που βρίσκονται κατασχεμένοι ανά τον κόσμο, το απόλυτο πάγωμα των εχθροπραξιών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και την επιβολή τελών ή άλλου κόστους για τη μετακίνηση μέσα από τον Περσικό Κόλπο.Κατά τον κ. Γεραπετρίτη, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ουσιαστική διαπραγμάτευση, αλλά και η δυνατότητα όλων των πλευρώνκαι όχι ως ταπεινωτική ήττα. «Έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το οποίο, εκτός από την ουσιαστική διαπραγμάτευση, περιλαμβάνει και την ανάγκη μιας ευπρεπούς εξόδου για όλες τις πλευρές και εκεί βρίσκεται το δύσκολο της ιστορίας», σημείωσε.Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας, λόγω της ισχύος του ελληνικού εμπορικού στόλου. «Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος, έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο. Η ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα διαθέτει περισσότερο από το 60% του ευρωπαϊκού και περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου. «Χωρίς ελληνική ναυσιπλοΐα δεν μπορεί να υπάρξει επάρκεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ενέργεια», υπογράμμισε.



Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η ελληνική στρατηγική είναι η στήριξη της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και η αντίθεση σε οποιαδήποτε κίνηση δημιουργεί αποκλεισμούς στην ενεργειακή κίνηση.



Όπως ανέφερε, η Ελλάδα ήδη συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για τη συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες», ενώ παρέχει και ασφάλεια σε κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία.



«Στην Ερυθρά Θάλασσα υπάρχει ελληνική φρεγάτα» Διαφορετική είναι, σύμφωνα με τον υπουργό, η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την προστασία της ναυσιπλοΐας.



«Στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν απειλές πολέμου εκ μέρους των Χούθι. Υπάρχουν μεμονωμένα χτυπήματα. Δεν υπάρχει διευρυμένη σύρραξη. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί», ανέφερε.



«Υπάρχει ελληνική φρεγάτα η οποία κινείται πέριξ για να διασφαλίσει τα πλοία, ιδίως τα ελληνικά πλοία, τα οποία κινούνται», είπε.



Σε ό,τι αφορά όμως τον Περσικό Κόλπο, ο κ. Γεραπετρίτης ήταν κατηγορηματικός: «Στον Περσικό Κόλπο με τις συνθήκες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και στο Στενό του Ορμούζ με αποκλεισμό και ουσιαστικά ναρκοθετημένη την περιοχή, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή».



Για να προσθέσει λέγοντας: «Η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Ήδη αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα της προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη, την 1η Οκτωβρίου, και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου».



Όπως προανήγγειλε, αναμένεται σειρά πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.



«Η Ελλάδα δεν έχει ενεργειακή υπερεξάρτηση από κανέναν» Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια και στον Κάθετο Διάδρομο, ο υπουργός Εξωτερικών έθεσε ως βασική αρχή την αποφυγή ενεργειακών υπερεξαρτήσεων από μία μόνο χώρα.



«Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι εάν έχεις υπεραξάρτηση από μια χώρα, το βέβαιον είναι ότι κάποια στιγμή στην ιστορική σου πορεία θα έχεις εκβιασμό από τη χώρα αυτή και ο εκβιασμός αυτός θα οδηγήσει σε ματαίωση των εθνικών στόχων», είπε.



Ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει διασφαλίσει σημαντικό βαθμό ενεργειακής αυτάρκειας, κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ τάχθηκε υπέρ της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και προμηθευτών.



«Η στάση αρχής την οποία τηρεί η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχιστεί διότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προηγούμενα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τον επιτιθέμενο υπό οποιαδήποτε εκδοχή και γι' αυτόν τον λόγο έχει αξία η ενεργειακή αυτάρκεια», ανέφερε.



Καταλήγοντας, τόνισε ότι στόχος είναι να μην υπάρξει εκ νέου ενεργειακή υπερεξάρτηση από οποιαδήποτε χώρα, με την Ελλάδα να αξιοποιεί διαφορετικές πηγές και υποδομές.

29.09.2026, 09:14