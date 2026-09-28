Σοφία Καρβέλα για Άννα Βίσση: Το να μοιράζομαι εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια
Σοφία Καρβέλα για Άννα Βίσση: Το να μοιράζομαι εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια
Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου, έγραψε η κόρη της τραγουδίστριας σε μια εξομολογητική ανάρτηση μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Σε μια δημόσια εξομολόγηση προχώρησε η Σοφία Καρβέλα μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η κόρη της τραγουδίστριας ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μόνο για ένα βράδυ προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της.
Μετά τη συναυλία, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τη μεγάλη βραδιά, το οποίο συνόδευσε με μερικά λόγια. Η Σοφία Καρβέλα περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να διαχειριστεί το γεγονός ότι έπρεπε να «μοιράζεται» τη μητέρα της και το χάρισμά της με όλο τον κόσμο. Ωστόσο, με τα χρόνια το αποδέχτηκε, όπως σημείωσε, ενώ η συναυλία στο ΟΑΚΑ την έκανε να νιώσει περήφανη όχι μόνο ως κόρη της, αλλά και ως θαυμάστριά της.
«Το να σε μοιράζομαι, εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου, με όλο τον κόσμο ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να αποδέχομαι – μαζί με τη δική μου ανθρώπινη μετριότητα. Εσύ συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο δυνατά», εκμυστηρεύτηκε η σχεδιάστρια μόδας.
Κλείνοντας το κείμενό της, εξήγησε πως έχει πια συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι η μητέρα της είναι γεννημένη για να ανήκει και στο κοινό της, ενώ εξέφρασε την περηφάνια και τον θαυμασμό της για εκείνη. «Τελικά αποδέχτηκα την πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες και του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου… Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα -και στη φωνή σου- να με ταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μετά τη συναυλία, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τη μεγάλη βραδιά, το οποίο συνόδευσε με μερικά λόγια. Η Σοφία Καρβέλα περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να διαχειριστεί το γεγονός ότι έπρεπε να «μοιράζεται» τη μητέρα της και το χάρισμά της με όλο τον κόσμο. Ωστόσο, με τα χρόνια το αποδέχτηκε, όπως σημείωσε, ενώ η συναυλία στο ΟΑΚΑ την έκανε να νιώσει περήφανη όχι μόνο ως κόρη της, αλλά και ως θαυμάστριά της.
«Το να σε μοιράζομαι, εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου, με όλο τον κόσμο ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να αποδέχομαι – μαζί με τη δική μου ανθρώπινη μετριότητα. Εσύ συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο δυνατά», εκμυστηρεύτηκε η σχεδιάστρια μόδας.
Κλείνοντας το κείμενό της, εξήγησε πως έχει πια συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι η μητέρα της είναι γεννημένη για να ανήκει και στο κοινό της, ενώ εξέφρασε την περηφάνια και τον θαυμασμό της για εκείνη. «Τελικά αποδέχτηκα την πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες και του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου… Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα -και στη φωνή σου- να με ταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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