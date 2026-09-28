Σοφία Καρβέλα για Άννα Βίσση: Το να μοιράζομαι εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια

Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου, έγραψε η κόρη της τραγουδίστριας σε μια εξομολογητική ανάρτηση μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ