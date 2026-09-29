Λατινοπούλου: Τεράστια η ανταπόκριση από τις μανούλες για τις στολές στους μαθητές - «Όχι σαν του Μεταξά» για τις συνεργασίες

«Η Ευρώπη που αντί να προστατεύει την βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα ή να αντιμετωπίζει το δημογραφικό, προτιμά επιδόματα σε λαθρομετανάστες και να δίνει χρήματα για χάρτινα καλαμάκια» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου