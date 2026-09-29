Καμπανάκι από την Κομισιόν για την ενεργειακή επάρκεια τον χειμώνα, προτείνει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης

Η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν άμεσο κίνδυνο ελλείψεων, όμως θέτει σε ετοιμότητα μέτρα μείωσης της ζήτησης που είχαν χρησιμοποιηθεί στην ενεργειακή κρίση του 2022 - Η κοινή γραμμή άμυνας θα συζητηθεί σήμερα και στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο