Ταμείο Ανάκαμψης: Κατατίθεται το τελευταίο αίτημα για 6,75 δισ. ευρώ

Ο κύκλος των αιτήσεων προς την Κομισιόν για τη χρηματοδότηση δράσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνεται για τη χώρα μας. Μέσα στην ημέρα -ή το αργότερο την Τετάρτη- η Αθήνα καταθέτει το τελευταίο (διπλό) αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Με το αίτημα αυτό, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», εισέρχεται στην τελική ευθεία χρηματοδότησης και υλοποίησης. Έως το τέλος του έτους αναμένεται η έγκριση από την Κομισιόν για την εκταμίευση συνολικού ποσού 6,75 δισ. ευρώ. Το ελληνικό αίτημα αφορά την 9η και τελευταία δόση επιχορηγήσεων, συνολικού ύψους 4,4 δισ. ευρώ, καθώς και την 8η και τελική δόση δανείων, ύψους 2,35 δισ. ευρώ.



Για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός σημαντικού χρηματοδοτικού κύκλου. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν βρεθεί σχεδόν επί μια πενταετία στο επίκεντρο των δράσεων που συνδέονται με επενδύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό και προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις, δράσεις εκπαίδευσης και προαγωγής της Υγείας.



Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει την αξιολόγηση του προηγούμενου αιτήματος που είχε υποβληθεί τον Μάιο. Το συγκεκριμένο αίτημα αφορά επιχορηγήσεις ύψους 865,8 εκατ. ευρώ και δάνεια ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Αθροιστικά το συνολικό ποσό των δύο αυτών δόσεων ανέρχεται σε σχεδόν 4,6 δισ. ευρώ.

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