Ακρωτηριάστηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Λίμα μετά από τροχαίο στη Ρόδο
SPORTS
Κωνσταντίνος Λίμα

Ακρωτηριάστηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Λίμα μετά από τροχαίο στη Ρόδο

Ο γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Νόνι Λίμα έχασε το πόδι του μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε στη Ρόδο

Ακρωτηριάστηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Λίμα μετά από τροχαίο στη Ρόδο
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Το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) ο Κωνσταντίνος Λίμα, γιος του Νόνι Λίμα ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο έξω από την Παστίδα της Ρόδου.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι, ενώ είχε χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα.

Ο γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Νόνι Λίμα, ενώ επέβαινε σε μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σύγκρουση προσέκρουσε σε πινακίδα με αποτέλεσμα να του κοπεί το πόδι κάτω από το γόνατο.

Ο Κωνσταντίνος Λίμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητο να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό του ποδιού του για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του.

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