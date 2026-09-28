Η Καρυστιανού είναι στα ευρήματα του Medwatch, αποκάλυψε ο Γεωργιάδης - «Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης»
Η Καρυστιανού είναι στα ευρήματα του Medwatch, αποκάλυψε ο Γεωργιάδης - «Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης»
«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί» εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο Medwatch με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καρυστιανού, έδωσε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Μέσα στα ευρήματα του medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.
Όπως εξήγησε «η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά» διευκρινίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».
«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης καθώς «μετά τα γεγονότα (σ.σ. με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη) έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή».
«Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Μαρία Καρυστιανού.
Με αφορμή, δε, δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης όπως το Bloomberg, το CNN και οι Financial Times, o αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σκωπτικά: «Λίστα πέτσα είναι όλοι; Ο Μητσοτάκης τους έχει βάλει στο τσεπάκι του; Όπου και να πας στον κόσμο, ακούς διθυράμβους».
«Υπάρχει ακρίβεια; Ναι. Είναι μεγάλη, ναι. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο; Ναι. Δηλαδή αν ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης εκλεγούν, θα στείλουν 2 ταξιαρχίες να σταματήσουν την εισβολή των Χούθι και τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν;» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
«Μέσα στα ευρήματα του medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.
Όπως εξήγησε «η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά» διευκρινίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».
«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης καθώς «μετά τα γεγονότα (σ.σ. με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη) έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή».
«Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Μαρία Καρυστιανού.
«Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας»Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και σε όσα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για τους υπουργούς της κυβέρνησης λέγοντας «δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας και είναι άδικη η εικόνα αυτή. Ο Κουλκουδίνας προσπάθησε να κάνει ένα επιχείρημα που δεν του βγήκε, ήθελε να πει ότι η ακρίβεια δεν έχει περάσει στην καθημερινότητα. Να σας το πω ότι το είπε με παρεξηγήσιμο τρόπο, να το πω. Όταν, όμως, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει κοινωνική καταστροφή, δεν είναι αλαζονεία αντιπολιτευτική; Κάντε έρευνα αν υπάρχει καλύτερη 6ετια στους δείκτες της ανεργίας της αύξησης του ΑΕΠ και της μείωση του δημόσιου χρέους».
Με αφορμή, δε, δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης όπως το Bloomberg, το CNN και οι Financial Times, o αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σκωπτικά: «Λίστα πέτσα είναι όλοι; Ο Μητσοτάκης τους έχει βάλει στο τσεπάκι του; Όπου και να πας στον κόσμο, ακούς διθυράμβους».
«Υπάρχει ακρίβεια; Ναι. Είναι μεγάλη, ναι. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο; Ναι. Δηλαδή αν ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης εκλεγούν, θα στείλουν 2 ταξιαρχίες να σταματήσουν την εισβολή των Χούθι και τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν;» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Επιχειρώντας στη συνέχεια να εξηγήσει γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα επιχειρήματα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξιστόρησε: «θυμάμαι τον εαυτό μου ως υπουργό του Σαμαρά, και μου λέει ο Βαρεμένος "θα τσακωθούμε με τον ΔΝΤ". Του λέω "αν τσακωθείς θα πάρω τα λεφτά μου από την τράπεζα και το ίδιο θα κάνουν και όλοι οι άλλοι". Με πήρε ο Σαμαράς τότε και μου είπε "τι είναι αυτά που είπες, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες". Μόλις βγήκε ο Τσίπρας και είπε θα τσακωθούμε με τις τράπεζες έφυγαν 75 δισ. Είπε κανείς Γεωργιάδη δικαιώθηκες; Την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου θεωρίες βρεθήκαμε με 50 ευρώ τα ΑΤΜ. Να μην χάσουμε την πολιτική σταθερότητα και την πορεία της χώρας».
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ διέψευσε, τέλος, κατηγορηματικά τα σενάρια για αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα αν δεν έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές: «Δεν συζητείται από κανέναν στη ΝΔ και κακώς το επαναφέρουν κάποιοι δημοσιογράφοι στο δημόσιο διάλογο γιατί δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει συγκυβέρνηση χωρίς τον πρόεδρο της ΝΔ πρωθυπουργό αν βγει πρώτο κόμμα. Αν ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τις εκλογές, θα είναι πρωθυπουργός εφόσον η ΝΔ θα είναι στην κυβέρνηση. Ο Σαμαράς πήρε 18% το 2012, άκουσες κανέναν να λέει να φύγει ο Σαμαράς τότε; Ο Σαμαράς έλεγε τότε ότι είναι αδιανόητο να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος».
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ διέψευσε, τέλος, κατηγορηματικά τα σενάρια για αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα αν δεν έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές: «Δεν συζητείται από κανέναν στη ΝΔ και κακώς το επαναφέρουν κάποιοι δημοσιογράφοι στο δημόσιο διάλογο γιατί δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει συγκυβέρνηση χωρίς τον πρόεδρο της ΝΔ πρωθυπουργό αν βγει πρώτο κόμμα. Αν ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τις εκλογές, θα είναι πρωθυπουργός εφόσον η ΝΔ θα είναι στην κυβέρνηση. Ο Σαμαράς πήρε 18% το 2012, άκουσες κανέναν να λέει να φύγει ο Σαμαράς τότε; Ο Σαμαράς έλεγε τότε ότι είναι αδιανόητο να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος».
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