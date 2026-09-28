Η Καρυστιανού είναι στα ευρήματα του Medwatch, αποκάλυψε ο Γεωργιάδης - «Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης»

Επιχειρώντας στη συνέχεια να εξηγήσει γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα επιχειρήματα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξιστόρησε: «θυμάμαι τον εαυτό μου ως υπουργό του Σαμαρά, και μου λέει ο Βαρεμένος "θα τσακωθούμε με τον ΔΝΤ". Του λέω "αν τσακωθείς θα πάρω τα λεφτά μου από την τράπεζα και το ίδιο θα κάνουν και όλοι οι άλλοι". Με πήρε ο Σαμαράς τότε και μου είπε "τι είναι αυτά που είπες, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες". Μόλις βγήκε ο Τσίπρας και είπε θα τσακωθούμε με τις τράπεζες έφυγαν 75 δισ. Είπε κανείς Γεωργιάδη δικαιώθηκες; Την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου θεωρίες βρεθήκαμε με 50 ευρώ τα ΑΤΜ. Να μην χάσουμε την πολιτική σταθερότητα και την πορεία της χώρας».Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ διέψευσε, τέλος, κατηγορηματικά τα σενάρια για αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα αν δεν έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές: «Δεν συζητείται από κανέναν στη ΝΔ και κακώς το επαναφέρουν κάποιοι δημοσιογράφοι στο δημόσιο διάλογο γιατί δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει συγκυβέρνηση χωρίς τον πρόεδρο της ΝΔ πρωθυπουργό αν βγει πρώτο κόμμα. Αν ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τις εκλογές, θα είναι πρωθυπουργός εφόσον η ΝΔ θα είναι στην κυβέρνηση. Ο Σαμαράς πήρε 18% το 2012, άκουσες κανέναν να λέει να φύγει ο Σαμαράς τότε; Ο Σαμαράς έλεγε τότε ότι είναι αδιανόητο να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος».