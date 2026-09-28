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Η Λίντσεϊ Λόχαν ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της με τον σκηνοθέτη των ταινιών «Mean Girls» και «Freaky Friday»
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Λίντσεϊ Λόχαν Ταινία Netflix

Η Λίντσεϊ Λόχαν ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της με τον σκηνοθέτη των ταινιών «Mean Girls» και «Freaky Friday»

Η Λόχαν και ο Χένρι Γκόλντινγκ θα συπρωταγωνιστήσουν στη ρομαντική ταινία του Netflix «Return to You»

Η Λίντσεϊ Λόχαν ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της με τον σκηνοθέτη των ταινιών «Mean Girls» και «Freaky Friday»
Με τον σκηνοθέτη των ταινιών «Mean Girls» και «Freaky Friday» ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της η Λίντσεϊ Λόχαν. Η 40χρονη ηθοποιός επιστρέφει σε μια ιστορία με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας.

Η Λίντσεϊ  Λόχαν θα συπρωταγωνιστήσει με τον Χένρι Γκόλντινγκ στη ρομαντική ταινία του Netflix «Return to You», ενώ θα έχει και ρόλο παραγωγού. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Μαρκ Γουότερς, σε σενάριο του Έρικ Τσαμπνέλα.

Η ιστορία διαδραματίζεται το 2008 και θέλει την ηθοποιό να υποδύεται μια επιτυχημένη αλλά μοναχική δικηγόρο, η οποία λαμβάνει κατά λάθος ένα συγκινητικό DVD που έχει ηχογραφήσει μια ετοιμοθάνατη γυναίκα για τον σύζυγό της. Η ηρωίδα της Λόχαν χρησιμοποιεί τα στοιχεία που περιέχονται στην καταγραφή, προσπαθώντας να εντοπίσει τον άνδρα.

Για τη Λίντσεϊ Λόχαν, το «Return to You» σηματοδοτεί την επανένωσή της με τον Μαρκ Γουότερς. Στις πρόσφατες δουλειές του τελευταίου περιλαμβάνονται η ρομαντική κομεντί του Netflix «La Dolce Villa», που κυκλοφόρησε πέρυσι, καθώς και η επερχόμενη βιογραφική ταινία «Hershey». Από την άλλη, η Λόχαν αναμένεται επίσης να πρωταγωνιστήσει σύντομα στη σειρά «Count My Lies» του Hulu, μαζί με τη Σέιλιν Γούντλεϊ και τον Κιτ Χάρινγκτον.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vogue Arabia, η ηθοποιός μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η στάση της απέναντι στη δουλειά της με τα χρόνια. «Με την ηλικία έρχεται ένα διαφορετικό είδος αυτοπεποίθησης». Όταν ήμουν νεότερη, δεν ένιωθα τόσο άνετα να λέω πώς αισθανόμουν για έναν χαρακτήρα και να συμμετέχω στη διαδικασία διαμόρφωσής του. Τώρα, όμως, αυτό το κομμάτι το αγαπώ», είπε.

Φωτογραφία: Shutterstock

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