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Παντρεύτηκε η μικρότερη κόρη του Στίβεν Σπίλμπεργκ: Το ρομαντικό νυφικό και το φιλί του ζευγαριού με φόντο το ηλιοβασίλεμα
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Στίβεν Σπίλμπεργκ Κόρη Γάμος

Παντρεύτηκε η μικρότερη κόρη του Στίβεν Σπίλμπεργκ: Το ρομαντικό νυφικό και το φιλί του ζευγαριού με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Ο γάμος της Ντέστρι Σπίλμπεργκ πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ο σκηνοθέτης διαθέτει έπαυλη αξίας 64 εκατ. δολαρίων

Παντρεύτηκε η μικρότερη κόρη του Στίβεν Σπίλμπεργκ: Το ρομαντικό νυφικό και το φιλί του ζευγαριού με φόντο το ηλιοβασίλεμα
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Τον αγαπημένο της παντρεύτηκε η κόρη του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Ντέστρι. Η 29χρονη σκηνοθέτρια και ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Τζέικ Χέρσκοβιτς, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Ντέστρι και ο 26χρονος μεσίτης Χέρσκοβιτς παντρεύτηκαν στο Ιστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, όπου ο Στίβεν Σπίλμπεργκ διαθέτει οικογενειακή έπαυλη αξίας 64 εκατ. δολαρίων. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο αν η τελετή πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Για την τελετή, η κόρη του Στίβεν Σπίλμπεργκ και της ηθοποιού Κέιτ Κάπσο επέλεξε ένα ρομαντικό νυφικό με γαλλική δαντέλα στον λαιμό και φουσκωτή φούστα σε γραμμή τουλίπας, δημιουργία της σχεδιάστριας από τη Νέα Υόρκη Σελίν Μάισλερ.

Ο μεγαλύτερος αδελφός της Ντέστρι, Σόγιερ, δημοσίευσε στα Instagram Stories του μια φωτογραφία του ζευγαριού να ανταλλάσσει ένα φιλί μετά τον γάμο, πάνω σε μια προβλήτα με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

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Η Ντέστρι είναι η μικρότερη από τα επτά παιδιά του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είναι επίσης πατέρας του Μαξ, 41 ετών, από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του Έιμι Ίρβινγκ, καθώς και των Τζέσικα, 50, Τίο, 38, Σάσα, 36, Σόγιερ και Μικαέλα, 30 ετών, με την Κέιτ Κάπσο.
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