Ο Ροντ Στιούαρτ αποσύρεται μετά από 60 χρόνια καριέρας: «Το the Final Encore είναι η τελευταία μου περιοδεία», ανακοίνωσε
Ο Ροντ Στιούαρτ αποσύρεται μετά από 60 χρόνια καριέρας: «Το the Final Encore είναι η τελευταία μου περιοδεία», ανακοίνωσε
Η απόφαση του θρυλικού τραγουδιστή έρχεται μετά από προβλήματα με την υγεία του, ακυρώσεις συναυλιών και μια επέμβαση στην καρδιά
Την αποχώρησή του από τη μουσική του μετά από έξι δεκαετίες καριέρας ανακοίνωσε ο Ροντ Στιούαρτ. Ο 81χρονος θρύλος της ροκ μοιράστηκε την απόφασή του με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη περιοδεία του θα είναι και η τελευταία της καριέρας του.
Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Ύστερα από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς. Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί και ελπίζω, από την πλευρά μου, να σας έχω χαρίσει κι εγώ όμορφες αναμνήσεις».
Ο Στιούαρτ μάλιστα θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον συνόδευσε στη μακρόχρονη πορεία του στη μουσική. «Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την εκπληκτική ζωή. Ελπίζω να είστε μαζί μου, ώστε να μπορέσω να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω… με μουσική και με ένα φοβερό σόου. Τα λέμε εκεί», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.
Η ανάρτησή του
Η περιοδεία του υπό τον τίτλο «Rod Stewart: The Final Encore» που περιλαμβάνει στάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Ευρώπης θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027.
Η απόφαση του εμβληματικού καλλιτέχνη έρχεται έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπισε προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να περιορίσει τις εμφανίσεις του. Τον περασμένο μήνα ακύρωσε τις 11 τελευταίες συναυλίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ μετά από επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ.
Ο Ροντ Στιούαρτ είναι ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Έχει ενταχθεί δύο φορές στο Rock & Roll Hall of Fame, τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως μέλος των Faces, ενώ έχει πουλήσει περισσότερους από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.
Φωτογραφία: Shutterstock
Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Ύστερα από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς. Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί και ελπίζω, από την πλευρά μου, να σας έχω χαρίσει κι εγώ όμορφες αναμνήσεις».
Ο Στιούαρτ μάλιστα θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον συνόδευσε στη μακρόχρονη πορεία του στη μουσική. «Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την εκπληκτική ζωή. Ελπίζω να είστε μαζί μου, ώστε να μπορέσω να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω… με μουσική και με ένα φοβερό σόου. Τα λέμε εκεί», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.
Η ανάρτησή του
Η περιοδεία του υπό τον τίτλο «Rod Stewart: The Final Encore» που περιλαμβάνει στάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Ευρώπης θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027.
Η απόφαση του εμβληματικού καλλιτέχνη έρχεται έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπισε προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να περιορίσει τις εμφανίσεις του. Τον περασμένο μήνα ακύρωσε τις 11 τελευταίες συναυλίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ μετά από επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ.
Rock legend Rod Stewart announces retirement after six decades on stage https://t.co/85cGUWC5bq pic.twitter.com/bZw5S7CzXM— Page Six (@PageSix) September 28, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
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