Ο Ροντ Στιούαρτ αποσύρεται μετά από 60 χρόνια καριέρας: «Το the Final Encore είναι η τελευταία μου περιοδεία», ανακοίνωσε

Ο Στιούαρτ μάλιστα θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον συνόδευσε στη μακρόχρονη πορεία του στη μουσική.

πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Ο Ροντ Στιούαρτ είναι ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Έχει ενταχθεί δύο φορές στο Rock & Roll Hall of Fame, τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως μέλος των Faces, ενώ έχει πουλήσει περισσότερους από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

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