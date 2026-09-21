Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη πέρασε από casting του GNTM: Μπράβο στη μαμά του, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη πέρασε από casting του GNTM: Μπράβο στη μαμά του, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Αυτό που θυμάμαι περισσότερο από την audition αυτού του παιδιού είναι το πόσο ωραία έχει μεγαλώσει, είπε η παρουσιάστρια και μοντέλο
Από casting του «GNTM 7» πέρασε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να σχολιάζει πως πρόκειται για «ένα πάρα πολύ καλό παιδί», ενώ συνεχάρη και τη μητέρα του για την ανατροφή του.
Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν καλεσμένη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» μιλώντας μεταξύ άλλων για το ριάλιτι μόδας, που κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Star. Η Ζήνα Κουτσελίνη εντόπισε τον νεαρό σε πλάνα από τα casting του «GNTM» που προβλήθηκαν, λέγοντας: «Είδα ένα παιδί που το τελευταίο διάστημα το είχα μαρκάρει και κατάλαβα ότι είναι ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, που πέρασε από casting».
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θυμήθηκε την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη και μίλησε με θετικά λόγια για την εικόνα και τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας: «Πολύ γλυκό παιδί, πολύ ευγενικό. Να σου πω, αυτό που θυμάμαι περισσότερο από την audition αυτού του παιδιού είναι το πόσο ωραία έχει μεγαλώσει. Τι ωραίους τρόπους είχε. Πραγματικά μπράβο στη μαμά του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ όμορφος. Έχει πάρει πολύ ωραία παιδεία».
Δείτε το βίντεο στο 08:48
Ο 21χρονος που ασχολείται με το μόντελινγκ είναι ο γιος που απέκτησε η Αγγελική Ηλιάδη με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008. Σε συνέντευξη που έδωσε ο γιος της τραγουδίστριας τον Μάρτιο στο Buongiorno, είχε μιλήσει για την προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας πως ασχολείται με το μόντελινγκ, όσο σπουδάζει.
Όπως είπε: «Επειδή παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή, τραυματίστηκα, έπαθα ρήξη χιαστού και ήμουν 1,5 μήνα στο κρεβάτι και σκεφτόμουν τι άλλο μπορώ να κάνω. Επειδή πίστευα ότι έχω τα χαρακτηριστικά για να κάνω μόντελινγκ, το δοκίμασα αφού έγινε καλά το πόδι μου. Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ. Παράλληλα σπουδάζω και διοίκηση επιχειρήσεων για να έχω μία επιχείρηση στο μέλλον».
Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν καλεσμένη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» μιλώντας μεταξύ άλλων για το ριάλιτι μόδας, που κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Star. Η Ζήνα Κουτσελίνη εντόπισε τον νεαρό σε πλάνα από τα casting του «GNTM» που προβλήθηκαν, λέγοντας: «Είδα ένα παιδί που το τελευταίο διάστημα το είχα μαρκάρει και κατάλαβα ότι είναι ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, που πέρασε από casting».
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θυμήθηκε την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη και μίλησε με θετικά λόγια για την εικόνα και τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας: «Πολύ γλυκό παιδί, πολύ ευγενικό. Να σου πω, αυτό που θυμάμαι περισσότερο από την audition αυτού του παιδιού είναι το πόσο ωραία έχει μεγαλώσει. Τι ωραίους τρόπους είχε. Πραγματικά μπράβο στη μαμά του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ όμορφος. Έχει πάρει πολύ ωραία παιδεία».
Δείτε το βίντεο στο 08:48
Ο 21χρονος που ασχολείται με το μόντελινγκ είναι ο γιος που απέκτησε η Αγγελική Ηλιάδη με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008. Σε συνέντευξη που έδωσε ο γιος της τραγουδίστριας τον Μάρτιο στο Buongiorno, είχε μιλήσει για την προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας πως ασχολείται με το μόντελινγκ, όσο σπουδάζει.
Όπως είπε: «Επειδή παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή, τραυματίστηκα, έπαθα ρήξη χιαστού και ήμουν 1,5 μήνα στο κρεβάτι και σκεφτόμουν τι άλλο μπορώ να κάνω. Επειδή πίστευα ότι έχω τα χαρακτηριστικά για να κάνω μόντελινγκ, το δοκίμασα αφού έγινε καλά το πόδι μου. Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ. Παράλληλα σπουδάζω και διοίκηση επιχειρήσεων για να έχω μία επιχείρηση στο μέλλον».
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