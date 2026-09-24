Ο Λάιονελ Ρίτσι θα κάνει μια μικρή παύση μετά από επέμβαση στην καρδιά
Ο Λάιονελ Ρίτσι θα κάνει μια μικρή παύση μετά από επέμβαση στην καρδιά
Ο γιατρός είπε ότι όλα πήγαν τέλεια, θα πάρει λίγο χρόνο και θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή, είπε εκπρόσωπος του 77χρονου καλλιτέχνη
Μια μικρή παύση από τα καλλιτεχνικά δρώμενα πρόκειται να κάνει ο Λάιονελ Ρίτσι, έπειτα από επέμβαση στην καρδιά.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του 77χρονου καλλιτέχνη που μίλησε στο Associated Press, ο Ρίτσι αναρρώνει μετά από χειρουργείο που έκανε. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ο θρυλικός τραγουδιστής υποβλήθηκε «σε μια συνήθη επέμβαση για κολπική μαρμαρυγή (Afib)» και ο «γιατρός είπε ότι όλα πήγαν τέλεια. Ο Λάιονελ είναι μια χαρά, αλλά θα πάρει λίγο χρόνο και θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή».
Ο Λάιονελ Ρίτσι είχε αναβάλει τον Ιούνιο δύο συναυλίες, επικαλούμενος αδιαθεσία. Τον Αύγουστο, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από εμφάνισή του στο Σεντ Λούις, με ξένα μέσα να αναφέρουν ότι βρέθηκε στη ΜΕΘ. Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Λάιονελ Ρίτσι πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.
Ο Ρίτσι επρόκειτο να εμφανιστεί με τους Earth, Wind & Fire το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ είχε προγραμματίσει ακόμη δύο κοινές συναυλίες με το συγκρότημα, στις 30 Σεπτεμβρίου στο Σικάγο και στις 3 Οκτωβρίου στο Κολόμπους του Οχάιο.
Με βάση το επίσημο πρόγραμμά του, οι επόμενες εμφανίσεις του που παραμένουν προγραμματισμένες είναι για τη σειρά συναυλιών «King of Hearts» στο Wynn του Λας Βέγκας, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του 77χρονου καλλιτέχνη που μίλησε στο Associated Press, ο Ρίτσι αναρρώνει μετά από χειρουργείο που έκανε. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ο θρυλικός τραγουδιστής υποβλήθηκε «σε μια συνήθη επέμβαση για κολπική μαρμαρυγή (Afib)» και ο «γιατρός είπε ότι όλα πήγαν τέλεια. Ο Λάιονελ είναι μια χαρά, αλλά θα πάρει λίγο χρόνο και θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή».
Lionel Richie is taking some time off after being hospitalized for an irregular heartbeat. A source tells ET, the 77-year-old singer underwent "a common procedure for atrial fibrillation" following his second hospitalization for the condition in a month. https://t.co/aw2GzXTGZX— Entertainment Tonight (@etnow) September 23, 2026
Ο Ρίτσι επρόκειτο να εμφανιστεί με τους Earth, Wind & Fire το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ είχε προγραμματίσει ακόμη δύο κοινές συναυλίες με το συγκρότημα, στις 30 Σεπτεμβρίου στο Σικάγο και στις 3 Οκτωβρίου στο Κολόμπους του Οχάιο.
Με βάση το επίσημο πρόγραμμά του, οι επόμενες εμφανίσεις του που παραμένουν προγραμματισμένες είναι για τη σειρά συναυλιών «King of Hearts» στο Wynn του Λας Βέγκας, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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